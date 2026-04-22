Skupina 2JCP posiluje vedení

Nový provozní ředitel Milan Pálenský přináší do vedení skupiny komplexní znalost interních procesů a bohaté zkušenosti z řízení výroby. Jako Plant Manager se v Třebíči podílel na stabilizaci, zefektivnění a modernizaci provozu a tyto zkušenosti nyní uplatní v rámci celé skupiny 2JCP.
Personální posílení top managementu je pro 2JCP navázáním na události ze začátku roku 2026, který se nesl ve znamení strategického rozvoje. Skupina v lednu založila novou divizi 2JCP NEXUS pod vedením Glorie Vittadini, která se zaměřuje na dodávky komplexních technologických celků na klíč pro klienty z energetického a průmyslového sektoru.
Na tento krok navázala v březnu strategická akvizice společnosti ACS, díky níž skupina získala klíčové kompetence v oblasti elektroinstalací a automatizace. 2JCP Group se těmito kroky posouvá do role strategického partnera, který svým zákazníkům poskytuje podporu v průběhu celého životního cyklu projektu, včetně následných servisních služeb.
Společnost 2JCP patří do portfolia průmyslových společností investiční společnosti Jet Investment. V současné době má více než 750 zaměstnanců v závodech v Račicích, Třebíči, Novém Městě nad Metují, Ripley (UK), Jacksonville a Ponte Vedra Beach (USA). Exportuje do 50 zemí světa a podílí se na komplexních energetických projektech pro globální technologické špičky.
Je hlavním partnerem německé společnosti Siemens Energy pro výrobu průmyslových vodíkových elektrolyzérů Elyzer P-300. S britskými KEW Technology spolupracuje na vývoji a výrobě modulárního řešení na proměnu biomasy na velmi čistý vodík. Se skandinávskými a britskými partnery se významně podílí na rozvoji projektů pro zachytávání CO2 z výrobních procesů nebo na výstavbě zařízení na výrobu zelených paliv.