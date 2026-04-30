Stabilita českých firem se přestala zhoršovat, zůstává však na nízké úrovni

Výsledky ukazují, že ekonomické prostředí zůstává pro část firem nadále náročné. Přetrvává zvýšená míra rizika v dodavatelských řetězcích, tlak na náklady a zpožděné promítání ekonomického vývoje do finanční kondice podniků.
„Pokles stability se v prvním čtvrtletí zastavil, ale firmy se nadále pohybují v prostředí zvýšené nejistoty. Mírné zlepšení proto nelze vnímat jako návrat k růstovému trendu,“ uvedl Jan Čarný, předseda dozorčí rady ICC CZ.
Mírný růst ekonomiky
Z pohledu makroekonomiky se vývoj může jevit příznivěji – ekonomika vykazuje mírný růst s postupným oživením. Do finanční kondice firem se však tento vývoj promítá jen omezeně a se zpožděním, což potvrzují i dostupná data o insolvencích.
„První dopady ropné krize se ve stabilitě firem již projevují a postupně se přelévají do celého výrobního řetězce,“ uvedl Petr Bartoň, ekonom a odborný garant indexu.
Rozdíly mezi sektory se snižují
Z pohledu jednotlivých odvětví zůstávají dlouhodobě nejstabilnější sektory například energetika, těžba a informatika. Naopak vyšší tlak přetrvává v odvětvích citlivějších na vývoj nákladů a poptávky, jako jsou doprava, obchod nebo pohostinství. Rozdíly mezi sektory se však postupně snižují, což naznačuje určité sbližování podmínek napříč ekonomikou.
Na stabilitu podniků má výrazný dopad také vývoj v jednotlivých odvětvích. Komentáře zástupců klíčových odvětví ukazují, že firmy napříč ekonomikou čelí kombinaci rostoucích nákladů, investičních tlaků a nejistoty dalšího vývoje:
- „Energetika zůstává stabilním pilířem ekonomiky, ale čeká ji náročná investiční fáze v prostředí rostoucí regulace a nejistoty,“ uvedl Josef Kotrba, výkonný ředitel Svazu energetiky ČR.
- „Obchod čelí silné konkurenci a rostoucím nákladům, které výrazně ovlivňují marže a investiční možnosti firem,“ upozorňuje Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.
- „Rostoucí náklady a konkurence ze třetích zemí představují pro zemědělské podniky dlouhodobou výzvu, která se promítá do jejich stability,“ varuje Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR.
Regionální pohled ukazuje, že citlivější na vývoj ekonomiky zůstávají zejména průmyslově a exportně orientované kraje, kde se více promítají vnější šoky a výkyvy zahraniční poptávky. Naopak ekonomicky diverzifikované regiony vykazují stabilnější vývoj, zatímco strukturálně specifické kraje jsou více ovlivněny lokálními faktory.