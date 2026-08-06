Společnost Everpure jmenovala Craiga Robertsona ředitelem pro partnery v regionech EMEA a LatAm

Craig Robertson působí ve Velké Británii a do nové funkce nastupuje po úspěšné desetileté kariéře ve společnosti Everpure. Bude řídit partnerskou strategii a její realizaci v EMEA (Evropa, Blízký východ, Afrika) a Latinské Americe a přitom úzce spolupracovat s partnery s cílem podporovat vzájemný růst, rozšiřovat tržní příležitosti a pomáhat zákazníkům získávat větší hodnotu z jejich dat.
Robertson zastával v rámci společnosti Everpure řadu manažerských pozic a do regionu přináší strategické vztahy s partnery, hluboké znalosti strategie distribučních kanálů a odborné znalosti v oblasti uvádění produktů na trh.
„Jeho jmenování odráží sílu našich interních talentů i náš stabilní závazek podporovat růst partnerů v regionech EMEA a LatAm. Craig Robertson pomůže partnerům využít významné příležitosti, které nabízí umělá inteligence a správa dat,“ dodal Ricardo Moreno, viceprezident pro globální partnery ve společnosti Everpure.