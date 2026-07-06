Sedm z deseti lidí je v práci šťastných

Spokojenost lidí teď řídí peníze: skoro 31 % dotázaných považuje dobrou výplatu za nejdůležitější faktor, třetina zaměstnanců říká, že je sice důležité, když se zaměstnavatelé zajímají o štěstí lidí v práci, ale dobrá výplata je důležitější. V obou případech jde o nejvyšší hodnoty od roku 2019, kdy Předvýběr.CZ začal štěstí českých zaměstnanců mapovat.
„Vlastně je to překvapivé zjištění, protože firmy se snaží zvyšovat mzdy a zlepšovat podmínky pro zaměstnance co nejvíc můžou,“ říká ředitel personální agentury František Boudný s tím, že v posledních letech výrazně sílí volání po kratším pracovním týdnu ‒ v současnosti by takovou změnu ocenilo skoro 85 % lidí.
Průzkum naopak potvrzuje slábnoucí nadšení z práce z domova. „Už nějakou dobu je home office víc standard než benefit,“ potvrzuje Boudný. Zaměstnanci také opakovaně přiznávají, že je zaměstnavatelé poslední dobou víc tlačí k práci pod firemní střechou.