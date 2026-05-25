Pytloun Hotels posiluje management. Novým provozním ředitelem se stává Matúš Rudáš

Do Pytloun Hotels přichází Rudáš s více než deseti lety zkušeností na vedoucích pozicích v hotelovém průmyslu. Kariéru v pohostinství budoval od základů – od pozice recepčního v pražském hotelu Duo postupně rostl přes pozice Front Office Supervisor a Front Office Manager až na Rooms Division Manager, kde řídil tým více než sedmdesáti zaměstnanců a odpovídal za divize Front Office a Housekeeping.
Bezprostředně před příchodem do Pytloun Hotels zastával pozici Hotel Director hotelu Carol a Director of Operations hotelové skupiny Jan Hotels, kde působil jako strategické spojení mezi vedením společnosti a hotelovými operacemi. Mezinárodní rozhled získal mimo jiné jako palubní průvodčí Ryanairu operující z britských základen a Barcelony.
Jeho jmenování přichází v době, kdy Pytloun Hotels prochází dynamickým růstem. Letos na jaře rozšířila síť své pražské portfolio o Pytloun Bristol Residence Prague v Dlouhé ulici – první apartmánovou rezidenci skupiny v hlavním městě. Skupina dále připravuje expanzi v Praze (nové hotely na Václavském náměstí 33 a Ve Smečkách) i mimo ni, přičemž zájem se soustředí jak na krajská města v Česku, tak na zahraniční trhy, včetně Londýna, Amsterdamu, Berlína, Vídně nebo Budapešti.