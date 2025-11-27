CFOtrends  »  Právě vyšlo nové číslo CFOtrends 4/2025

Jana Chuchvalcová
27. 11. 2025

CFOtrends 4/2025
Na prahu roku 2026 se objevují pro CFO nové výzvy i nejistá očekávání. Česká ekonomika totiž letos ve druhém pololetí zřetelně zpomaluje. Podíl na tom mají mimo jiné negativní dopady vyplývající ze zavedení cel na vývoz do Spojených států. To se samozřejmě propíše i do slabších výsledků příštího roku, přičemž je to patrné zejména na výkonnosti českého průmyslu.

Výzvy a nejistoty na prahu nového roku

Firmy se nyní nacházejí v období, kdy se střetává potřeba investic do technologií a růstu s tlakem na úspory a zvyšování efektivity. Finanční ředitelé tak balancují mezi krátkodobou stabilitou a dlouhodobými strategickými rozhodnutími – od digitalizace a AI, přes udržitelnost až po řízení nákladů. Jaké jsou tedy jejich priority a co očekávají, to přináší naše obsáhlá anketa, do níž přispěli CFO těch nejvýznamnějších firem v Česku.

V aktuálním čísle nabízíme také další témata, například bližší pohled na kurzová rizika, jejichž ignorování může vést k nečekaným finančním ztrátám, ztrátě konkurenceschopnosti nebo dokonce ohrozit stabilitu celého podniku. Podívali jsme se na povinnosti související s účetní závěrkou, která vždy otestuje procesy, řízení i cash flow firmy. Přinášíme též přehled legislativních změn nebo dotací na příští rok. Česko sice patří mezi evropské lídry v čerpání fondů, ale úspěch není automatický. Důležité je pečlivé plánování, správný timing a měřitelné přínosy projektů.

ČASOPIS ONLINE I V TIŠTĚNÉ PODOBĚ

CFOtrends

CFOtrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Vychází jako čtvrtletník a jeho primárním cílem je informovat o novinkách v oblasti práce finančních ředitelů, tj. ukázat, že svět financí není jen světem nudných čísel a účetnictví, že jde především o lidi, kteří mají velký smysl pro zodpovědnost a často řeší úkoly i mimo oblast finančního řízení, monitoringu a kontroly finančních procesů, plateb, cash-flow, finančního plánu a rozpočtu a vytváření strategických projektů.

Celoroční předplatné i jednotlivá čísla si můžete objednat v digitální trafice.

Další odpovědnost pro CFO pak přináší i digitalizace, která mění způsob ochrany dat a dokumentů, které jsou pro firmy klíčové. Také je nejvyšší čas zamyslet se nad tím, kdo má kontrolu nad vašimi daty. Veřejný cloud v „neomezené“ podobě má své limity. Na závěr přinášíme aktuální pohled na otázku, jaké jsou časté neduhy v řízení dokumentace a co přináší její digitalizace, nebo jak velké firmy povolávají své zaměstnance zpět do kanceláří, které „vyprázdnila“ pandemie. To vše i mnoho dalších témat nabízí aktuální vydání CFOtrends.

Vybíráme to nejlepší z obsahu aktuálního vydání

* CFO 2.0 jako architekt změny v éře AI, ESG a geopolitické nejistoty: České firmy se nacházejí v období, kdy se střetává potřeba investovat do technologií a růstu s tlakem na úspory a zvyšování efektivity. CFO dnes balancují mezi krátkodobou stabilitou a dlouhodobými strategickými rozhodnutími – od digitalizace a AI, přes udržitelnost až po kapitálovou strukturu a řízení nákladů. Klíčová proto bude flexibilita a schopnost rychle reagovat na měnící se prostředí. Jaké budou priority finančních ředitelů v roce 2026 a co od něj očekávají?

Start, rok 2026Autor: Shutterstock

* Nová éra fiskální dominance: Česká ekonomika ve druhé půlce roku 2025 zřetelně zpomaluje, na čemž se podílí negativní dopady vyplývající ze zavedení cel na vývoz do USA. To se propíše i do slabších výsledků roku 2026. Patrné to je zejména na výkonnosti českého průmyslu. Tahounem tuzemského hospodářství je tak především domácí poptávka.

