CFOtrends  »  Průmysl a ocelářství pod tlakem. Češi volají po jejich ochraně

Průmysl a ocelářství pod tlakem. Češi volají po jejich ochraně

Jana Chuchvalcová
29. 8. 2025

Sdílet

Ocelárna
Autor: Depositphotos
Ocelárna
V očích české veřejnosti zůstává průmysl a zejména ocelářství nejen symbolem národní identity, ale i zárukou ekonomické stability. Potvrzuje to aktuální kvantitativní výzkum agentury STEM/MARK. Výzkum odhalil, že veřejnost považuje průmysl za nezbytný a zároveň vnímá jeho aktuální ohrožení. Výzkum se zaměřil na vnímání průmyslu obecně, ale i na jeho specifické odvětví – ocelářství.

Průmysl jako základ národní identity a prosperity

Česká populace má silné a pozitivní vazby na průmysl a ocelářství. Podle výzkumu agentury STEM/MARK si devět z deseti Čechů uvědomuje klíčovou roli průmyslu pro zaměstnanost a ekonomickou stabilitu. Ocel samotnou pak vnímá více než 7 z 10 Čechů jako strategický materiál nezbytný pro chod společnosti a tři čtvrtiny Čechů ji považují za klíčovou i z hlediska bezpečnosti státu. 

„Ocel je klíčová ve strojírenství, automobilovém průmyslu, stavebnictví nebo železniční dopravě. Neobejde se bez ní ani obranný průmysl, proto je třeba na ocelářství nahlížet jako na strategické odvětví a výrobu oceli udržet v Česku a Evropě,” připomíná Daniel Urban, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Osm z deseti lidí chce, aby bylo Česko v oblasti oceli co nejvíce soběstačné a nezávislé na jejím dovozu. Obdobný podíl veřejnosti podporuje i státní pomoc ocelářství kvůli jeho náročným podmínkám v oboru a silné mezinárodní konkurenci.

Pozitivní vnímání oceli se týká i environmentálního aspektu: téměř dvě třetiny Čechů ji označují za ekologický materiál.

Češi se o průmysl obávají

Podle výzkumu panuje shoda napříč společností, že by měl stát průmysl a ocelářství podporovat, protože čelí náročným podmínkám, jako je mezinárodní konkurence, regulace EU, Green Deal a další. Souhlas s touto podporou průmyslu vyjádřilo 86 % Čechů. Devět z deseti Čechů spojuje průmysl s českou tradicí a národní identitou a sedm z deseti jej vnímá jako motor ekonomického rozvoje. Význam, který veřejnost průmyslu přikládá, roste s věkem.

„Celkové výsledky ukazují, že pro většinu Čechů má průmysl – a v neposlední řadě také ocelářství – nejen ekonomickou, ale i symbolickou hodnotu. Stále rezonuje představa, že průmysl drží zemi pohromadě a zajišťuje prosperitu. Zároveň sílí volání po tom, aby stát tato strategická odvětví chránil, ideálně formou finanční podpory,“ vysvětluje analytik STEM/MARK Dalibor Stehno. Státní podporu průmyslu obecně schvaluje 86 % veřejnosti. Rezervovanější jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé a respondenti z domácností s vyššími příjmy.

Češi zároveň vnímají český průmysl jako ohrožený. Více než polovina Čechů vidí největší hrozby pro český průmysl v cenách energií (58 %) a regulacích z EU (53 %). Konkurenci mimo EU považuje za riziko 49 % respondentů.

Cyber25 Early

Práce je víc než regionální rozvoj

Průzkum také ukázal, že sedm z deseti Čechů věří, že průmysl má pozitivní dopad na rozvoj regionů. Jen 15 % však považuje regionální rozvoj za jeho hlavní přínos – veřejnost klade větší důraz na zaměstnanost a hospodářský růst. Zachování těžkého průmyslu v Moravskoslezském kraji podporuje 8 z 10 Čechů, přičemž podpora je nejvyšší mezi obyvateli samotného kraje. Proti se vyslovilo pouze 8 % respondentů

Pozn.: Výzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného prostřednictvím online dotazování na National Sample se zúčastnilo 4609 respondentů reprezentujících českou obecnou populaci ve věku 18+ let proporčně podle pohlaví, věku, dosaženého vzdělání, kraje a velikosti obce bydliště. Šetření probíhalo v termínu od 3. do 17. července 2025.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Jana Chuchvalcová

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 29. 8.  Česká ekonomika zrychlila, ve druhém čtvrtletí rostla o 2,6 %

    Zpřesněný odhad ČSÚ vylepšil meziroční růst české ekonomiky ve druhém kvartále na 2,6 %, díky čemuž činil mezičtvrtletní růst 0,5 %. Tuzemská ekonomika tak vykazuje v evropském kontextu nadprůměrnou výkonnost, což potvrzuje i zlepšený výhled ministerstva financí, které optimisticky očekává celoroční růst tempem 2,1 %.

