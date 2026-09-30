Právě vyšlo nové číslo časopisu CFOtrends 3/2026

Když se svět mění rychleji než firemní plány
Právě otázce, kde dnes hledat skutečnou efektivitu, se věnujeme v tomto čísle. Nejde automaticky o propouštění nebo škrty v rozpočtech. Rezervy mohou být v procesech, duplicitní práci, složitých strukturách i v čase, který lidé tráví přepisováním a dohledáváním dat. Podíváme se také na měnové riziko, řízení cash flow a na to, jak si v nejistém prostředí udržet dostatečnou flexibilitu a likviditu. V aktuálním čísle najdete i přehled daňových změn, které se dotknou firem od roku 2027.
V hlavním rozhovoru pak přinášíme povídání se zkušeným finančníkem Jiřím Ferešem, který se po více než dvaceti letech v mezinárodním investičním prostředí vrátil do Consequ. Mluví o alternativním financování, dluhopisech pro české firmy, vstupu na burzu i o tom, proč by CFO neměli stavět svou strategii pouze na současných podmínkách a předpokladech. Tématem rozhovoru je též AI a otázka, zda může technologický boom změnit ekonomiku podobně jako třeba dotcom éra.
Zaměřili jsme se rovněž na umělou inteligenci a data. AI se totiž přesouvá od experimentů do každodenního fungování firem a mění plánování, forecasting i práci s odchylkami. Bez kvalitních a propojených dat však může i nejlepší technologie jen rychleji zpracovávat chaos. A protože už AI není jen otázkou efektivity, ale také odpovědnosti, otevíráme i právní stránku autonomních AI agentů.
Role CFO se tak dál posouvá od správce čísel k tomu, kdo musí rozumět technologiím, rizikům, lidem i samotnému byznysu. Technologie sice mohou převzít část rutinní práce, ale nemohou samy určit, kam má firma směřovat. Právě propojení dat, financování, lidí a dlouhodobé strategie bude rozhodovat o tom, jak firmy zvládnou další změny. To vše i mnoho dalších témat nabízí nové vydání CFOtrends.
Vybíráme to nejlepší z obsahu aktuálního vydání
* Mám rád, když si firmy chodí pro financování na kapitálový trh: Když Jiří Fereš v roce 2002 začínal v Consequ, měla společnost zhruba patnáct zaměstnanců včetně majitelů. O více než dvě dekády později se nyní do firmy vrací po dlouholetých zkušenostech z finančních center v Londýně a New Yorku, tentokrát jako manažer institucionálního prodeje, který má ambici „rozinvestovat“ Česko. Mezitím se výrazně proměnil nejen Conseq, který dnes zaměstnává kolem 250 lidí, ale i svět kapitálových trhů, v němž Fereš strávil podstatnou část své profesní kariéry.
* Český byznys chce rychle růst, naráží na nedostatek lidí i akvizic: Tuzemské firmy dospěly a jejich zakladatelům nechybí sebevědomí ani odvaha k expanzi. O jejich vyzrálosti svědčí i to, že stále častěji vyměňují pomalejší organický růst za dravé akvizice a vstup na nové trhy. Apetit po skokovém rozvoji však naráží na zásadní bariéry: na trhu je více kupujících než prodávajících, ambiciózní plány brzdí i kritický nedostatek kvalitních lidí a regulatorní bariéry.
* Pasivní přístup k měnovému riziku je spekulace: Stabilní makroekonomické prostředí v posledních letech vystřídala nová realita. Posuny v globálních kapitálových tocích, diskuse o roli amerického dolaru i proměnlivá dynamika obchodu přidávají kurzové riziko do středu strategického rozhodování. Je potřeba si uvědomit, že měnové zajištění představuje klíčový prvek ochrany ziskovosti, plánované EBITDA a plynulého cash flow.
