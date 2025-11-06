CFOtrends  »  Salesforce spouští Agentforce 360. První propojení lidí a AI agentů v jednom systému

Salesforce spouští Agentforce 360. První propojení lidí a AI agentů v jednom systému

PR článek
Dnes

Sdílet

Salesforce
Autor: flickr.com
Agentforce 360 poprvé propojuje nástroje pro tvorbu AI agentů, firemní data, obchodní aplikace a Slack v jednom systému. Firmy tak mohou nasadit agenty, kteří pracují s reálnými daty a spolupracují se zaměstnanci napříč celou firmou.

Společnosti Salesforce dnes oznámila všeobecnou dostupnost platformy Agentforce 360, která je výsledkem roku vývoje a tisíců nasazení u zákazníků. Novinka propojuje čtyři dosud samostatné části: platformu pro tvorbu agentů, datovou vrstvu, obchodní aplikace a komunikační nástroj Slack.

Za uplynulý rok Salesforce vydala čtyři velké aktualizace Agentforce a sama přitom slouží jako první testovací zákazník. V praxi si tak ověřuje způsob práce s AI, kde umělá inteligence zvyšuje schopnosti lidí místo jejich nahrazování. V tomto modelu se obchodní příležitosti neztrácejí, zákaznický servis funguje nonstop a každý zaměstnanec má AI agenta, který mu pomáhá pracovat rychleji a rozhodovat lépe.

Salesforce tomuto modelu říká agentic enterprise. Jde o firmu, kde AI agenti pracují napříč všemi odděleními jako digitální pracovní síla. Komplexní procesy se spouštějí přirozeným jazykem přímo během práce, rutinní úkoly se automatizují v neomezeném měřítku a snižují se provozní náklady. Díky průběžnému dohledu nad agenty firma kontroluje soulad s předpisy. Výsledkem je vyšší produktivita, lepší propojení se zákazníky a růst.

„Vstupujeme do éry firem, kde AI zvyšuje lidský potenciál jako nikdy předtím,“ říká Marc Benioff, předseda představenstva a generální ředitel Salesforce. „Agentforce 360 propojuje lidi, agenty a data v jednom systému a pomáhá zaměstnancům i celé firmě pracovat efektivněji.“

Výsledky z praxe

Agentforce 360 už využívá 12 tisíc zákazníků. Interně Salesforce nasadila agenty napříč celou firmou. V prodeji sledují potenciální zákazníky, kvalifikují obchodní příležitosti a radí prodejcům. V zákaznické podpoře odpovídají na dotazy a v IT oddělení vyřizují požadavky zaměstnanců. To uvolňuje lidi pro strategii, kreativitu a vztahy se zákazníky.

Reddit odklonil 46 procent požadavků zákaznické podpory a zkrátil dobu vyřízení o 84 procent. Průměrný čas odpovědi klesl z 8,9 minuty na 1,4 minuty. „To nám umožňuje poskytovat pomoc na vyžádání i u složitých úkolů, zvýšit spokojenost inzerentů o 20 procent a zbavit lidské zástupce opakujících se dotazů,“ říká John Thompson, viceprezident pro prodejní strategii.

Společnost Adecco zvládla pomocí AI agentů 51 procent konverzací s kandidáty mimo pracovní dobu. „Agentforce nám umožňuje automatizovat časově náročné opakující se úkoly a uvolnit čas náborářů pro kvalitní práci se zákazníky,“ uvedl Pierre Matuchet, senior viceprezident pro IT.

Firma OpenTable vyřešila 70 procent dotazů strávníků a restaurací autonomně. „Během několika týdnů náš agent zvládl 70 procent dotazů, což je výrazné zlepšení oproti předchozímu chatbotu,“ říká George Pokorny, senior viceprezident.

Engine snížila dobu vyřízení o 15 procent, což ročně ušetří přes 2 miliony dolarů. U společnosti 1–800Accountant vyřešili agenti během nejvytíženějšího daňového týdne 90 procent požadavků bez nutnosti zásahu lidských zaměstnanců.

SalesforceAutor: flickr.com

Čtyři komponenty v jednom systému

Agentforce 360 poprvé propojuje čtyři dosud samostatné části. Základ tvoří platforma pro vytváření firemních AI agentů, kteří jsou navrženi tak, aby uvažovali, jednali a spolupracovali s lidmi.

Týmy nyní mohou vytvářet agenty pomocí přirozeného jazyka v novém konverzačním studiu. Místo složité konfigurace stačí popsat, co má agent dělat, otestovat ho a nasadit. Agentforce Voice umožňuje agentům mluvit s lidmi přirozeně a v reálném čase, ať už jde o zákazníky volající na podporu nebo zaměstnance, kteří potřebují pomoc.

