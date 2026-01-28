Představenstvo ČSOB Pojišťovny opustil Stanislav Uma, nahradil jej Petr Hošek

Hošek má bohaté zkušenosti v oblasti pojišťovnictví – začínal jako produktový manažer v České pojišťovně (2004), poté působil jako provozní ředitel ve společnosti AXA CZ/SK a od roku 2012 jako zástupce generálního ředitele AXA Assistance CEE. V rámci této firmy byl také odpovědný za polský, slovenský a rakouský trh.
V letech 2016 až 2020 zastával pozici Chief Technical Officer ve společnosti AXA Partners CEE. Do skupiny KBC nastoupil v roce 2020 jako generální ředitel společnosti Ušetřeno.cz.
„Těší mě, že budu součástí úspěšně se transformující moderní společnosti. Před pojistným trhem stojí řada atraktivních technologických výzev, které jsou skvělou příležitostí i pro ČSOB Pojišťovnu k inovacím služeb. Naším společným cílem je posunout klientskou spokojenost na další úroveň a tím posílit naši pozici na trhu,“ uvedl Hošek.