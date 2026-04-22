Skupina 2JCP posiluje vedení

redakce
22. 4. 2026

Milan Pálenský, COO skupiny 2JCP
Autor: 2JCP
Milan Pálenský, COO skupiny 2JCP
Novým Chief Operating Officerem (COO) skupiny 2JCP se stává Milan Pálenský, který dosud úspěšně vedl výrobní závod 2JCP v Třebíči. Řízení třebíčského závodu přebírá Václav Moravec. Posilování managementu navazuje na strategický rozvoj skupiny.

Nový provozní ředitel Milan Pálenský přináší do vedení skupiny komplexní znalost interních procesů a bohaté zkušenosti z řízení výroby. Jako Plant Manager se v Třebíči podílel na stabilizaci, zefektivnění a modernizaci provozu a tyto zkušenosti nyní uplatní v rámci celé skupiny 2JCP.

Personální posílení top managementu je pro 2JCP navázáním na události ze začátku roku 2026, který se nesl ve znamení strategického rozvoje. Skupina v lednu založila novou divizi 2JCP NEXUS pod vedením Glorie Vittadini, která se zaměřuje na dodávky komplexních technologických celků na klíč pro klienty z energetického a průmyslového sektoru.

Na tento krok navázala v březnu strategická akvizice společnosti ACS, díky níž skupina získala klíčové kompetence v oblasti elektroinstalací a automatizace. 2JCP Group se těmito kroky posouvá do role strategického partnera, který svým zákazníkům poskytuje podporu v průběhu celého životního cyklu projektu, včetně následných servisních služeb.

Společnost 2JCP patří do portfolia průmyslových společností investiční společnosti Jet Investment. V současné době má více než 750 zaměstnanců v závodech v Račicích, Třebíči, Novém Městě nad Metují, Ripley (UK), Jacksonville a Ponte Vedra Beach (USA). Exportuje do 50 zemí světa a podílí se na komplexních energetických projektech pro globální technologické špičky.

Je hlavním partnerem německé společnosti Siemens Energy pro výrobu průmyslových vodíkových elektrolyzérů Elyzer P-300. S britskými KEW Technology spolupracuje na vývoji a výrobě modulárního řešení na proměnu biomasy na velmi čistý vodík. Se skandinávskými a britskými partnery se významně podílí na rozvoji projektů pro zachytávání CO2 z výrobních procesů nebo na výstavbě zařízení na výrobu zelených paliv.

redakce

  • 22. 4.  Moody’s zvyšuje rating J&T Banky

    Agentura Moody’s ve zprávě z 21. dubna 2026 zvýšila rating dlouhodobých vkladů J&T Banky z Baa2 na A3 a rating seniorních nezajištěných závazků z Baa3 na Baa2. Výhled ratingu dlouhodobých vkladů banky zůstává pozitivní, výhled seniorních nezajištěných závazků je stabilní. Zvýšení ratingu odráží stabilně se zlepšující finanční výkonnost banky, rozšiřování obchodních aktivit a s tím související diverzifikaci provozních výnosů, podpořenou setrvalým a udržitelným nárůstem významu neúrokových výnosů banky, především z dynamicky rostoucí správy majetku.

    J&T Banka v uplynulém roce navázala na úspěšné výsledky hospodaření posledních let a uzavřela rok 2025 s historicky nejvyšším konsolidovaným čistým ziskem ve výši 6,5 miliardy korun (+3,2 % meziročně). Dařilo se jí ve všech hlavních oblastech podnikání, v korporátním a investičním bankovnictví i privátním bankovnictví a správě majetku.

  • 22. 4.  V prvním čtvrtletí zbankrotovalo 1 567 podnikatelů, nejvíce od roku 2021

    V březnu bylo v Česku vyhlášeno 609 bankrotů fyzických osob podnikatelů. Jde o nejvyšší měsíční počet od března 2021 a zároveň o 18 % více než ve stejném měsíci loňského roku. Zároveň bylo podáno 624 insolvenčních návrhů. Za první čtvrtletí letošního roku zbankrotovalo 1 567 podnikatelů – nejvíce od prvního čtvrtletí roku 2021. Soudy přijaly 1 612 návrhů na bankrot podnikatelů, a to je o 2 % méně než ve stejném období loňského roku, vyplývá z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

    „Březnový počet bankrotů podnikatelů je výjimečně vysoký – překonalo ho pouze jaro roku 2021, tedy období po moratoriu na bankroty v předchozím roce. V březnu se ovšem zvedl rovněž počet osobních bankrotů i bankrotů společností. Meziměsíční růst byl v rámci těchto tří kategorií u podnikatelů nejnižší. Ovšem v posledních 12 měsících, tedy od dubna loňského roku do března letošního roku, převýšila dynamika meziročního růstu bankrotů fyzických osob podnikatelů ostatní kategorie: u osobních bankrotů dosáhl růst 7 %, u obchodních společností 9 %, u podnikatelů to bylo 14 %,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

    Počet návrhů na bankrot podnikatelů rostl v tomto období dle jejího vyjádření pomaleji než počet bankrotů. Objem úvěrů podnikatelů se zvyšuje mnohem rychleji než objem jejich vkladů, avšak podíl nevýkonných úvěrů klesá, takže jejich platební morálka se meziročně zlepšila.

  • 20. 4.  Počet udělených patentů v Česku opět klesl

    V roce 2025 si u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR podali tuzemští přihlašovatelé k patentové ochraně 573 svých vynálezů nebo nových technických řešení, meziročně o čtvrtinu více. Naopak počet patentů udělených těmto subjektům k ochraně pro území Česka se snížil o desetinu na 336, tedy na nejnižší hodnotu za posledních 15 let, ukazují data ČSÚ.

    V roce 2025 bylo v Česku uděleno celkem 5 197 patentů, přičemž 94 % z nich získaly zahraniční subjekty prostřednictvím validace evropských patentů pro naše území. Jednoznačně nejvíce chrání dlouhodobě své vynálezy v Česku subjekty z Německa a Spojených států, za nimi s větším odstupem následují Švýcarsko, Francie a Japonsko,“ uvedl Karel Eliáš z odboru statistik rozvoje ČSÚ.

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

