Sekundární software: efektivní cesta ke snížení IT nákladů

Jednou z nich je sekundární software – legálně odkoupené licence, které přinášejí výrazné úspory a větší flexibilitu. O tom, jak si český trh vede v evropském srovnání a proč se firmy stále zdráhají využívat jeho potenciál hovoří Jakub Šulák, zakladatel a CEO společnosti Forscope.
Jak si český trh se sekundárním softwarem vede ve srovnání s ostatní Evropou?
Česko i Slovensko jsou na tom v rámci střední a východní Evropy poměrně dobře, i když na úroveň Německa zatím nedosahujeme. V Německu, kde je sekundární trh nejrozvinutější, je podíl nelegálního softwaru kolem 20 %, zatímco u nás se pohybuje mezi 40 a 50 procenty. To ukazuje, že máme stále prostor k růstu. Přesto vidíme pozitivní trend – firmy i veřejné instituce se o sekundární software zajímají stále častěji, zejména díky rostoucím nákladům na IT a přísnějším rozpočtům.
Liší se přístup českých a zahraničních firem k nákupu použitého softwaru?
Ano, velmi. V západní Evropě je sekundární software běžnou součástí firemní strategie. V Česku a na Slovensku stále převažuje konzervativní přístup – mnoho organizací se drží zvyku nakupovat přímo od výrobců. Často chybí povědomí o tom, že sekundární software je plně legální, bezpečný a může firmě ušetřit desítky procent nákladů. Klíčem je vzdělávání a transparentnost. Jakmile zákazníci pochopí princip fungování a právní rámec, jejich důvěra výrazně roste.
Co brání rychlejšímu rozvoji českého trhu?
Hlavní překážkou je nedostatek informací a přetrvávající mýty. Někteří zákazníci se obávají, že nižší cena znamená nižší kvalitu nebo riziko. To však neplatí – více než 80 % licencí, které nabízíme, jsou nejnovější verze, stále podporované výrobcem. Trh ale bohužel deformují nepoctiví prodejci, kteří prodávají pouze produktové klíče bez právní dokumentace. Proto zdůrazňujeme: produktový klíč není licence. Seriózní partner musí vždy doložit ověřitelný původ licence i její historii.
Může se český trh v příštích letech přiblížit úrovni Německa?
Věřím, že ano. Růst trhu v našem regionu přesahuje 20 % ročně a tlak na efektivitu nákupů IT roste. Zákazníci stále častěji kombinují nové a sekundární licence, čímž získávají finanční prostor pro investice do oblastí s vyšší přidanou hodnotou – třeba do kybernetické bezpečnosti nebo digitální transformace. Sekundární software už není okrajová možnost, ale součást vyvážené IT strategie.
Které produkty přinášejí zákazníkům největší úspory?
Nejvyšších úspor dosahujeme u trvalých multilicenčních produktů, jako jsou Windows Server, Microsoft Office nebo SQL Server. Tyto licence lze z právního hlediska dále prodávat a úspory se pohybují mezi 50 a 70 procenty oproti nákupu nových licencí. Sekundární software je ideální pro střední a velké podniky nebo veřejné instituce, které chtějí zůstat u on-premise modelu, ale potřebují modernizovat ekonomicky a v souladu s předpisy.
Forscope se neomezuje jen na prodej licencí. Jaké další služby zákazníkům nabízíte?
Kromě samotných licencí poskytujeme právní a licenční poradenství, pomáháme s přípravou na audity a nabízíme program zpětného odkupu, díky němuž mohou organizace zpeněžit své nevyužívané licence. Tyto výkupy se často pohybují od stovek tisíc do milionů eur, podle velikosti firmy. Klientům tím umožňujeme nejen ušetřit, ale i aktivně řídit životní cyklus svého softwaru – z ekonomického i udržitelného hlediska.
Jak se Forscope liší od ostatních hráčů na trhu?
Naší největší výhodou je kombinace odbornosti, nezávislosti a transparentnosti. Nejsme jen prodejci, ale partneři, kteří klientům pomáhají nastavovat licenční strategii dlouhodobě. Nezastupujeme žádného výrobce, a proto můžeme objektivně doporučit to, co je pro zákazníka skutečně výhodné. Díky tomu nám důvěřuje více než 15 000 firem a institucí napříč střední a východní Evropou.