Nové hybridní uvažování kombinuje přesná pravidla s přizpůsobivostí velkých jazykových modelů. Vývojáři tak mohou nastavit hranice, v nichž se agenti pohybují, a zároveň jim dát prostor pro flexibilní rozhodování. Agentforce Vibes rozšiřuje low-code vývoj do oblasti AI, takže i netechničtí pracovníci mohou vytvářet aplikace zakotvené ve firemních datech. Firmy přitom mají nad agenty neustálý přehled. Vidí, jak uvažují, jak jsou přesní a zda dodržují předpisy, což pomáhá je postupně vylepšovat.

Druhou součástí je Data 360, jednotná datová vrstva, která poskytuje každému agentovi kontext. Agenti nově dokážou pracovat i s nestrukturovanými dokumenty jako PDF soubory nebo diagramy a pomáhat lidem s konkrétními úkoly, například při řešení problémů nebo analýze. Systém automaticky zajišťuje, aby stejné obchodní pojmy znamenaly totéž napříč všemi odděleními a nástroji, což eliminuje nesrovnalosti v datech, a to i v případě dat uložených mimo Salesforce u partnerů jako Databricks, dbt Labs nebo Snowflake.

Třetí část tvoří aplikace Customer 360, které zachycují, jak firma prodává, obsluhuje zákazníky, marketingově komunikuje a postupuje. AI agenti v nich nyní rozumí každému zákazníkovi a procesu zevnitř. Mohou tak například automatizovat vyhledávání potenciálních zákazníků, vytvářet a spouštět marketingové kampaně nebo zajišťovat nepřetržitou zákaznickou podporu. K dispozici je více než 100 připravených propojení s běžnými firemními nástroji jako Box, CrowdStrike, Google, IBM nebo Workday.

Čtvrtou součástí je Slack, rozhraní, kde lidé a agenti pracují společně. Agenti poskytují poznatky a dokončují akce přímo v konverzaci, takže zaměstnanci nemusí přepínat mezi aplikacemi.

Platforma využívá existující firemní data a procesy, a respektuje jejich stávající bezpečnostní pravidla a přístupy. Firmy si mohou vybrat AI modely od Anthropic, Googlu nebo OpenAI a využít hotová řešení od partnerů přímo ve Slacku.

Dostupnost

Agentforce 360 je k dispozici globálně od dnešního dne. Další inovace přicházejí v pilotním a beta provozu v následujících měsících.

Více informací: salesforce.com/a­gentforce360

Další informace

Agentforce 360 staví na 26 letech zkušeností Salesforce jako zákaznické platformy. Technologie, která dosud poháněla CRM, automatizaci a analytiku, nyní umožňuje AI agentům pracovat s firemními procesy, daty a zaměstnanci.

Za posledních 12 měsíců Salesforce vydala čtyři velké aktualizace, které připravily půdu pro dnešní uvedení Agentforce 360:

  • V říjnu 2024 Salesforce představila Agentforce, první podnikovou platformu pro AI agenty.
  • V prosinci 2024 vylepšila systém Atlas Reasoning Engine pro předvídatelnější a přesnější výsledky (Agentforce 2).
  • V březnu 2025 umožnila zapojit agenty do libovolného pracovního procesu, a to proaktivně, na základě spouštěčů nebo napříč funkcemi (Agentforce 2dx).
  • V červnu 2025 přinesla vylepšenou interoperabilitu a správu pro nasazení ve velkém měřítku (Agentforce 3).

Agentforce 360 rozšiřuje Salesforce za hranice CRM. Agenti nyní nejen obsluhují zákazníky, ale také pomáhají zaměstnancům, zjednodušují provoz a spolupracují s dalšími agenty.

O společnosti Salesforce

Salesforce pomáhá organizacím všech velikostí budovat firmy s AI agenty, kde lidé, agenti, aplikace a data spolupracují na důvěryhodné jednotné platformě. Tím jim umožňuje růst a inovovat. Více informací naleznete na: www.salesforce.com

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

PR článek

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 6. 11.  Sazby ČNB zůstávají nepřekvapivě beze změny

    Česká národní banka na dnešním zasedání v souladu s očekáváními ponechala úrokové sazby opět beze změny. Základní repo sazba tak nadále zůstává na 3,5 %, kam se dostala po posledním květnovém snížení. Bankovní rada přitom ve svých prohlášeních pokračuje ve zdůrazňování proinflačních rizik, jako jsou zvýšený růst cen služeb a rychlý růst cen nemovitostí. Centrální bankéři v čele guvernérem Michlem rovněž dlouhodobě upozorňují na rizika spojená s expanzivní fiskální politikou. Nyní, kdy prohlášení pravděpodobné nové vlády indikují navýšení výdajů do ekonomiky, a tedy i riziko více expanzivní fiskální politiky nabývá reálných rozměrů, by tedy obezřetnost ČNB měla být o to větší.