* Jak ochránit firmu před výkyvy měnových kurzů při exportu: Řada českých vývozců čelí zvýšené nejistotě na zahraničních trzích. Téměř pětina z nich považuje za komplikaci kurzová rizika, k dalším patří přílišná administrativní a byrokratická zátěž nebo problémy v dopravě. Téměř polovina českých exportujících firem se navíc potýká s poklesem zahraniční poptávky.

* Když kvalita čísel rozhoduje. Účetní závěrka testuje procesy, řízení i cash flow: Období účetní závěrky dnes neprověřuje jen technickou správnost účetnictví, ale i kvalitu interních procesů, rozhodovacích postupů a evidencí. Právě v této fázi se ukáže, zda má firma své interní mechanismy nastavené pevně, nebo zda hrozí chyby s dopadem na výsledek hospodaření, cash flow i rozhodování managementu. Přinášíme shrnutí klíčových rizik a správných postupů v praxi.

* Firmy čekají nové daně i přísnější regulace: Rok 2026 přinese legislativní změny schválené ještě předchozí vládou i novinky vycházející ze směrnic EU. Co přijde navíc, zůstává zatím překvapením a určí to až agenda nové vlády. Do sněmovny už například poslala návrh týkající se zmrazení minimálního vyměřovacího základu u sociálního pojištění OSVČ pro příští rok. Ten však zřejmě do konce roku nenabyde účinnosti.

* Jak firmy využívají dotace k růstu: Česko patří mezi evropské lídry v čerpání fondů, ale úspěch není automatický. Podle CEO společnosti enovation Davida Kotrise jde zejména o pečlivé plánování, správný timing a měřitelné přínosy projektů. Dotace přitom nejvíce pomáhají ve výzkumu, digitalizaci, automatizaci a energetických úsporách. Z pohledu CFO jsou navíc jedním z mála nástrojů, které mohou zrychlit realizaci investic a zlepšit cash flow, i když zároveň však patří k nejkomplexnějším formám financování.

* CFO jako strážce digitální jistoty: Digitální transformace se stala neoddělitelnou součástí řízení moderní firmy. S ní však přichází i nová zodpovědnost, jak ochránit data a dokumenty. Smlouvy, účetní výkazy či firemní e-maily totiž už dávno neleží v šanonech. Jsou v cloudu a jejich ochrana, právní jistota i schopnost obnovy po případném incidentu patří mezi to nejdůležitější, co má CFO hlídat. Jak tedy chránit tuto nervovou soustavu podniku před „digitálním infarktem“

Cloud, dataAutor: Shutterstock

* Firmy přehodnocují, kde mají být jejich data doma: Klíčovým tématem dnešní doby je otázka, kdo má kontrolu nad vašimi daty. Rozšíření cloudových služeb totiž přineslo firmám výrazné benefity – vyšší pružnost, jednodušší správu i nižší kapitálové náklady díky placení jen za skutečně spotřebované zdroje. Současně se ale ukazuje, že veřejný cloud v „neomezené“ podobě má své limity, tvrdí šéf pražského R&D centra Pure Storage Paul Melmon.

* Papír mizí, efektivita roste: Papírové faktury a manuální schvalování brzdí růst firmy. Naštěstí existují řešení, která firmám umožňují nejen šetřit čas, ale i zvyšovat efektivitu a přesnost. Digitální archiv a systémy pro správu dokumentů poskytují centralizované úložiště, automatizují oběh dokumentů, zajišťují legislativní náležitosti a podporují další firemní procesy.

* Když technologie spojuje čísla i lidi: Efektivní spolupráce finančního týmu na dálku se stala v posledních letech jedním z hlavních témat nejen v oblasti řízení firemních financí, ale i jejich digitalizace. Období pandemie zásadně změnilo způsob, jakým podniky přistupují k organizaci práce, a to i v tradičně konzervativních oblastech, jako je účetnictví, controlling či finanční řízení.

  • 28. 11.  Česká aplikace Vexl má nové vedení. Viliam Klamarčík se zaměří na expanzi a rozvoj ekosystému

    Česká aplikace pro peer-to-peer nákup a prodej bitcoinu Vexl, součást holdingu SatoshiLabs, vstupuje do další růstové fáze. Pozici CEO přebírá Viliam Klamarčík, který má za cíl ještě více vylepšit uživatelskou zkušenost aplikace, provést platformu další globální expanzí a posílit její roli na trzích, kde se bitcoin skutečně používá. Přebírá tak funkci generálního ředitele, kterou od roku 2021 zastávala spoluzakladatelka Vexlu Lea Petrášová.

