Retenční bonusy selhávají. Polovina zaměstnanců chce výrazné navýšení mzdy

redakce
Včera

Autor: Depositphotos
Odchody zaměstnanců samy o sobě nezastaví jednorázové retenční bonusy, téměř polovinu zastaví jen výraznější zvýšení mzdy. Pouze čtvrtina lidí na odchodu by zůstala u současného zaměstnavatele pouze v případě zvýšení mzdy o 20 % a dalších 17 % při navýšení o 15 %. Většina firem však nabízí výrazně méně, což se v kombinaci s napjatým trhem práce promítá do přetrvávající vysoké fluktuace.

Napětí mezi očekáváním zaměstnanců a možnostmi zaměstnavatelů se navíc v posledních letech prohlubuje, jak vyplývá z dat agentury Grafton Recruitment. Zatímco 80 % firem v roce 2025 uvádělo, že v posledních 12 měsících plošně zvýšilo mzdy, pouze 51 % zaměstnanců potvrdilo, že se jim mzda skutečně zvýšila. Právě tento rozpor patří podle Grafton Recruitment mezi hlavní skryté spouštěče fluktuace. To ovšem v době, kdy nábor řeší 83 % zaměstnavatelů, znamená nemalé komplikace.

Důvody odchodů se napříč generacemi neliší

Data zároveň vyvracejí rozšířené stereotypy o „nárokových“ mladých nebo „neochotných“ starších zaměstnancích a ukazují, že skutečné důvody odchodů od stávajícího zaměstnavatele se napříč generacemi výrazně neliší. Dominantním faktorem zůstává nabídka lepšího finančního ohodnocení u nového zaměstnavatele (43 %), k dalším důvodům pak patří omezené možnosti růstu (28 %), nevyhovující jednání nadřízeného (20 %), špatné vztahy v týmu (12 %) a nízká flexibilita práce (20 %).

Přesto firmy často reagují krátkodobými opatřeními v podobě jednorázových retenčních bonusů, které však přinášejí pouze dočasný efekt. A to i přesto, že výše retenčních bonusů se může u některých pozic pohybovat i v řádu desetitisíců korun.

Pokud se nezmění skutečné příčiny nespokojenosti – tedy mzda, styl vedení, možnosti rozvoje a flexibilita – jednorázové bonusy nebo složité systémy benefitů fluktuaci dlouhodobě nevyřeší,“ říká šéfka marketingu Grafton Recruitment a GiGroup Jitka Kouba. Udržení zaměstnanců podle ní stojí na několika základních principech. Klíčová je transparentní a pravidelně komunikovaná mzdová politika, rozvoj manažerů, kteří umějí pracovat s lidmi a dávat srozumitelnou zpětnou vazbu, a flexibilita přizpůsobená konkrétní životní situaci zaměstnanců.

Změna nezávisí na věku, ale na životní situaci

Důvody pro změnu zaměstnaní totiž nejsou o věku, ale o životní situaci a o tom, jaké podmínky v dané fázi života lidé potřebují. I proto jsou vidět určité rozdíly, jde se však o rozdíly v řádu jednotek procent. 

Mladší lidé častěji odcházejí, pokud nevidí smysl práce, možnost učení a férové podmínky. Zaměstnanci ve středním věku zase citlivěji než ostatní reagují na nejistotu, nedostatek flexibility a špatnou organizaci práce. Zkušenější pracovníci pak častěji odcházejí ve chvíli, kdy ztrácejí pocit respektu, uznání a smysluplného uplatnění.

Myslím, že je na čase zbavit se generačních nálepek a zaměřit se na to, zda firma dokáže nabídnout férové podmínky, kvalitní vedení a smysluplnou práci. Právě to totiž dnes rozhoduje o tom, kdo si své lidi udrží a kdo je bude neustále nahrazovat,“ uzavírá Jitka Kouba.

