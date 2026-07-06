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Sedm z deseti lidí je v práci šťastných

redakce
6. 7. 2026

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zaměstnanci
Autor: SAP
zaměstnanci
Výrazně víc než jindy teď zaměstnanci dávají přednost dobré výplatě než spokojenosti v práci. Ukázal to čerstvý reprezentativní průzkum na téma štěstí v práci, který už popáté zopakovala personální agentura Předvýběr.CZ. Šťastných v práci je teď něco přes 73 % pracujících, zatímco ve všech předchozích průzkumech to bylo téměř 80 %.

Spokojenost lidí teď řídí peníze: skoro 31 % dotázaných považuje dobrou výplatu za nejdůležitější faktor, třetina zaměstnanců říká, že je sice důležité, když se zaměstnavatelé zajímají o štěstí lidí v práci, ale dobrá výplata je důležitější. V obou případech jde o nejvyšší hodnoty od roku 2019, kdy Předvýběr.CZ začal štěstí českých zaměstnanců mapovat.

Cyber26

Co nejvíc ovlivňuje spokojenost v práci

Co nejvíc ovlivňuje spokojenost v práci

Autor: Předvýběr.CZ

Vlastně je to překvapivé zjištění, protože firmy se snaží zvyšovat mzdy a zlepšovat podmínky pro zaměstnance co nejvíc můžou,“ říká ředitel personální agentury František Boudný s tím, že v posledních letech výrazně sílí volání po kratším pracovním týdnu ‒ v současnosti by takovou změnu ocenilo skoro 85 % lidí.

Průzkum naopak potvrzuje slábnoucí nadšení z práce z domova. „Už nějakou dobu je home office víc standard než benefit,“ potvrzuje Boudný. Zaměstnanci také opakovaně přiznávají, že je zaměstnavatelé poslední dobou víc tlačí k práci pod firemní střechou.

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Autor článku

redakce

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  • 9. 7.  Míra nezaměstnanosti v červnu stagnovala

    Aktuální data potvrzují postupnou stabilizaci trhu práce. Podíl nezaměstnaných osob podle metodiky MPSV zůstal v červnu stabilní na 4,8 %, což odpovídá obvyklému sezónnímu vývoji. Ve srovnání s loňským červnem byl však vyšší o 0,6 procentního bodu. Po očištění o sezónní vlivy se držel na 5,0 %.

    Ke konci června evidoval Úřad práce ČR zhruba 356 tisíc uchazečů o zaměstnání, tedy asi o 40 tisíc více než před rokem. Počet nově evidovaných osob byl meziměsíčně vyšší o 1 542 a meziročně o 5 300. Současně bylo inzerováno téměř 100 tisíc volných pracovních míst, což bylo o více než pět tisíc více než v květnu.

    Přestože podíl nezaměstnaných podle metodiky MPSV zůstává zvýšený, širší pohled na trh práce neukazuje na plošné ochlazení. Harmonizovaná míra nezaměstnanosti podle Eurostatu zůstává v Česku velmi nízká – v květnu činila 2,9 % a patřila spolu s Bulharskem k nejnižším v EU. Přetrvávající napětí na trhu práce potvrzuje i rychlý růst mezd,“ uvádí hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko s tím, že v červenci očekává nárůst míry nezaměstnanosti v souladu s typickou sezónností. Následně by však měla opět pozvolna klesat, přičemž za celý letošní rok odhaduje průměrný podíl nezaměstnaných na 4,9 %.

  • 8. 7.  Češi se z iránského šoku oklepali a vesele nakupují

    Tuzemské maloobchodní tržby vykázaly v průběhu letošního května meziměsíční nárůst o 1,3 %, což odpovídá meziročnímu zvýšení o 4,7 %. Jedná se o znatelně lepší výsledek, než očekával trh (3,2 %) i než o měsíc dříve (1,6 %). Zdá se tedy, že se čeští zákazníci z šoku z války v Iránu oklepali velmi rychle.

    Zatímco v dubnu své útraty zřetelně omezili, v květnu se již suverénně vrátili zpět na předchozí růstovou trajektorii. Dokonce i prodeje pohonných hmot se dostaly téměř zpátky na předválečné hodnoty, a to navzdory zřetelně vyšším cenám. A protože indikátory důvěry naznačují, že nálada českých spotřebitelů se v červnu dále zlepšovala, lze podle hlavního ekonoma společnosti Investika Víta Hradila předpokládat, že obchodníky čekají dobré časy i v nejbližších měsících.

    Již v červnu by podle nás mohlo dojít k překonání dosavadního historického rekordu z května roku 2021 a tuzemský maloobchod by se tak konečně po dlouhých pěti letech vyhrabal z propadu, do kterého jej poslala soustava pandemické, energetické a inflační krize. Za celý letošní rok pak maloobchod patrně vykáže solidní růst tržeb v okolí 4,3 %,“ dodává Hradil.

  • 8. 7.  Inflace je zpět pod dvojkou

    Poté, co se situace v Perském zálivu prozatím zklidnila, zamířily ceny PHM svižně dolů a současně ovlivnily i českou inflaci. Tentokrát pozitivně. Podle předběžného odhadu ČSÚ v červnu klesla meziměsíčně o 0,3 % a meziročně vzrostla o 1,5 %. Opět se tak dostala pod cílová 2 %.

    Celkový výsledek inflace tak sice vypadá na první pohled skvěle, stojí za ním však především potraviny a energie, tedy dvě nevyzpytatelné položky. Na inflačních trendech z předchozích měsíců se přitom nic nemění. Růst cen služeb zůstává vysoký (+4,5 %) a jádrová inflace se nadále drží nad 3 %. Nadále tak podle ekonomů platí, že riziko inflace pohybující se kolem 3 % zůstává vysoké.

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