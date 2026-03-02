CFOtrends  »  PRIM získává posilu z Petrofu. Novým obchodním ředitelem je Adam Prousek

PRIM získává posilu z Petrofu. Novým obchodním ředitelem je Adam Prousek

redakce
Dnes

Nový obchodní ředitel firmy PRIM Adam Prousek
Autor: PRIM
Nový obchodní ředitel firmy PRIM Adam Prousek
Tradiční česká hodinářská značka PRIM posiluje své vedení. Na pozici obchodního ředitele nově nastupuje Adam Prousek, zkušený manažer s praxí v obchodě i marketingu, který chce navázat na silné dědictví značky a podílet se na jejím dalším moderním rozvoji.

Své dosavadní profesní zkušenosti získával Adam Prousek především ve společnosti Petrof, kde působil více než deset let. V této světoznámé rodinné firmě s dlouhou tradicí a prémiovým produktem působil na různých pozicích v oblasti obchodu a marketingu. Cenný vhled do fungování rodinných podniků mu přineslo také pětileté působení v představenstvu organizace Family Business Network, díky němuž měl možnost spolupracovat s řadou inspirativních českých firem.

Pro nového obchodního ředitele představuje PRIM spojení špičkového řemesla a české zručnosti. Své první kroky ve firmě směřoval k důkladnému poznání jejího fungování. „Mým aktuálním úkolem je dobře se zorientovat ve firemních procesech, ale také na trhu s hodinkami. Právě proto jsem začal seznamováním s novými kolegy, prošel jsem si naši výrobu a obdivoval krásné hodinářské řemeslo,“ popisuje Prousek.

Do budoucna se chce aktivně podílet na tvorbě nové obchodní strategie a především na tom, aby její přínosy pocítili zákazníci. Jednou z jeho priorit je modernizace procesů i portfolia tak, aby zákazníci vždy získali špičkový produkt i služby odpovídající současným očekáváním.

