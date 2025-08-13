CFOtrends  »  Rychlost rozhoduje. Uchazeči o práci chtějí reakci zaměstnavatele ideálně do týdne

Rychlost rozhoduje. Uchazeči o práci chtějí reakci zaměstnavatele ideálně do týdne

Jana Chuchvalcová
Dnes

Sdílet

Trh práce
Autor: Depositphotos
Trh práce
Uchazeči o práci si ve výběrovém řízení nejvíce cení rychlosti. Na zpětnou vazbu chtějí čekat ideálně jeden týden. Rychlost se ale vyplácí i samotným zaměstnavatelům – ti, kteří proces zbytečně neprotahují, mají výrazně vyšší šanci získat kvalitní kandidáty. Platí totiž, že s délkou rozhodování roste riziko, že o uchazeče přijdou.

Potvrzují to data společnosti Grafton Recruitment, která analyzovala více než 32 000 náborových procesů. Výsledky jsou jasné: pokud kandidát obdrží nabídku do 7 dnů od finálního kola pohovorů, v 82 % případů ji přijme. Naopak při čekání delším než 10 dnů roste pravděpodobnost, že ji odmítne. Z analýzy dále vyplynulo, že průměrná délka náborového procesu u kandidátů, kteří sice nabídku přijali, ale nakonec do firmy nenastoupili, byla 27 dnů – výrazně více než u těch, kteří skutečně nastoupili. 

„V Graftonu se snažíme uchazečům reagovat rychle, v průměru do 5,8. dne, v oboru podnikových služeb, kde se hledají kvalifikovaní uchazeči s jazykovou výbavou, dokonce do 3,9. dne. Průměrná doba celého výběrového řízení, tedy od momentu představení kandidáta, až po nabídku, pak činí pouhých 19 dnů,“ uvádí marketingová ředitelka Grafton Recruitment Jitka Kouba s tím, že na trhu bohužel stále není výjimkou, že uchazeči čekají na vyjádření dlouhé týdny a často zpětnou vazbu od zaměstnavatele, ke kterému se hlásí, ani nedostanou.

Výběrové řízení se běžně ve firmách protáhne, v případě dělnických pozic jde v průměru o tři týdny, u kancelářských a manažerských pozic pak dokonce o 10 až 12 týdnů. To je pro současnou situaci na trhu práce problém a jeden z důvodů, proč zaměstnavatelé nemohou nabrat potřebné lidi,“ dodává Jitka Kouba.

Zaměstnavatelé, kteří reagují rychle, mají výrazně vyšší šanci nejen na přijetí nabídky, ale i na dlouhodobé udržení kandidáta a snížení fluktuace. Příkladem může být zmíněný sektor podnikových služeb, zde dle průzkumu oborové asociace ABSL klesla fluktuace z 19 % v roce 2022 na letošních 11 %. A v případě kandidátů, které zprostředkovává Grafton Recruitment, jde dokonce jen o 8 %.

Cyber25 Early

Ukazuje se tak, že dokážeme propojit firmy s uchazeči, kteří ladí nejen odborně, ale i hodnotově. Dlouhodobá stabilita týmů tedy není náhoda, ale výsledek cíleného, promyšleného a rychlého náboru,“ říká Jitka Kouba.

Zdlouhavý nábor není jediným důvodem, proč uchazeči nakonec pracovní nabídku nepřijmou. Výběrové řízení předčasně ukončí i kvůli podmínkám nabízené pozice nebo nedostatečné komunikaci ze strany potenciálního zaměstnavatele. Starším uchazečům pak vadí i diskriminace, se kterou se v průběhu hledání práce často setkávají.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Jana Chuchvalcová

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 12. 8.  Alarmující výhled do budoucna. V Česku bylo vydáno nejméně stavebních povolení za čtvrt století

    České stavebnictví pokračuje v růstu již osmý měsíc v řadě. Podle aktuálních dat ČSÚ stavební produkce v červnu meziročně stoupla o 14 %. Na tomto výsledku se však významně podepsala nízká srovnávací základna z předchozího roku, proto je třeba tento pozitivní trend vnímat s určitou opatrností.

    Zcela alarmující je naopak skutečnost, že letos bylo za první pololetí vydáno jen 29 200 stavebních povolení, což je vůbec nejnižší hodnota za posledních 25 let. Zároveň jejich počet poprvé klesl pod hranici 30 tisíc. Jde o jasný důkaz toho, že současná podoba stavebního zákona nefunguje. Nová legislativa nepřinesla očekávané zrychlení ani zjednodušení, namísto toho představuje ještě větší brzdu pro další rozvoj. Povolování staveb zamrzlo, stavební úřady se nadále potýkají s nedostatkem personálu a tlak na trzích roste. A vůbec nepomohl ani tzv. bypass,“ uvádí výkonná ředitelka Central Group Michaela Váňová.

