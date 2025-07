Společnost EY zahájila během MFF Karlovy Vary nový ročník soutěže EY Podnikatel roku

Společnost EY je již druhým rokem oficiálním podporovatelem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a stejně jako loni se rozhodla ve slavnostní atmosféře a v srdci festivalového dění zahájit nový ročník soutěže EY Podnikatel roku. Události v prostorách vyhlídkové restaurace Varyo na terasách hotelu Thermal se zúčastnili i vítězové minulých ročníků soutěže, například Zdeněk Šoustal (Accolade), Radka Prokopová a František Fabičovic (Alcadrain) nebo Jindřich Houžvička (Crytur).





„Zahájení dalšího ročníku soutěže EY Podnikatel roku během jedné z nejvýznamnějších kulturních událostí v zemi má pro nás jistou symboliku. Tak jako festival ukazuje to nejlepší, co se zrodilo na poli kinematografie, my se o totéž každoročně snažíme ve sférách českého podnikatelského sektoru. Zdejší přátelská a příjemně neuspěchaná atmosféra nám poskytuje ideální prostředí k setkání s inspirativními osobnostmi nejen z byznysového světa a zároveň k oficiálnímu spuštění nominací nového ročníku naší soutěže,“ uvedla vedoucí partnerka EY v České republice Martina Kneiflová.