  • 3. 2.  V Česku je 26 600 nespolehlivých subjektů, nejvíc od založení registru

    V uplynulém roce v ČR vzrostl celkový počet subjektů, které nespolehlivě odvádí DPH nebo závažným způsobem porušují povinnosti vztahující se ke správě daně o 183 na celkových 26 601. Jde o historicky nejvyšší počet od založení registru v roce 2013. Dun & Bradstreet aktuálně mezi nespolehlivými firmami eviduje 5 011 nespolehlivých plátců DPH a 21 590 nespolehlivých osob.

    „Pro poctivé podnikatele to znamená větší opatrnost při výběru a prověřování obchodních partnerů,“ říká šéfka tuzemské pobočky Dun & Bradstreet Kateřina Klosová s tím, že pravidelný monitoring nespolehlivých subjektů přináší cenné informace pro hodnocení obchodních rizik.

    Detailnější pohled na nespolehlivé plátce DPH, kteří pro své obchodní partnery představují riziko, ukázal, že 65 % z nich má sídlo v Praze a 8 % v Jihomoravském kraji. Nadpoloviční většina nespolehlivých plátců má registrované sídlo na virtuální adrese. Z hlediska právní formy ze tří čtvrtin převažují společnosti s ručením omezeným následovány se 17 % osobami samostatně výdělečně činnými. Mezi fyzickými osobami – podnikateli jsou nespolehlivými plátci DPH častěji muži (80 %).

  • 2. 2.  Průmyslový sektor dál balancuje na hraně mezi růstem a poklesem

    Index nákupních manažerů z tuzemského zpracovatelského sektoru v průběhu ledna oproti předchozímu měsíci klesl o 0,6 bodu a dosáhl tak hodnoty 49,8. Jedná se o mírně slabší výsledek, než očekával trh (50,4). Pro nejbližší období tak index ukazuje na mírné ochlazování výrobní aktivity.

    „Respondenti hlásí nižší objem nových zakázek a také mírně slabší prodeje. Pokračuje i vlažná poptávka ze zahraničí, konkrétně z Německa, kde klesají i prodeje. Naproti tomu samotný objem výroby vzrostl díky zakázkám z předchozího období. Výrobní inflace stoupla na nejvyšší hodnotu za poslední tři roky a v návaznosti došlo i ke zvýšení cen výstupů. Firmy na tuto situaci reagují snižováním počtu zaměstnanců i intenzity nákupu vstupů,“ uvádí k aktuálním číslům hlavní ekonom Investika investiční společnosti Vít Hradil s tím, v pohledu do blízké budoucnosti převládá optimismus, když většina respondentů věří v oživení zahraniční poptávky.

  • 2. 2.  Tempo růstu výdajů na výzkum a vývoj v Česku zpomaluje

    Výdaje na výzkum a vývoj dosáhly v roce 2024 v EU 2,24 % hrubého domácího produktu. Jde o obdobný podíl jako v předchozích pěti letech. Absolutně tyto výdaje v zemích EU poprvé překonaly hranici 400 miliard eur, přičemž Česko se na této částce podílelo 1,5 % a ve vztahu k HDP se výdaje na výzkum a vývoj u nás rovnaly 1,82 %, uvedl ČSÚ.

    Třetina z z celkových 403 miliard eur připadla na Německo a 16 % na Francii. Česko bylo třinácté s 5,8 miliardy eur. Například v Polsku se za posledních deset let výdaje na výzkum a vývoj ve stálých cenách eliminujících inflaci zdvojnásobily, naopak v Česku vzrostly o pětinu, což byl pátý nejnižší nárůst ze všech zemí EU. V průměru za země EU došlo k nárůstu o necelých 30 %. Jak v Česku, tak i v celé řadě dalších unijních zemí dochází v posledních letech v ukazateli stálých cen ke snižování tempa růstu těchto výdajů či k jejich stagnaci nebo dokonce i k poklesu.

Další krátké zprávy

