Přesnost, která drží váš průmysl v pohybu: Proč je zakázková CNC výroba kritickým článkem údržby?

PR článek
Autor: Kadmy / stock.adobe.com
V segmentu B2B výroby a údržby strojních celků platí jednoduchá rovnice: každá hodina neplánované odstávky znamená přímou finanční ztrátu. Zatímco u standardních komponentů se lze spolehnout na skladové zásoby distributorů, u specifických těsnění a frézovaných dílů naráží management údržby na realitu dlouhých dodacích lhůt. V technickém prostředí je proto klíčové mít partnera, který dokáže nahradit „čekání na originál“ precizní a rychlou zakázkovou výrobou.

Technická integrita a materiálová rezistence

Z pohledu materiálového inženýrství je těsnění mnohem více než jen mechanická bariéra. Musí čelit kombinovanému namáhání – od chemické degradace vlivem agresivních médií až po dynamické tlakové rázy v hydraulických soustavách. Podcenění výběru materiálu, například záměna NBR za EPDM v prostředí s minerálními oleji, vede k nevratnému nabobtnání a selhání celého systému.

Právě v této oblasti se ukazuje síla odborného přístupu. Komplexní zpracování materiálů umožňuje volbu optimálního polymeru či technického plastu (jako jsou polyuretany, Viton nebo PTFE) přesně podle provozních podmínek. CNC technologie soustružení a frézování následně zajistí, že výsledný díl vykazuje přesnost v řádech mikrometrů, což je u těsnění vyráběných z polotovarů (tzv. těsnění bez forem) zásadní pro jejich správnou funkci a životnost.

Eliminace časových ztrát díky eliminaci forem

Tradiční výroba těsnění lisováním je zatížena nutností výroby ocelové formy, což je proces drahý a časově náročný – pro kusovou výrobu nebo servisní zásahy naprosto nevhodný. Moderní CNC systémy tento krok zcela přeskakují. Programovatelné řezné hlavy a soustružnické nože tvarují materiál přímo z polotovaru na základě CAD dat.

Tento proces drasticky zkracuje dobu dodání z týdnů na hodiny. Pro vedoucí výroby to znamená, že atypický komponent, který v běžném katalogu neexistuje, může být nasazen do stroje dříve, než stačí vzniknout významné ztráty z prodlevy.

Reontech: Strategický partner pro vaši CNC výrobu

Pro firmy hledající technologickou preciznost a operativní flexibilitu je ideálním partnerem CNC výroba těsnění a frézovaných dílů. Společnost Reontech se profiluje jako specialista na náročné zakázkové projekty, kde je vyžadováno komplexní zpracování materiálů a vysoká technická erudice. Naše realizace jsou trhem vysoce pozitivně hodnoceny pro svou rozměrovou stálost a dlouhou životnost v reálném provozu.

Klíčovým benefitem spolupráce s námi je rychlá vlastní CNC výroba přímo v našem zázemí. Díky tomu, že nejsme jen přeprodejci, ale přímí výrobci, na termín se u nás nemusí dlouho čekat. Aktuálně držíme volné kapacity pro vaši výrobu a jsme připraveni na akutní řešení vašich probléa havárií. Pokud potřebujete okamžitě nahradit poškozený díl nebo poptáváte sériovou výrobu přesných frézovaných komponentů, tým Reontech zajistí, že vaše technologie nezůstane stát.

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 17. 4.  Otevřený Hormuz pomohl ropě, S&P500 opět na maximech

    Otevření Hormuzského průlivu znamená pokles ropy pod 90 dolarů za barel. Akciové trhy slušně rostou a index S&P500 opět dosáhl na nové maximum. Důvodem je příměří, a to nejen na frontě USA vs. Irán ale také mezi Izraelem a Libanonem.

  • 17. 4.  Závislost EU na Číně narůstá

    Deficit zahraničního obchodu EU s Čínou dosáhl vloni nového rekordu 360 miliard eur. Za posledních dvacet let tak vzrostl čtyřnásobně. Jak je vidět, zatímco evropští exportéři se z čínského trhu stahují nebo jsou přímo vytlačováni tamní konkurencí, čínské firmy na evropský trh jasně cílí. Tento trend navíc zesílil v době, kdy propukla obchodní válka mezi USA a Čínou, pro kterou se evropský trh stal ještě atraktivnější alternativou. Asi nejviditelnějším příkladem se v tomto směru staly elektromobily.

