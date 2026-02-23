CFOtrends  »  Stabilita českých firem na rekordním minimu, nejvíce ztrácí pohostinství a stavebnictví

Stabilita českých firem na rekordním minimu, nejvíce ztrácí pohostinství a stavebnictví

Včera

Autor: ICC CZ (publikováno se svolením)
Index stability firem Mezinárodní obchodní komory v ČR (ICC CZ), který sleduje finanční odolnost českých podniků napříč hlavními odvětvími a regiony, klesl ve čtvrtém čtvrtletí 2025 mezikvartálně o 0,6 bodu na hodnotu 5,5 bodu z 10. To představuje nejnižší úroveň od zahájení měření ve třetím kvartále 2024.

Podle předsedy dozorčí rady ICC CZ Jana Čarného vedlke zmíněnému poklesu indexu nárůst insolvencí podnikatelů a firem, což zvyšuje celkové rizikové prostředí a způsobuje přenos finančních potíží v dodavatelských řetězcích. Dále k tomu přispěla snížená dostupnost aktuálních finančních informací u některých firem, zejména tam, kde podniky nesplnily zákonnou povinnost včas zveřejnit účetní závěrky. Negativním faktorem bylo i zpomalení růstu tržeb a obratu u některých podniků.

Ekonomika roste, ale firmy strádají

Nejvýraznější zhoršení stability bylo zaznamenáno v odvětví hotelů a restaurací a ve stavebnictví. Naopak zlepšení stability vykázala doprava a skladování, zatímco informatika zůstala stabilní. Rozdíly mezi jednotlivými odvětvími se částečně snižují, což naznačuje sbližování úrovně stability napříč ekonomikou.

Index stability českých firem

Index stability českých firem

Autor: ICC CZ (publikováno se svolením)

Z regionálního pohledu vykazují vyšší citlivost na změny ekonomických a tržních podmínek zejména průmyslově a exportně orientované kraje. Ty ekonomicky diverzifikované pak vykazují relativně stabilnější vývoj, zatímco strukturálně specifické regiony jsou více ovlivněny lokálními faktory.

Podle hlavního ekonoma investiční skupiny Natland Petra Bartoně firmy zaznamenávají horší finanční stabilitu i při růstu ekonomiky. Tento protimluv ukazuje, že pouhé sledování HDP může být zavádějící. Tento ukazatel sice roste i díky vysokým státním deficitům, nicméně mnoho firem zároveň pociťuje pokles zakázek nejen z Německa, ale i vlivem konkurence z Číny. Ta totiž snižuje evropské ceny, aby prodala zboží, které se nedostane do USA kvůli Trumpovým clům.

Metodika indexu

Index stability firem vychází z rozsáhlého datového souboru více než 400 000 aktivních společností v České republice, zahrnuje 12 hlavních odvětví a 13 krajů. Je založen na kombinaci finančních dat, modelování pravděpodobnosti úpadku a expertního hodnocení. Datovými a analytickými partnery indexu jsou Coface, CRIF a Dun & Bradstreet, odborným garantem indexu je ekonom Petr Bartoň.

  24. 2.  Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU, naopak podíl vysokoškoláků je pod průměrem

    Česko se v roce 2024 v porovnání s ostatními zeměmi EU vyznačovalo vysokým podílem obyvatel se středním vzděláním, velmi nízkou nezaměstnaností a nadprůměrnou investiční aktivitou. Naopak pod průměrem evropské sedmadvacítky zůstával podíl vysokoškolsky vzdělaných osob a ekonomická aktivita mladých lidí.

  23. 2.  Microsoft v červenci opět zdraží licence M365, nyní lze ale ušetřit až na tři roky

    Společnost Microsoft oznámila od února 2026 úpravy cen licencí v eurech a několika místních měnách vůči dolaru, a to pro komerční cloudové služby M365. V praxi to znamená zlevnění zhruba o 7 %, ale již od 1. července je plánováno opětovné zdražení. Podle společnosti ČMIS mohou firmy do konce června obnovit svůj plán a získat výhodnější licence až na tři roky.

    Dočasná cenová harmonizace představuje poslední možnost, jak významně ušetřit na licencích M365. Firmy by proto měly do konce června obnovit svůj plán, aby si zajistily nejvýhodnější podmínky a zároveň měly jistotu, že jejich licenční nastavení dlouhodobě odpovídá reálným potřebám a je správně nastavené i do budoucna,“ vysvětluje šéf ČMIS Václav Svátek.

  22. 2.  Slabý finiš roku v evropském průmyslu

    Průmyslová výroba v EU i v eurozóně byla v závěru roku ve znamení poklesu. Tři nadějné měsíce, kdy meziměsíční výsledky byly černých číslech, zcela smazal slabý prosinec. Z meziročního pohledu ta čísla až tak zle nevydala, ale ztráta dynamiky je naprosto patrná. Důvod je zřejmý, a tím je vícekolejnost průmyslu. Úspěšnější část těží z obranných zakázek, ta méně úspěšná ze slabé poptávky doma i v zahraničí a z přitvrzující konkurence na těchto trzích.

    „Zajímavý je i pohled na zpracovatelský průmysl, který si za celý rok 2025 připsal v případě EU i eurozóny 1,6 %, a to především díky oslnivému téměř 19% růstu irského průmyslu. Podíl ostatních zemí na loňském výsledku byl v podstatě marginální, v případě Německa dokonce zcela negativní,“ uvádí hlavní ekonom Petr Dufek s tím, že náš západní soused přichází o průmysl, který nemá – jak je vidět na vývoji HDP – vlastně čím nahradit. Například německá produkce automobilového průmyslu za posledních šest let propadla o 17,3 %, ještě hůř jsou na tom s výrobou aut Francie a Itálie, kde je útlum ještě silnější (-17 %, resp. -31 %).

    Deindustrializaci EU mohou krátkodobě zbrzdit vyšší investice do obrany, ale problém konkurenceschopnosti a rostoucí dovozní závislosti se tím zmenšuje jen nepatrně. A letošní rok na tom nejspíš příliš nic moc nezmění. Stále více navíc budou patrné efekty amerických cel, které nejenže limitují vývoz průmyslových výrobků do USA, ale nepřímo otevírají evropský trh pro asijskou nadprodukci,“ uzavírá Dufek.


