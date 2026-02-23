Stabilita českých firem na rekordním minimu, nejvíce ztrácí pohostinství a stavebnictví

Podle předsedy dozorčí rady ICC CZ Jana Čarného vedlke zmíněnému poklesu indexu nárůst insolvencí podnikatelů a firem, což zvyšuje celkové rizikové prostředí a způsobuje přenos finančních potíží v dodavatelských řetězcích. Dále k tomu přispěla snížená dostupnost aktuálních finančních informací u některých firem, zejména tam, kde podniky nesplnily zákonnou povinnost včas zveřejnit účetní závěrky. Negativním faktorem bylo i zpomalení růstu tržeb a obratu u některých podniků.
Ekonomika roste, ale firmy strádají
Nejvýraznější zhoršení stability bylo zaznamenáno v odvětví hotelů a restaurací a ve stavebnictví. Naopak zlepšení stability vykázala doprava a skladování, zatímco informatika zůstala stabilní. Rozdíly mezi jednotlivými odvětvími se částečně snižují, což naznačuje sbližování úrovně stability napříč ekonomikou.
Z regionálního pohledu vykazují vyšší citlivost na změny ekonomických a tržních podmínek zejména průmyslově a exportně orientované kraje. Ty ekonomicky diverzifikované pak vykazují relativně stabilnější vývoj, zatímco strukturálně specifické regiony jsou více ovlivněny lokálními faktory.
Podle hlavního ekonoma investiční skupiny Natland Petra Bartoně firmy zaznamenávají horší finanční stabilitu i při růstu ekonomiky. Tento protimluv ukazuje, že pouhé sledování HDP může být zavádějící. Tento ukazatel sice roste i díky vysokým státním deficitům, nicméně mnoho firem zároveň pociťuje pokles zakázek nejen z Německa, ale i vlivem konkurence z Číny. Ta totiž snižuje evropské ceny, aby prodala zboží, které se nedostane do USA kvůli Trumpovým clům.
Metodika indexu
Index stability firem vychází z rozsáhlého datového souboru více než 400 000 aktivních společností v České republice, zahrnuje 12 hlavních odvětví a 13 krajů. Je založen na kombinaci finančních dat, modelování pravděpodobnosti úpadku a expertního hodnocení. Datovými a analytickými partnery indexu jsou Coface, CRIF a Dun & Bradstreet, odborným garantem indexu je ekonom Petr Bartoň.