    Čína už dávno není pro EU dodavatelem levných triček. Stačí se podívat na největší obchodní artikly a hned vidíme, že jejich největší část představují kromě elektroniky elektrická a energetická zařízení. Třetím v pořadí jsou s velkým odstupem organické chemikálie,“ komentuje aktuální čísla Eurostatu hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek a dodává, že země EU z Číny také dováží to, co dříve vyráběly samy.

    Výsledky obchodu mezi EU a Čínou jsou tak podle něj potvrzením vytrácející se konkurenceschopnosti firem z Unie, které čelí rostoucí konkurenci nejen na čínském trhu, ale i na tom domácím. „EU jak je vidět se na čínských firmách stává rok od roku stále závislejší i v oborech s vysokou přidanou hodnotou. To není zrovna povzbudivá statistika,“ uzavírá Dufek.

  • 16. 4.  Tuzemská inflace je druhá nejnižší v EU

    Konflikt na Blízkém východě zvyšuje inflační tlaky v evropské ekonomice. V březnu vzrostla inflace v EU z meziročních 2,1 % na 2,8 %, v eurozóně se spotřebitelské ceny zvýšily o 2,6 %. Hlavním důvodem rychlejšího růstu cen jsou dražší energie, zejména pohonné hmoty, které odrážejí vývoj na globálním ropném trhu a mimořádný výpadek dodávek v důsledku blokády Hormuzského průlivu.

    V Česku dosáhla březnová inflace 1,5 % a byla druhá nejnižší z celé EU. Hlavním důvodem je zlevnění elektřiny v důsledku přenesení poplatků za obnovitelné zdroje na státní rozpočet, které spolu s nižšími cenami potravin tlumí dopad dražších pohonných hmot. Již v dubnu však počítáme s dalším růstem cenových tlaků, které pravděpodobně zvýší tuzemskou inflaci nad dvouprocentní cíl České národní banky,“ uvádí hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko.

    Na stejné úrovni 1,5 % skončila v březnu inflace také ve Švédsku a na Kypru, zatímco nejnižší byla v Dánsku (1,0 %). Naopak nejvyšší cenové tlaky zůstávají v Rumunsku, kde došlo ke zvýšení spotřebitelských cen o 9 %. O poznání mírnější ale stále silné inflační tlaky panují v Chorvatsku (4,6 %) a Litvě (4,4 %). Slovenská inflace činila v březnu stále vysokých 3,7 %.

Další krátké zprávy

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Největší pokusná síť v ČR hledá nové využití privátního 5G

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (4.)

Nejrychleji rostoucí technologická firma regionu je „AI generated“

Pojišťovny opět uhradí podzimním novorozencům ochranu proti RSV

EU si posvítila na AI, chce speciální označení pro obsah

Terabitové útoky jsou běžné, proměnlivé a trvají minuty

Kdo je kdo v péči o duševní zdraví

Nepodceňte návodné dokumenty a pomůcky k JMHZ

Na co se zaměřit, abyste měli na penzi našetřeno co nejvíc

OnlyOffice k Euro-Office: musíte použít naše loga, ale nesmíte

Konec copilotů se blíží, podnikový software čekají dramatické změny

ASUS v Česku odhalil ExpertBook Ultra pro ty nejnáročnější

Evoluce hypoték: z antické zástavy se stal pilíř moderní ekonomiky

Prolomení moderního šifrování může být blíž, než se očekávalo

Příspěvek na zábavu bude daňově výhodnější než na prevenci rakovin

Padesát tisíc jako základ? Výpočet důstojné mzdy rozvířil sítě

Počet obětí ransomwaru v Česku astronomicky roste

Zyxel zahajuje éru výkonných multigigabitových PoE přepínačů

Google bude tvrdě postupovat proti zneužívání tlačítka Zpět