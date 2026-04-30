CFOtrends

Stabilita českých firem se přestala zhoršovat, zůstává však na nízké úrovni

Jana Chuchvalcová
Včera

Sdílet

Ján Čárný, Coface
Stabilita českých firem se v 1. čtvrtletí 2026 po výrazném poklesu na konci roku 2025 přestala dále zhoršovat. Index stability firem, který vydává Mezinárodní obchodní komora v ČR (ICC CZ), mezikvartálně vzrostl o 0,1 bodu na hodnotu 5,6 bodu (na škále 0 až 10). Navzdory tomuto mírnému zlepšení zůstává stabilita podniků na relativně nízké úrovni.

Výsledky ukazují, že ekonomické prostředí zůstává pro část firem nadále náročné. Přetrvává zvýšená míra rizika v dodavatelských řetězcích, tlak na náklady a zpožděné promítání ekonomického vývoje do finanční kondice podniků.

Pokles stability se v prvním čtvrtletí zastavil, ale firmy se nadále pohybují v prostředí zvýšené nejistoty. Mírné zlepšení proto nelze vnímat jako návrat k růstovému trendu,“ uvedl Jan Čarný, předseda dozorčí rady ICC CZ.

Mírný růst ekonomiky

Z pohledu makroekonomiky se vývoj může jevit příznivěji – ekonomika vykazuje mírný růst s postupným oživením. Do finanční kondice firem se však tento vývoj promítá jen omezeně a se zpožděním, což potvrzují i dostupná data o insolvencích.

První dopady ropné krize se ve stabilitě firem již projevují a postupně se přelévají do celého výrobního řetězce,“ uvedl Petr Bartoň, ekonom a odborný garant indexu.

Vývoj indexu stability firem

Autor: ICC CZ

Rozdíly mezi sektory se snižují

Z pohledu jednotlivých odvětví zůstávají dlouhodobě nejstabilnější sektory například energetika, těžba a informatika. Naopak vyšší tlak přetrvává v odvětvích citlivějších na vývoj nákladů a poptávky, jako jsou doprava, obchod nebo pohostinství. Rozdíly mezi sektory se však postupně snižují, což naznačuje určité sbližování podmínek napříč ekonomikou.

Na stabilitu podniků má výrazný dopad také vývoj v jednotlivých odvětvích. Komentáře zástupců klíčových odvětví ukazují, že firmy napříč ekonomikou čelí kombinaci rostoucích nákladů, investičních tlaků a nejistoty dalšího vývoje:

  • Energetika zůstává stabilním pilířem ekonomiky, ale čeká ji náročná investiční fáze v prostředí rostoucí regulace a nejistoty,“ uvedl Josef Kotrba, výkonný ředitel Svazu energetiky ČR.
  • Obchod čelí silné konkurenci a rostoucím nákladům, které výrazně ovlivňují marže a investiční možnosti firem,“ upozorňuje Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.
  • Rostoucí náklady a konkurence ze třetích zemí představují pro zemědělské podniky dlouhodobou výzvu, která se promítá do jejich stability,“ varuje Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR.

Regionální pohled ukazuje, že citlivější na vývoj ekonomiky zůstávají zejména průmyslově a exportně orientované kraje, kde se více promítají vnější šoky a výkyvy zahraniční poptávky. Naopak ekonomicky diverzifikované regiony vykazují stabilnější vývoj, zatímco strukturálně specifické kraje jsou více ovlivněny lokálními faktory.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 30. 4.  Na každých tisíc obyvatel připadá v Česku 55 firem, v Praze to je 191

    Tuzemské firmy dlouhodobě přibývají rychleji než obyvatelé. Zatímco v roce 2019 připadalo na každých tisíc obyvatel 47 firem, loni to bylo 53 a aktuálně již 55. Celorepublikovému průměru se zcela vymyká Praha, kde je koncentrace firem a podnikatelů výrazně vyšší než v ostatních krajích. Vyplývá to z dat Dun & Bradstreet.

    Vedle kapitálových firem je patrný i nárůst živnostníků, což může odrážet flexibilnější formy práce i snahu diverzifikovat příjmy. Meziročně se počet podnikatelů – fyzických osob zvýšil ze 183 na 187 na tisíc obyvatel. Růst počtu podnikatelských subjektů na obyvatele zároveň znamená vyšší konkurenční tlak, ale i větší dynamiku domácí ekonomiky. Ve srovnání se společnostmi s ručením omezeným a akciovými společnostmi počty živnostníků v jednotlivých krajích výrazně lépe kopírují počty obyvatel, nicméně Praha se opět vymyká celorepublikovému průměru s počtem 271.

  • 30. 4.  HDP vzrostl mezičtvrtletně o 0,2 %

    Podle předběžného odhadu ČSÚ vzrostl hrubý domácí produkt v prvním čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,2 % a meziročně o 2,1 %. „Meziroční růst HDP o 2,1 % byl výhradně podpořen domácí poptávkou, zejména výdaji na konečnou spotřebu domácností a tvorbou hrubého fixního kapitálu. Negativní příspěvek mělo saldo zahraničního obchodu,“ sdělil ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

  • 27. 4.  V Česku přibylo 5 799 firem, o 44 % více než v minulém roce

    Za první tři měsíce letošního roku v Česku vzniklo 10 312 obchodních společností, meziročně o 19 % více. Naopak 4 513 jich zaniklo, to je o 3 % méně než v prvním čtvrtletí loňského roku. Na trhu tak přibylo 5 799 firem. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

    „Letos v prvních třech měsících byla na trhu opačná situace než loni, kdy se meziročně počet vzniklých firem zvýšil pouze mírně, a počet zaniklých společností naopak výrazně vzrostl. V období od ledna do konce března letošního roku na trh vstoupilo o téměř pětinu více firem než loni a počet zaniklých firem klesl. Ve výsledku tak na trhu přibylo nejvíce firem za první čtvrtletí od roku 2017, kdy byl za první tři měsíce čistý přírůstek o zhruba tisíc firem vyšší,“ říká analytička CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

AI prompty na jedno kliknutí, Google do Chromu zavádí Skills

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Studie o penzijku: Zhodnotit umí, ale poplatky patří k těm vyšším

Zvláštní zkrat ministerstva, postavit si hlavu u zdravotních benefitů

V Česku startuje nový ambiciózní cloud

Padesát tisíc jako základ? Výpočet důstojné mzdy rozvířil sítě

Perličky z diskuze účetních k JMHZ

Soud: Mironet má nárok na ušlý zisk po zpackané razii

Otestovali jsme za vás novou vlakovou linku z Prahy do Varšavy

Přehledy OSVČ. Do kdy je podat a na co nezapomenout?

Sedm trendů, které změní podobu datových center

Ukládání dat v EU láká. Půlka českých firem by za to připlatila

Odkud se berou a jak se zbavit domácích škůdců

Unikla data z Lacoste, Ralph Lauren a Canada Goose

Pracujícím důchodcům se zas bude zvyšovat penze

Počet sledujících je přežitek. Hledejte brand fit, radí odbornice

Přílišně sebevědomí v oblasti kyberbezpečnosti může uškodit

Stát hodil školy přes palubu. Ty teď řeší, kde vzít na povinné plavání

Zácpa není jen nepříjemnost. Co může způsobit a jak ji řešit?

Podívejte se, co asi budí šéfa Nvidie ze spaní