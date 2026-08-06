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Společnost Everpure jmenovala Craiga Robertsona ředitelem pro partnery v regionech EMEA a LatAm

Jana Chuchvalcová
6. 8. 2026

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Craig Robertson, nový ředitel pro partnery v regionech EMEA a LatAm společnosti Everpure
Autor: Everpure
Craig Robertson, nový ředitel pro partnery v regionech EMEA a LatAm společnosti Everpure
Společnost Everpure (dříve Pure Storage), která je specialistou na úložná zařízení a správu dat a v Praze má velké centrum výzkumu a vývoje, oznámila jmenování Craiga Robertsona do funkce ředitele pro partnery v regionech EMEA a LatAm. Na této pozici nahrazuje Geoffa Greenlawa, který odchází do důchodu.

Craig Robertson působí ve Velké Británii a do nové funkce nastupuje po úspěšné desetileté kariéře ve společnosti Everpure. Bude řídit partnerskou strategii a její realizaci v EMEA (Evropa, Blízký východ, Afrika) a Latinské Americe a přitom úzce spolupracovat s partnery s cílem podporovat vzájemný růst, rozšiřovat tržní příležitosti a pomáhat zákazníkům získávat větší hodnotu z jejich dat.

Robertson zastával v rámci společnosti Everpure řadu manažerských pozic a do regionu přináší strategické vztahy s partnery, hluboké znalosti strategie distribučních kanálů a odborné znalosti v oblasti uvádění produktů na trh.

Jeho jmenování odráží sílu našich interních talentů i náš stabilní závazek podporovat růst partnerů v regionech EMEA a LatAm. Craig Robertson pomůže partnerům využít významné příležitosti, které nabízí umělá inteligence a správa dat,“ dodal Ricardo Moreno, viceprezident pro globální partnery ve společnosti Everpure.

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Autor článku

Jana Chuchvalcová

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