Rutinní e-maily stojí firmy čas i peníze. AI asistent je vyřídí za zlomek nákladů

Jana Chuchvalcová
Včera

E-mailoví asistenti postavení na umělé inteligenci mají potenciál významně zvýšit podnikovou efektivitu. Automatizace vyřizování rutinních e-mailů umožňuje zvýšit produktivitu každého pracovníka, případně ušetřit za služby lidského asistenta, v řádu tisíců korun měsíčně.

E-maily představují komunikační páteř většiny podniků a jejich množství spíše roste než ubývá. Pracovníci tak stále více času musejí věnovat odpovídání na příchozí poštu, z níž velká část tvoří opakující se dotazy či požadavky. 

Přínosy automatizace e-mailových odpovědí

Aktuální průzkum společnost GFI Software mezi jejími českými a slovenskými partnery a zákazníky odhalilo, že většina pracovníků touto činností tráví 30 až 60 minut. A pokud by tento čas významně snížili a věnovali se důležitější práci, produktivita každého z nich znatelně vzroste.

Klíčová zjištění průzkumu

  • 19 % respondentů tráví každý den odpovídáním na rutinní e-maily několik minut, 31 % dotázaných cca 30 minut, 39 % cca 1 hodinu a 11 % dotázaných 2 a více hodin.

  • Pokud by měli k dispozici osobního asistenta, 54 % respondentů by od něj uvítalo přípravu návrhů odpovědí, 44 % třídění pošty podle důležitosti, 42 % úsporu času na důležitou práci a 13 % automatické odeslání odpovědí bez kontroly.

  • Takovému osobnímu asistentovi (skutečnému člověku) by byli ochotni zaplatit měsíčně až 10 000 korun (70 % dotázaných), až 25 000 korun (18 %) a až 40 000 korun (12 %).

  • Pokud by tímto asistentem byla technologie umělé inteligence, pak 53 % by bylo ochotno zaplatit měsíčně do 1 000 korun, 28 % do 3 000 korun a 2 % i více. Žádný poplatek za tuto službu by nechtělo platit 17 % dotázaných.

Kvalifikovaně odpovídat na příchozí pracovní e-maily není činnost, která probíhá na lusknutí prstů,“ říká Marek Prorok z firmy ZEBRA SYSTEMS s tím, že jí často předchází třídění pošty podle důležitosti, vyhledávání relevantních podkladů a příprava návrhu správné odpovědi ke každému e-mailu, což jsou vesměs rutinní úkony. A přesně pro tyto situace se hodí řešení s pomocí AI, které dokáže odbavit vysoké procento příchozích požadavků automaticky, rychle a v kontextu komunikace dané firmy.

Krátce

  • 26. 2.  Důvěra v ekonomiku se mírně zvýšila

    Souhrnný indikátor důvěry se v únoru meziměsíčně zvýšil o 0,9 bodu na hodnotu 101,1, a to při rozdílném vývoji obou jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů vzrostl o 1,2 bodu na hodnotu 99,8, zatímco indikátor důvěry spotřebitelů mírně klesl o 0,6 bodu na úroveň 107,6.

    Za mírným únorovým zvýšením celkové důvěry podnikatelů v ekonomiku stojí podle ČSÚ zejména meziměsíčně výrazně vyšší očekávané tempo růstu výrobní činnosti průmyslových podniků v příštích měsících. To důvěra spotřebitelů v ekonomiku se v únoru snížila již potřetí za sebou, přičemž za poklesem sentimentu stálo především výrazné meziměsíční zvýšení obav domácností z vývoje vlastní finanční situace v následujících dvanácti měsících.

  • 25. 2.  Další zklidnění výrobních cen

    V zemědělství, které vytváří vstupy pro potravinářský průmysl, ceny v lednu meziměsíčně klesly o 1,6 %, meziročně byly ceny nižší o 5,8 %. Rovněž ceny průmyslových výrobců padaly, a to meziměsíčně o 0,7 % a meziročně o 3,0 %. Naopak ceny stavebních prací se meziměsíčně zvýšily o 0,3 % a meziročně vzrostly o 2,7 %, také ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 3,6 %, meziměsíčně klesly o 1,0 %.

    „Ceny výrobců, které jsou zajímavé především tím, že do jisté míry nastavují laťku výrobní inflace pro zbytek roku. A dopadly z pohledu spotřebitelů velmi dobře,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že vývoj výrobní inflace ukazuje další výrazné zmírnění inflačních tlaků v průmyslu a zemědělství, které by se časem mohlo odrazit i v příznivějším vývoji spotřebitelských cen. Výrobní ceny nyní podle něj působí jasně protiinflačně, čehož si nepochybně všimne i centrální banka.

  • 24. 2.  Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU, naopak podíl vysokoškoláků je pod průměrem

    Česko se v roce 2024 v porovnání s ostatními zeměmi EU vyznačovalo vysokým podílem obyvatel se středním vzděláním, velmi nízkou nezaměstnaností a nadprůměrnou investiční aktivitou. Naopak pod průměrem evropské sedmadvacítky zůstával podíl vysokoškolsky vzdělaných osob a ekonomická aktivita mladých lidí.

Další krátké zprávy