* Úspory bez propouštění. Firmy je hledají v procesech: Snižování personálních nákladů nemusí být prvním krokem v ekonomicky nejistých časech. Významné finanční úspory lze najít v odstranění neefektivit, složitých struktur či v provozním a cirkulárním auditu. Správné řízení procesů a dat přináší udržitelné úspory bez nutnosti propouštět.
* Daňové změny roku 2027. Jste na ně připraveni? Čekat s daňovými změnami roku 2027 až na leden se finančním ředitelům může pěkně prodražit. EET 2.0, zrušení srážkové daně u DPP i nové benefity totiž zasáhnou cash flow, IT rozpočty i mzdovou politiku. Přinášíme přehled klíčových novinek a kroků, které musí CFO naplánovat a schválit ještě před koncem roku 2026.
* Od reportingu k predikci. Jak AI mění finanční plánování: Řídit firmu podle měsíčních uzávěrek znamená dívat se do zpětného zrcátka. S nástupem generativní AI se finanční plánování mění z pasivního hodnocení minulosti na živou navigaci v reálném čase. Umělá inteligence radikálně zkracuje cestu od provozních dat k finančnímu rozhodnutí. Její úspěch ale stojí na kvalitních datech, fungujících procesech a dohledu člověka.
* Když za vás jedná stroj: Ještě donedávna byla umělá inteligence nástrojem, který na pokyn něco vygeneroval a čekal na další příkaz. Dnes už dokáže sama nakupovat, sjednávat schůzky, vyjednávat ceny nebo uzavírat smlouvy jménem člověka či firmy – a právo se s touto proměnou teprve srovnává. Otázka, která dnes zní v éteru nejčastěji, je překvapivě jednoduchá: kdo za to všechno vlastně odpovídá?
* Skutečná transformace začíná tam, kde končí nákup licencí: Jak zavádět umělou inteligenci, aniž by to skončilo jen u drahých licencí, které nikdo nepoužívá? S tím firmám radí Chief Growth Officer v digitální konzultační agentuře FLO Marián Grofčík. V exkluzivním rozhovoru pro CFOtrends popisuje, proč do implementačních týmů patří psycholog, jak pracovat se středním managementem sevřeným mezi tlakem shora a obavami týmů, co prozrazuje nekontrolované používání soukromých AI nástrojů a proč bývá lepší doručit jeden menší, skutečně používaný nástroj než obří systém, který lidé v tichosti bojkotují.
* ERP jako digitální mozek finančního řízení: Role finančního ředitele se v posledních letech zásadně proměňuje. CFO již není pouze garantem účetní správnosti a finanční disciplíny. Stává se strategickou součástí vedení firmy. Musí proto umět pracovat s daty v reálném čase, předvídat budoucí vývoj a podporovat transformaci celé organizace.
* Máte data? A máte z nich i užitek? Řada firem při digitalizaci podlehne iluzi, že nákup moderního softwaru vyřeší všechny neduhy finančního řízení. V praxi pak nastává zklamání, protože místo očekávaného zvýšení efektivity pracují ve finančním oddělení lidé, kteří dále ručně přepisují údaje z jednoho systému do druhého, porovnávají nekonzistentní tabulky v Excelu a dohánějí chyby v datech. Nový software však sám o sobě digitalizaci nezajistí. Pokud data z ERP, CRM, bankovních aplikací či skladových systémů zůstávají oddělená, vznikají jen takzvaná datová sila – a místo úspory času nastupuje chaos.
* Nejlevnější účetní software se může prodražit: Účetní profese prochází digitalizací, její tempo však neodpovídá možnostem současných technologií. Ještě před dvěma lety polovina klientů stále předávala účetním podklady v papírové podobě a vytěžovací software využívala jen pětina účetních. O nástrojích AI ani nemluvě. Dnes se tak i kvůli AI výběr účetního systému stává strategickým rozhodnutím, které by nemělo vycházet jen z ceny, ale hlavně z dlouhodobého směřování firmy.