Růst o 2,1 % potvrzuje odolnost české ekonomiky a mírně vyšší inflace vede k opatrnější ČNB

Zlepšení přichází navzdory vyšším 15% americkým clům, která by měla zůstat v platnosti i v roce 2026. Do predikce se sice nadále výrazně propisuje dopad obchodních válek, které podle ankety ČBA v letech 2025 a 2026 ukousnou z českého HDP 0,6% bodu, ovšem méně než v květnovém konsensu s –0,8% body.
„Lepší prognóza se opírá o silnější výhled na exportní aktivitu navzdory vyšším americkým clům a lepší počáteční stav ekonomiky, a to navzdory mírně vyšší predikci letošní 2,5% spotřebitelské inflace. ČBA proto nadále vyhlíží opatrné snížení úrokové sazby ČNB na 3,25 % v prvním čtvrtletí 2026, také díky silnější koruně a nižší úrokové sazbě ECB a měnové politice Fedu,“ uvádí hlavní ekonom asociace Jaromír Šindel.
ČBA také předpokládá stabilizaci veřejných deficitů lehce nad 2 % HDP, což bude vyžadovat dodatečné úspory. Solidní a rezistentní růstová trajektorie české ekonomiky vede v letošním roce k částečnému zlepšení jejího postcovidového oživení ve střední Evropě. To navíc v české ekonomice nyní probíhá s nižší inflací, nižšími úroky a menším fiskálním deficitem. Prognóza předjímá mírnější zpomalení úvěrové dynamiky se strukturou odrážející složení růstu české ekonomiky.