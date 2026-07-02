Šéfem retailu MOL ČR je Josef Sládek

Sládek působí ve skupině MOL již více než deset let. V letech 2020 až 2025 zastával pozici Head of Group Fuel Commerce, kde nesl odpovědnost za obchod s fosilními palivy a obnovitelnými produkty ve dvanácti zemích regionu CEE. Od roku 2024 současně působí ve funkci místopředsedy dozorčí rady společnosti MOL Polska.
V nové pozici využije znalost českého trhu a i zkušeností ze svého dřívějšího působení ve skupině, protože v letech 2015 až 2020 zastával funkci ředitele velkoobchodu a logistiky. Zodpovídal mimo jiné za obchod s palivy, fleetovými kartami a mazivy, řízení dodavatelsko-logistických procesů i integraci akvírovaných společností. Podílel se též na implementaci systému SAP a dalších transformačních projektech.
Josef Sládek absolvoval magisterské studium chemie a technologie potravin na Mendelově univerzitě v Brně a bakalářské studium hospodářské politiky a veřejné správy na Technické univerzitě v Ostravě. Své manažerské kompetence dále rozvíjel v programech Business Leadership na Corvinus-SEED a na Thunderbird School of Global Management, zaměřených na rozvoj leadershipu a řízení v mezinárodním prostředí.