    Hospodářský růst bude podle analytika PwC Dominika Kohuta i ve zbytku roku tažený silnou spotřebou domácností stimulovanou rostoucími reálnými mzdami a také vládními investicemi, které standardně akcelerují ve druhé polovině roku. Tento rok je navíc volební a jakkoliv se tato vláda zaříká rozpočtovou odpovědností, na vládních investicích dle svých slov šetřit nechce.

    „Pozitivním růstovým faktorem pro druhou polovinu roku může být také zahraniční obchod, který ve druhém kvartále zaostával. Přestože podle MF zavedení cel poškodí českou ekonomiku o 0,2 procentního bodu, silný pozitivní impuls očekáváme díky ukončení dlouhého období nejistot o budoucí celní politice USA. Hospodářskému růstu naopak nepomohou nižší úrokové sazby, které podle všeho zůstanou na současných 3,5 % nejméně do konce roku,“ uzavírá Kohut.

  • 27. 8.  Pražská burza zaznamenala rekordní denní objem akciových obchodů

    Pražská burza zažila v úterý 26. srpna rekordní obchodní den, když objemy akciových obchodů dosáhly 5,17 miliardy korun. Jde o nejvyšší denní objem od zavedení obchodního systému Xetra v roce 2012.

    Mimořádná obchodní aktivitu se projevila rovněž v počtu transakcí. V obchodním systému bylo uzavřeno celkem 6 403 obchodů. Největší objemy zaznamenala emise společnosti ČEZ, následována reprezentanty bankovního sektoru. Hlavním důvodem vysoké obchodní aktivity byl pravidelný rebalancing báze indexu MSCI Emerging Market.

  • 26. 8.  Ekonomická důvěra je nejvýš od roku 2022. Táhnou ji podnikatelé, spotřebitelé zklamali

    Podle konjunkturálního průzkumu ČSÚ souhrnný indikátor ekonomické důvěry vykázal v srpnu hodnotu 101,1 bodu. Překonal tak výsledek z předchozího měsíce (99,7) i očekávání trhu (99,9). Důvěra se tak dostala na nejvyšší úroveň od května roku 2022. Zcela protichůdně se přitom vyvíjely jednotlivé podsložky, přičemž důvěra spotřebitelů přinesla zklamání, když klesla z předchozích 104,1 na 99,0 bodu, naopak důvěra podnikatelů překvapila pozitivně, když vzrostla z 98,8 na 101,5 bodu.

    „Důvěra podnikatelů vzrostla zejména v průmyslu, ve stavebnictví nebo ve službách, kde se dokonce dostala na své maximum od roku 2008. Pozitivně podnikatelé mohou vnímat rostoucí českou ekonomiku meziročním tempem přes 2 % HDP, což je výrazně nad průměrem EU, ale také ukončení dlouhodobé nejistoty kolem vyhlašování a vzápětí odvolávání dovozních cel na evropské zboží. U domácností naopak vidíme meziměsíční pokles důvěry na úroveň, která je však stále kolem dlouhodobého průměru. Potvrzuje se, že důvěra domácností velmi fluktuuje a je volatilní i vůči dílčím signálům, kterými se může postupně stávat i negativně vedená strašící volební kampaň, říká analytik PwC Dominik Kohut s tím, že v mezinárodním srovnání zemí EU se ale důvěra v tuzemskou ekonomiku dlouhodobě pohybuje nad průměrem zkoumaných zemí.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Vydavatelé řekli, kolik chtějí za úryvky svého obsahu

Závod o studentské bydlení vrcholí. Kdo zaváhá, odejde s prázdnou

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Jak získávat klienty?

AI investice v roce 2025: méně startupů a větší sázky

Česká spořitelna se rozvádí s poradci Partners

Továrna bývalého FAB teď místo klíčů chrlí cylindrické vložky

Nečekejte na důchod. Zkontrolujte a doplňte dobu pojištění již dnes

Granko, Kofila, lentilky a další. Tak kdysi vypadaly oblíbené sladkosti

Minimální mzda bude v roce 2026 nižší, než se předpokládalo

Pokud zákazník při reklamaci zvolí opravu, získá delší záruční dobu

Vlasy řídnou kvůli hormonům, barvení i gumičkám

Může vás věřitel exekucí znovu uhánět o ten samý dluh?

Komu se od příštího roku nevyplatí paušální daň?

Každý Čech sní za rok minimálně jednu Studentskou pečeť

Obvazováním se bércový vřed nevyléčí

Kolik Češi utrácí za mobilní příslušenství, jak dlouho jim vydrží?

Zlaté české ručičky: Tito podnikatelé umí víc než jen tvořit

Některým lidem rada, ať méně jedí a více se hýbou, nemůže fungovat

Češi milují sluchátka i powerbanky, v příslušenství mají miliardy

Jaký byl loňský kyberrok pohledem NÚKIBu?