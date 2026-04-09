Schneider Electric povede v Česku a na Slovensku Darko Lopotar

Darko Lopotar, nový generální ředitel Schneider Electric pro Českou republiku a Slovensko
Do čela společnosti Schneider Electric pro Českou republiku a Slovensko přichází od 1. dubna 2026 Darko Lopotar. Jeho hlavním úkolem je posílení značky jako technologického partnera pro energie. Zaměří se mimo jiné na podporu obchodu a rozvoj partnerské sítě. Na pozici generálního ředitele střídá Pavla Bezuckého, který po více než třech letech ve funkci odchází za novou profesní výzvou.

Darko Lopotar přichází do Schneider Electric z pozice viceprezidenta pro region střední a východní Evropy zodpovědného za energetické produkty. Jeho hlavním úkolem bude navázat na dosavadní rozvoj firmy v Česku a na Slovensku, posilovat její postavení v oblasti digitalizace energetiky, automatizace a udržitelných řešení a dále rozvíjet spolupráci se zákazníky i partnery.

Lopotar působí ve Schneider Electric již více než 26 let, během nichž zastával řadu vedoucích pozic v oblasti obchodu, marketingu i managementu. Působil mimo jiné jako generální ředitel pro Chorvatsko, Slovinsko a Bosnu a Hercegovinu a zastával viceprezidentské role napříč několika divizemi v rámci regionu jihovýchodní Evropy. Díky těmto zkušenostem přináší do nové funkce rozsáhlé znalosti regionálních trhů i strategického řízení.

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 9. 4.  Průmysl si v únoru vedl obstojně

    Objem tuzemské průmyslové výroby v únoru vykázal meziměsíční nárůst o 1,3 %, což znamená meziroční zvýšení taktéž o 1,3 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 1,6 %, a to hlavně díky růstu těch ze zahraničí, zatímco ty tuzemské mírně poklesly. Průměrný evidenční počet zaměstnanců meziročně klesl o 1,1 %, jejich průměrná mzda naopak vzrostla o 6,6 %.

    „Průmyslový sektor si v únoru nevedl špatně navzdory tomu, že jeho meziroční výsledek zhoršoval pokles v odvětví výroby a rozvodu energií. Zde patrně sehrála roli skutečnost, že letošní únor byl oproti tomu loňskému o něco teplejší,“ uvádí hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil a dodává, že pro nadcházející období předstihové indikátory naznačovaly růst výrobní aktivity a v průmyslovém sektoru sílil optimismus ohledně budoucího vývoje.

    Tuto naději nicméně otestuje válka v Iránu a její dopad na cenu a dostupnost některých výrobních vstupů. „Za předpokladu uklidnění situace na Blízkém východě počítáme v letošním roce s meziročním růstem průmyslové produkce v okolí 1 %,“ uzavírá Hradil.

  • 7. 4.  Počet firem využívajících daňovou podporu výzkumu a vývoje klesl

    Za rok 2024 využilo daňový odpočet na výzkum a vývoj 721 soukromých podniků, nejméně od roku 2010. Díky této nepřímé veřejné podpoře přesto firmy ušetřily nejvíce finančních prostředků od roku 2005, kdy byla tato pobídka v Česku zavedena.

    Využívání daňové podpory výzkumu a vývoje se výrazně liší podle vlastnictví a velikosti podniků. Jestliže v případě domácích podniků tuto možnost za rok 2024 využila čtvrtina firem provádějících výzkum a vývoj, tak v případě firem pod zahraniční kontrolou to byla třetina,“ uvedl Václav Sojka z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

  • 7. 4.  Inflace se vrací ke dvojce

    Podle předběžného odhadu ČSÚ se meziroční inflace v březnu zvýšila z předchozích 1,4 % na 1,9 %. Stojí za tím především zdražování PHM. Od začátku války v Perském zálivu nafta zdražila zhruba o 15 korun, benzín o osm. V březnové inflaci není ještě započteno celé toto navýšení, takže jeho efekt uvidíme i v dubnu. Navíc březnovou inflaci zabrzdily do značné míry potraviny, které zlevňují už řadu měsíců za sebou.

    „Je otázka, jak v nových nákladových podmínkách může tento trend pokračovat. Nejde totiž jen o PHM, které spotřebovává zemědělství, ale také i zvýšené náklady na elektřinu a plyn. Postupně pak i hnojiva používaná v zemědělství,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že dubnová inflace už bude nad dvojkou, protože doběhne ještě efekt zdražování PHM a začne být vidět i zvyšování ceníků energetických společností.

    „Vše se ale odvíjí od délky a šířky konfliktu v Zálivu, který zatím nebere žádného konce. Pokud se letos udrží inflace pod trojkou, bude to možné považovat úspěch,“ uzavírá Dufek.

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Ochrana cloudových aplikací se konečně začíná centralizovat

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Daňové přiznání za rok 2025: Vše, co potřebujete vědět

Vyšel Computertrends 4/2026

Jídlo bez mobilu, večerka „offline“. Desatero digitálního zdraví

Microsoft odstraní Copilot Chat v některých aplikacích M365

Anthropic vyvinul model schopný autonomně odhalovat tisíce zero-day zranitelností, starých desítky let i v kritických aplikacích

V psychiatrických stacionářích léčí osvětlením nebo v kuchyni

Další pokuta za švarcsystém, tentokrát pro kadeřnice

Jak reagovat při epileptickém záchvatu? Do úst nesahejte

Jednotné měsíční hlášení se týká i jednatelů společností

Někdy se zdroj bolesti najít nepodaří, přiznává lékař

Terabitové útoky jsou běžné, proměnlivé a trvají minuty

Končí lhůta pro papírová přiznání za rok 2025

Doplňující údaje o zaměstnancích pro účely JMHZ

V Teplicích otevřela ambulance pro léčbu golfové nohy

Vytěžit bitcoin můžete i bez drahých investic do hardwaru

Přeočkování proti záškrtu a černému kašli bude hrazené

Nejrychleji rostoucí technologická firma regionu je „AI generated“

Sliby vs. realita: Jak nakonec proběhnou změny u důchodů