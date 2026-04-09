Schneider Electric povede v Česku a na Slovensku Darko Lopotar

Darko Lopotar přichází do Schneider Electric z pozice viceprezidenta pro region střední a východní Evropy zodpovědného za energetické produkty. Jeho hlavním úkolem bude navázat na dosavadní rozvoj firmy v Česku a na Slovensku, posilovat její postavení v oblasti digitalizace energetiky, automatizace a udržitelných řešení a dále rozvíjet spolupráci se zákazníky i partnery.
Lopotar působí ve Schneider Electric již více než 26 let, během nichž zastával řadu vedoucích pozic v oblasti obchodu, marketingu i managementu. Působil mimo jiné jako generální ředitel pro Chorvatsko, Slovinsko a Bosnu a Hercegovinu a zastával viceprezidentské role napříč několika divizemi v rámci regionu jihovýchodní Evropy. Díky těmto zkušenostem přináší do nové funkce rozsáhlé znalosti regionálních trhů i strategického řízení.