    Do společnosti přináší zkušenosti z technologicko-konzultačního prostředí, kde působil v ekosystému Salesforce a později spoluzaložil firmu Bluez, kterou pomáhal škálovat až do prodeje skupině Rockaway. Kromě nového CEO aplikace Vexl zaznamenala od spuštění platformy v roce 2022 i výrazný růst – aplikaci dnes používá přes 17 tisíc lidí, kteří dohromady vytvářejí miliony propojení, tzv. Web of Trust. Na Vexlu totiž neobchodujete s úplnými cizinci, ale s lidmi, kteří jsou součástí vašeho širšího sociálního okruhu. Nejvíce propojení je mezi českými uživateli, a to téměř osm milionů, následované Slovenskem s 1,6 milionu a Německem s necelým půl milionem propojení.

    Teď před námi stojí fáze růstu, ve které je potřeba více operativního řízení, slaďování týmů, rozvoj produktu a další expanze do zahraničí. Dlouhodobě chceme dostat Vexl tam, kde peer-to-peer nákup bitcoinu dává největší smysl, tedy do regionů, kde se bitcoin skutečně používá, ne jen obchoduje. V Evropě se tak budeme zaměřovat zejména na region DACH a Velkou Británii a růst chceme také v Africe a Latinské Americe, kde už teď vidíme silnou organickou poptávku,“ upřesňuje Klamarčík.

  • 27. 11.  Tomáš Paňkose se stal novým finančním ředitelem UDI Group

    Developerská a investiční skupina UDI Group oznamuje jmenování Tomáše Paňka do pozice finančního ředitele. Ten přináší více než deset let zkušeností s vedením finančních týmů, řízením konsolidace mezinárodních skupin a podporou významných transakcí v realitním sektoru.

    Tomáš Paňko přichází do UDI Group ze společnosti Crestyl Real Estate, kde působil jako Operations Finance Director. Byl odpovědný za vedení týmu 14 finančních expertů, IFRS konsolidaci, reporting skupiny s aktivy přesahujícími 1,4 miliardy eur a za komunikaci s auditory, poradci a finančními institucemi. Významně se podílel také na akvizičních projektech, divesticích a veřejných emisích dluhopisů.

    Předtím zastával pozici Accounting Managera ve společnosti CTP Invest, kde řídil účetní oddělení pro české a slovenské portfolio a vedl tým při auditech, implementaci ERP systémů, due diligence a řadě korporátních transakcí. Cenné zkušenosti získal také během svého působení v KPMG v České republice i ve Velké Británii.

  • 25. 11.  Šéfkou Via Salis se stala Senka Jelenkovic, finance bude spravovat Peter Trnka

    Tým společnosti Via Salis, která je zodpovědná za první PPP projekt dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem, posiluje o dva členy s rozsáhlými znalostmi z obdobných partnerství soukromého a veřejného sektoru v zahraničí. Novou generální ředitelkou se stala Senka Jelenkovic, na pozici finančního ředitele pak nastoupil Peter Trnka.

    Senka Jelenković přináší více než 20 let odborných zkušeností, přičemž posledních 11 let působila na srbském Letišti Nikoly Tesly v Bělehradě. Předtím pracovala na Úřadu primátora města Bělehradu, u národního leteckého dopravce Srbska a ve společnosti Ball Packaging Europe. Je absolventkou magisterského studia organizačních věd a bakalářského studia italského jazyka a literatury na státní univerzitě v Bělehradě a prošla programem Leading with Finance na Harvard Business School Online.

    V říjnu 2025 se k týmu Via Salis připojil jako CFO Peter Trnka, který přináší více než 25 let odborných zkušeností v oblasti projektového a korporátního financování, z toho více než 12 let působil ve vrcholovém managementu. Zastával osm let pozici finančního ředitele ve společnosti Zero Bypass Limited, kde zodpovídal za projekt dálnice D4R7 na Slovensku, realizovaný formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP).

    Působil rovněž na vedoucích pozicích ve furmě MOL Group v Rakousku a Německu, v KPMG, kde se specializoval na projektové financování a v korporátním bankovnictví Volksbank a ČSOB. Je držitelem magisterského titulu z Ekonomické univerzity v Bratislavě a z FGDA v Miláně.

