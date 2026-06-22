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SAP v Česku překonal hranici 4 000 zaměstnanců. Za pět let vyrostl o více než polovinu

Jana Chuchvalcová
22. 6. 2026

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zaměstnanci
Autor: SAP
zaměstnanci
Softwarová společnost SAP, druhá největší v Evropě a pátá na světě, překonala hranici 4 000 zaměstnanců. Česko si tak upevnilo pozici jedné z nejvýznamnějších lokalit této firmy. Týmy se sídlem v Praze a Brně se podílejí na vývoji, testování i nasazování nových technologií včetně umělé inteligence a hrají klíčovou roli v naplňování strategie autonomního podniku. Jeden z největších tuzemských IT zaměstnavatelů se zároveň dál rozšiřuje a aktuálně nabízí více než stovku otevřených pracovních pozic.

Budoucnost podnikání vidíme v konceptu autonomního podniku, kde lidé a umělá inteligence spolupracují na zefektivnění klíčových procesů. Právě role člověka je v tomto modelu nezastupitelná – lidé určují směr, přinášejí expertizu, dohlížejí na kvalitu výsledků a zajišťují důvěryhodné a bezpečné využívání technologií. Praha i Brno patří mezi důležité lokace, kde nové AI technologie vyvíjíme, testujeme a ověřujeme v praxi,“ říká Ladislav Kučera, personální ředitel SAP pro střední a východní Evropu.

Česko jako centrum inovací a AI

Česká pobočka potvrzuje svou roli inovačního centra SAP řadou projektů s globálním dopadem. Jedním z příkladů je AI funkce Easy Filter, za kterou stojí tým brněnských vývojářů. Uživatelům umožňuje vyhledávat podniková data pomocí přirozeného jazyka a dnes ji využívají zákazníci SAP po celém světě. Pražské centrum podnikových služeb využívá AI robota Alexe pro koordinaci desítek tisíc pracovních pohovorů ročně.

Jedním z charakteristických rysů tuzemské pobočky je její mezinárodní prostředí. V Praze a Brně dnes pracují lidé téměř 120 národností, kteří hovoří více než 70 jazyky. „Za růstem SAP v České republice stojí především lidé. Díky jejich odbornosti, mezinárodním zkušenostem a ochotě učit se novým věcem jsme vybudovali prostředí, které přitahuje talentované profesionály z celého světa. Zdejší týmy patří dlouhodobě mezi průkopníky inovací v rámci SAP a pravidelně se podílejí na projektech, které nacházejí uplatnění v dalších zemích a odděleních společnosti,“ zdůrazňuje Kučera.

Dodává také, že za posledních pět let vzrostl počet zaměstnanců SAP v České republice o více než polovinu – z 2 700 na současných 4 000. Z toho přes 3 300 lidí pracuje v Praze a dalších více než 700 v Brně.

Další růst a podpora zaměstnanců

Podle Kučery letos počet zaměstnanců ještě vzroste. V současné době má softwarová společnost otevřených více než sto různých pozic. Vedle vývojářů a AI specialistů hledá datové vědce, odborníky v oblasti HR, nákupu a financí, UX designéry nebo manažery globálních týmů.

Cyber26

SAP dlouhodobě patří v technologickém sektoru mezi zaměstnavatele, kteří se vedle profesního rozvoje zaměřují také na podporu fyzického i duševního zdraví svých zaměstnanců. V Česku softwarová společnost pilotovala programy a aktivity, které podporují zdravý životní styl, budování komunit a spolupráci napříč týmy. Jen programy zaměřené na wellbeing zde zaznamenaly v posledních dvou letech tisíce registrací.

Tuzemská pobočka zároveň jako první v rámci globální společnosti otevřela multisenzorickou relaxační místnost pro autistické zaměstnance.

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Autor článku

Jana Chuchvalcová

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