    Stavebnictví je přitom podle jejího názoru klíčové odvětví pro budoucí rozvoj ČR a zároveň má i jeden z největších multiplikačních efektů, kdy každá investovaná koruna přináší trojnásobný přínos pro ekonomiku. „Je proto potřeba zásadní systémová změna, kterou může být návrat k původnímu návrhu nového stavebního zákona opírajícího se o digitalizaci, státní stavební správu a vymahatelné lhůty. Klíčové je si uvědomit, že pozitivní vývoj ve stavební výrobě nebude možné dlouhodobě udržet, pokud nebude co stavět. Bez nové výstavby hrozí, že se sektor brzy opět dostane do útlumu a s ním i celá česká ekonomika,“ uzavírá Michaela Váňová.

  • 11. 8.  Víc lidí bez práce, méně nabídek. Nezaměstnanost v Česku je nejvyšší za poslední rok

    Tuzemská registrovaná míra nezaměstnanosti dosáhla v červenci 4,4 %, což představuje meziměsíční nárůst o 0,2 procentního bodu. Úřady práce aktuálně evidují zhruba 330 tisíc uchazečů o zaměstnání, což je o 15 tisíc více než před měsícem a o 47 tisíc více než před rokem. Ti si mohou vybírat z 96 tisíc volných pracovních pozic, kterých tak je o tři tisíce méně než před měsícem. Na jedno volné pracovní místo aktuálně připadá 3,4 uchazeče.

    Z geografického pohledu byla nezaměstnanost nejvyšší v okresech Most (9,6 %), Karviná (9,3 %) a Chomutov (7,6 %), nejnižší naopak v okresech Praha-východ a Praha-západ (1,7 %), Rychnov nad Kněžnou (2,5 %) a Pelhřimov (2,7 %).

    „Mírné navýšení nezaměstnanosti v Česku v červenci odráží především útlum ve zpracovatelském průmyslu daný jednak letním zpomalením výroby, ale i dlouhodobě nedostatečnou poptávkou a vysokou mírou nejistoty. Tu v červenci dále posílila vyhlášení amerického prezidenta o zavedení 30 % dovozních cel na EU zboží a právě tyto nejistoty vedle neflexibilního zákoníku práce a dalších faktorů nepřispívají k ochotě firem výrazněji nabírat nové zaměstnance. Ve srovnání Eurostatu jsme však s naší mírou nezaměstnanosti stále na chvostu EU27 a hluboko pod evropským průměrem,“ komentuje aktuální data Andrea Linhartová Palánová, expertka PwC na řízení lidských zdrojů.

  • 8. 8.  Změna v Direct auto. Ředitelem značky Birne se stává Pavel Prouza

    Ke změně na nejvyšší pozici v rámci značky Birne specializující se na operativní leasing došlo od 1. srpna 2025. Vedení týmu přebírá Pavel Prouza, který se bude podílet i na klíčovém směrování Direct auta. V roli CEO značky Birne střídá Lukáše Černa. Ten ale Direct group neopouští, bude se věnovat projektům v rámci investičního pilíře.

    Pavel Prouza přichází s dlouholetými zkušenostmi z řízení digitálních projektů a růstových firem. Stál třeba za vstupem německého Flixbusu na český trh a posléze řídil jeho aktivity v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Zkušenosti sbíral rovněž ve firmách BlaBlaCar, Socialbakers nebo Leo Burnett. Studoval na Anglo-americké univerzitě v Praze a na International School of Helsinki.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Děti, nehody a úrazy. Kdo za ně odpovídá a jak je pojistit?

Zkušební doba po novele zákoníku práce v praktických příkladech

Přemýšlíte, zda se vyplatí účast na nemocenském pojištění?

Kdy se musíte registrovat k DPH, i když jste plátci být nechtěli?

Státní rozpočet je důležitý pro každého. Připomeňme to podstatné

Neumím programovat, ale za pár dní jsem s AI vytvořila dvě aplikace

Češi už v obchodech většinou platí digitálně

Historie francovky začala koňakem. Pozor, má se užívat jen zevně

Nejlepší potraviny? Třeba okurky bez cukru a mattonka s mangem

Lze sezením na speciálním křesle vyřešit inkontinenci? Jisté to není

AI urychluje a vylepšuje kyberútoky. Jak se bránit?

Přehled daňových povinností do konce léta

Geniální umělec se narodil jako nemanželské dítě

Lovosice prohrály s Agrofertem spor o daň z nemovitostí

Nejasné pracovnělékařské prohlídky mladistvých zaměstnanců

Adrenalin jako byznys: Lanová centra se rozmáhají

AI, kterou nejde zneužít? Vědci přišli s průlomem v ochraně otevřených modelů

Češi v červnu kupovali výbavu na dovolenou, e-commerce rostla

Revírní pojišťovna dává do konce srpna více peněz na genetiku

Chemikálie používaná na umělé nehty škodí plodnosti