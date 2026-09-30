CFOtrends

Právě vyšlo nové číslo časopisu CFOtrends 3/2026

Jana Chuchvalcová
Včera

Sdílet

Nové číslo časopisu CFOtrends 3/2026
Autor: CFOtrends / Internet Info
Ještě před několika lety se finanční řízení často opíralo o relativně předvídatelné prostředí. Dnes se ale podmínky mění rychleji, než na jaké jsou tradiční plánovací cykly nastavené. Pohyb kurzů, proměnlivé ceny vstupů, nejistota v dodavatelských řetězcích i nové regulatorní požadavky proto nutí firmy hledat nejen úspory, ale především větší odolnost.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Když se svět mění rychleji než firemní plány

Právě otázce, kde dnes hledat skutečnou efektivitu, se věnujeme v tomto čísle. Nejde automaticky o propouštění nebo škrty v rozpočtech. Rezervy mohou být v procesech, duplicitní práci, složitých strukturách i v čase, který lidé tráví přepisováním a dohledáváním dat. Podíváme se také na měnové riziko, řízení cash flow a na to, jak si v nejistém prostředí udržet dostatečnou flexibilitu a likviditu. V aktuálním čísle najdete i přehled daňových změn, které se dotknou firem od roku 2027.

V hlavním rozhovoru pak přinášíme povídání se zkušeným finančníkem Jiřím Ferešem, který se po více než dvaceti letech v mezinárodním investičním prostředí vrátil do Consequ. Mluví o alternativním financování, dluhopisech pro české firmy, vstupu na burzu i o tom, proč by CFO neměli stavět svou strategii pouze na současných podmínkách a předpokladech. Tématem rozhovoru je též AI a otázka, zda může technologický boom změnit ekonomiku podobně jako třeba dotcom éra.

Zaměřili jsme se rovněž na umělou inteligenci a data. AI se totiž přesouvá od experimentů do každodenního fungování firem a mění plánování, forecasting i práci s odchylkami. Bez kvalitních a propojených dat však může i nejlepší technologie jen rychleji zpracovávat chaos. A protože už AI není jen otázkou efektivity, ale také odpovědnosti, otevíráme i právní stránku autonomních AI agentů.

Role CFO se tak dál posouvá od správce čísel k tomu, kdo musí rozumět technologiím, rizikům, lidem i samotnému byznysu. Technologie sice mohou převzít část rutinní práce, ale nemohou samy určit, kam má firma směřovat. Právě propojení dat, financování, lidí a dlouhodobé strategie bude rozhodovat o tom, jak firmy zvládnou další změny. To vše i mnoho dalších témat nabízí nové vydání CFOtrends.

Vybíráme to nejlepší z obsahu aktuálního vydání

* Mám rád, když si firmy chodí pro financování na kapitálový trh: Když Jiří Fereš v roce 2002 začínal v Consequ, měla společnost zhruba patnáct zaměstnanců včetně majitelů. O více než dvě dekády později se nyní do firmy vrací po dlouholetých zkušenostech z finančních center v Londýně a New Yorku, tentokrát jako manažer institucionálního prodeje, který má ambici „rozinvestovat“ Česko. Mezitím se výrazně proměnil nejen Conseq, který dnes zaměstnává kolem 250 lidí, ale i svět kapitálových trhů, v němž Fereš strávil podstatnou část své profesní kariéry.

* Český byznys chce rychle růst, naráží na nedostatek lidí i akvizic: Tuzemské firmy dospěly a jejich zakladatelům nechybí sebevědomí ani odvaha k expanzi. O jejich vyzrálosti svědčí i to, že stále častěji vyměňují pomalejší organický růst za dravé akvizice a vstup na nové trhy. Apetit po skokovém rozvoji však naráží na zásadní bariéry: na trhu je více kupujících než prodávajících, ambiciózní plány brzdí i kritický nedostatek kvalitních lidí a regulatorní bariéry.

* Pasivní přístup k měnovému riziku je spekulace: Stabilní makroekonomické prostředí v posledních letech vystřídala nová realita. Posuny v globálních kapitálových tocích, diskuse o roli amerického dolaru i proměnlivá dynamika obchodu přidávají kurzové riziko do středu strategického rozhodování. Je potřeba si uvědomit, že měnové zajištění představuje klíčový prvek ochrany ziskovosti, plánované EBITDA a plynulého cash flow.

* Úspory bez propouštění. Firmy je hledají v procesech: Snižování personálních nákladů nemusí být prvním krokem v ekonomicky nejistých časech. Významné finanční úspory lze najít v odstranění neefektivit, složitých struktur či v provozním a cirkulárním auditu. Správné řízení procesů a dat přináší udržitelné úspory bez nutnosti propouštět.

* Daňové změny roku 2027. Jste na ně připraveni? Čekat s daňovými změnami roku 2027 až na leden se finančním ředitelům může pěkně prodražit. EET 2.0, zrušení srážkové daně u DPP i nové benefity totiž zasáhnou cash flow, IT rozpočty i mzdovou politiku. Přinášíme přehled klíčových novinek a kroků, které musí CFO naplánovat a schválit ještě před koncem roku 2026.

Daňové změny roku 2027

Autor: Shutterstock

Od reportingu k predikci. Jak AI mění finanční plánování: Řídit firmu podle měsíčních uzávěrek znamená dívat se do zpětného zrcátka. S nástupem generativní AI se finanční plánování mění z pasivního hodnocení minulosti na živou navigaci v reálném čase. Umělá inteligence radikálně zkracuje cestu od provozních dat k finančnímu rozhodnutí. Její úspěch ale stojí na kvalitních datech, fungujících procesech a dohledu člověka.

