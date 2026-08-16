Radek Matušek posiluje Rowan Legal

Za sebou má bohaté zkušenosti z předních domácích i mezinárodních advokátních kanceláří. Během své dosavadní praxe zastupoval klienty před českými soudy, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže i institucemi Evropské unie.
Matušek je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na německé Technische Universität Dresden získal titul LL.M. v oboru práva duševního vlastnictví. Během své kariéry absolvoval také řadu mezinárodních stáží, mimo jiné u Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku či na Úřadu průmyslového vlastnictví.