    „V důsledku toho tak již v naší nové prognóze neočekáváme další snížení úrokových sazeb ČNB. Základní repo sazba by podle nás měla po delší dobu zůstat na současných 3,5 %. Důvodem je právě předpokládaná fiskální expanze, která by na horizontu měnové politiky, tedy na přelomu let 2026 a 2027, mohla proměnit trend vývoje ekonomiky i inflace. Ekonomika by sice rostla rychleji, inflace by se ale po poklesu pod 2 % v roce 2026, který předpovídáme hlavně vlivem levnějších energií, následně v důsledku vyšší vládních výdajů zřejmě vrátila nad dvouprocentní cíl centrální banky,“ říká analytik Komerční banky Martin Gürtler.

    Ten větší pravděpodobnost z hlediska dalšího pohybu úrokových sazeb stále přisuzuje jejich snížení než zvýšení. Kolem přelomu roku, kdy by mělo dojít ke vzniku nové vlády a schválení státního rozpočtu na rok 2026, by tak mělo být jasné, zda se výhled více expanzivní fiskální politiky naplňuje. „Pokud by k tomu nedošlo, je možné, že dezinflační tendence ekonomiky v příštím roce přetrvají a centrální banka bude v důsledku toho muset úrokové sazby dále snížit,“ uzavírá Gürtler.

  • 6. 11.  Cleevio jde naplno do AI, do vedení firmy se proto vrací zakladatelé

    Společnost Cleevio sází vše na AI, zároveň se mění na holdingovou skupinu. Do čela nově vzniklé Cleevio Group se vrací původní zakladatelé Lukáš Stibor a Jan Částek. Cleevio Group kromě IT firmy Cleevio sdružuje také web3 vývojáře CleevioX, Cleevio Labs zaměřené na služby AI agentů a nově spuštěnou platformu Surprizz.ai. Klientům nabízí různé formy pomoci s jejich AI transformací.

    „AI je největší byznysová příležitost za posledních 23 let, vracíme se, abychom ji využili na maximum. Našim cílem je využít naše know-how v digitalizaci velkých firem a hands-on zkušenosti z budování startupů k úspěšné AI transformaci Cleevia i byznysů našich klientů,“ říká CEO Cleevio Group Lukáš Stibor.

    Stibor založili Cleevio v roce 2007 s Miroslavem Chmelkou a během následující dekády z něj vytvořili globální IT agenturu. V roce 2017 se pak mezi společníky přidal Jan Částek. Mezi značkami, se kterými Cleevio spolupracovalo, jsou mimo jiné Coca-Cola, Volkswagen, Deloitte, O2, Prima nebo třeba McDonald’s. Poslední roky se trojice zakladatelů věnovala zejména spin-off projektům, které svým potenciálem vývojářskou agenturu přerostly, jako je trojice startupů Spendee, Angee a Gamee.

  • 4. 11.  Do čela Privatbanky ze skupiny Penta míří český bankéř Petr Řehák

    Privatbanka ze skupiny Penta Investments jmenovala Petra Řeháka do funkce generálního ředitele a předsedy představenstva, který nahrazuje na této pozici Ľuboše Ševčíka. Ten po 18 letech odchází. Řehák je zkušený lídr s téměř 30letou praxí, přičemž Privatbanky přichází s jasnou vizí posílit její pozici jako moderní digitální privátní finanční instituce ve středoevropském regionu.

    Pod novým vedením plánuje banka rozšířit individualizovanou nabídku produktů a služeb, rozvine distribuční síť, ve které zvýší úroveň osobního přístupu ke klientům, a bude investovat do inovativních digitálních řešení. Součástí strategie je také segment malých a středních podniků, pro který Privatbanka připravuje novou, na míru šitou nabídku.

    Petr Řehák přináší bohaté zkušenosti z vedení významných finančních institucí a consultingu, například z Equa bank, Citibank a Deloitte. V Equa bank se podílel na vybudování jedné z nejúspěšnějších „challenger“ bank v regionu s důrazem na digitální bankovnictví a klientskou zkušenost. V Citibank úspěšně transformoval privátní bankovnictví a wealth management.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Trápí vás kybernetický zákon? Víme, kde najdete pomoc

Konecta a CrewAI spojují síly, aby přinesly revoluci v AI

Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká Průša

Jak AI mění podobu IT infrastruktury: reálné zkušenosti

Přelepení znaku EU na registrační značce není přestupek

Nanoroboti z Ostravy mají letět do vesmíru

V ČR působí nejvíce OSVČ v historii. Může za to švarcsystém?

Nová vláda a povolenky: Zastavit, omezit, nebo platit pokuty?

Co se stárnoucími rodiči a příbuznými?

Reality test kurzů: 20 platebních karet, 14 zemí, 19 měn

Iridium chce změnit svět GPS – vyvíjí bezpečnostní čip

OSVČ a superdávka: Co je pro ně příjmem?

AI brýle jsou hitem, překonají ale nedostatky chytrých brýlí?

Od jaké výše příjmů se bude v roce 2026 platit 23% sazba daně?

Heslo pro kamerový systém v pařížském Louvru bylo „Louvre“

Levnější předplatné ChatGPT Go už je k dispozici i v Česku

Pečené čevabčiči s bramborami z jednoho pekáče