* Když za vás jedná stroj: Ještě donedávna byla umělá inteligence nástrojem, který na pokyn něco vygeneroval a čekal na další příkaz. Dnes už dokáže sama nakupovat, sjednávat schůzky, vyjednávat ceny nebo uzavírat smlouvy jménem člověka či firmy – a právo se s touto proměnou teprve srovnává. Otázka, která dnes zní v éteru nejčastěji, je překvapivě jednoduchá: kdo za to všechno vlastně odpovídá?

* Skutečná transformace začíná tam, kde končí nákup licencí: Jak zavádět umělou inteligenci, aniž by to skončilo jen u drahých licencí, které nikdo nepoužívá? S tím firmám radí Chief Growth Officer v digitální konzultační agentuře FLO Marián Grofčík. V exkluzivním rozhovoru pro CFOtrends popisuje, proč do implementačních týmů patří psycholog, jak pracovat se středním managementem sevřeným mezi tlakem shora a obavami týmů, co prozrazuje nekontrolované používání soukromých AI nástrojů a proč bývá lepší doručit jeden menší, skutečně používaný nástroj než obří systém, který lidé v tichosti bojkotují.

ERP jako digitální mozek finančního řízení: Role finančního ředitele se v posledních letech zásadně proměňuje. CFO již není pouze garantem účetní správnosti a finanční disciplíny. Stává se strategickou součástí vedení firmy. Musí proto umět pracovat s daty v reálném čase, předvídat budoucí vývoj a podporovat transformaci celé organizace.

Cyber26

ERP

Autor: Shutterstock

* Máte data? A máte z nich i užitek? Řada firem při digitalizaci podlehne iluzi, že nákup moderního softwaru vyřeší všechny neduhy finančního řízení. V praxi pak nastává zklamání, protože místo očekávaného zvýšení efektivity pracují ve finančním oddělení lidé, kteří dále ručně přepisují údaje z jednoho systému do druhého, porovnávají nekonzistentní tabulky v Excelu a dohánějí chyby v datech. Nový software však sám o sobě digitalizaci nezajistí. Pokud data z ERP, CRM, bankovních aplikací či skladových systémů zůstávají oddělená, vznikají jen takzvaná datová sila – a místo úspory času nastupuje chaos.

* Nejlevnější účetní software se může prodražit: Účetní profese prochází digitalizací, její tempo však neodpovídá možnostem současných technologií. Ještě před dvěma lety polovina klientů stále předávala účetním podklady v papírové podobě a vytěžovací software využívala jen pětina účetních. O nástrojích AI ani nemluvě. Dnes se tak i kvůli AI výběr účetního systému stává strategickým rozhodnutím, které by nemělo vycházet jen z ceny, ale hlavně z dlouhodobého směřování firmy.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Jana Chuchvalcová

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 25. 9.  Na každou zaniklou firmu připadly od začátku roku dvě nové

    Od ledna do konce srpna letošního roku vzniklo v Česku 24 704 obchodních společností, o 10 % více než ve stejném období loňského roku. Současně zaniklo 12 208 firem, meziročně o 4 % více. Na trhu tak celkem přibylo 12 496 obchodních společností, což představuje meziroční nárůst o 17 %. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

  • 17. 9.  Česká národní banka zatím vyčkává, zvýšení sazeb ale zůstává ve hře

    Na dnešním zasedání bankovní rady ponechala ČNB základní úrokovou sazbu na 3,75 %, další zvýšení ale zůstává ve hře. Podle hlavního ekonoma Patria Finance Dominika Rusinka však může růst cen energií znovu zvýšit inflaci, která by na začátku příštího roku mohla dosáhnout tří až čtyř procent. Listopadové zasedání proto označuje za „živé“ a nevylučuje růst sazby na 4 % ještě v letošním roce.

    Vyčkávací přístup byl trhy očekávaný a centrálními bankéři dopředu signalizovaný. Bankovní radě hraje do karet inflace blízko cíle, zvolnění mzdového růstu a zvýšení delších úrokových sazeb, které autonomně zpřísňují finanční podmínky v ekonomice. Guvernér Aleš Michl zvolil na tiskové konferenci relativně neutrální tón. Zopakoval potřebu zůstat ‚jestřáby‘, ale odmítl se vymezit vůči agresivním tržním sázkám na zvyšování sazeb,“ uzavírá Rusinko s tím, že klíčovou proměnnou pro další rozhodování bankovní rady bude vývoj na Blízkém východě.

  • 11. 9.  Úbytek populace Česka nevykompenzovala ani migrace

    Česko se dostalo do fáze, kdy se demografický vývoj stává jedním z největších strukturálních rizik pro náš budoucí rozvoj. Nejnovější data za první pololetí letošního roku ukazují varovný trend. Tuzemská populace se ta tu dobu „smrskla“ na 10 903 655 obyvatel, o 12 184 lidí méně než na začátku roku.

    Situaci částečně kompenzuje migrace. Do Česka se přistěhovalo 53 885 lidí, zatímco 44 971 osob se odstěhovalo. Kladné saldo migrace ve výši 8 914 lidí však dokázalo vykrýt pouze zhruba dvě pětiny celkového přirozeného úbytku obyvatelstva.

    Česko vymírá a migrace tento propad zdaleka nestačí vykrýt, ročně tak přichází o jedno pomyslné okresní město. Pro náš pracovní trh i pro hospodaření veřejných rozpočtů se jedná o časovanou bombu, která vybuchne nejpozději za dvě dekády,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů