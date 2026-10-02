Růst mezd zpomaluje. Firmy hlásí lepší dostupnost pracovníků

„Jedním z důvodů je fakt, že je na trhu více volných uchazečů o práci než v minulosti,“ upozorňuje šéf personálky František Boudný s tím, že více vhodných uchazečů potvrdil každý čtvrtý dotázaný zaměstnavatel.
Stejně velký (a za poslední dva roky rekordně nejvyšší) je i podíl respondentů, kteří potvrzují, že obsazování volných pozic je nyní snadnější. Oproti předchozímu čtvrtletí přibylo o třináct procentních bodů zaměstnavatelů, kteří očekávají v příštích třech až šesti měsících zlepšení ekonomické situace firmy.