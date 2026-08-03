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Stabilita českých firem zůstává na nízké úrovni. Rozdíly mezi odvětvími se zvětšují

Jana Chuchvalcová
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ekonomika, rozdílný vývoj
Autor: Shutterstock
Aktualizováno dnes 10:08
Stabilita českých firem zůstala ve druhém čtvrtletí letošního roku na hodnotě 5,6 bodu (na škále 0 až 10). Přestože se celková hodnota Indexu stability firem po zaokrouhlení nezměnila, skutečná hodnota indexu mezikvartálně mírně vzrostla. Za stabilním celkovým výsledkem se však skrývá rozdílný vývoj jednotlivých odvětví. Z 12 sledovaných sektorů se stabilita v pěti zlepšila, ve dvou zhoršila a v pěti zůstala beze změny. Rozdíl mezi nejstabilnějším a nejméně stabilním odvětvím se oproti předchozímu čtvrtletí dále zvětšil.

Index stability firem vydává Mezinárodní obchodní komora v ČR (ICC Czech Republic) ve spolupráci se společnostmi Coface, CRIF a Dun & Bradstreet. Jeho cílem je sledovat vývoj finanční stability českých podniků a včas identifikovat změny v jednotlivých odvětvích i regionech české ekonomiky.

Výsledky za druhé čtvrtletí potvrzují, že celková stabilita českých firem se zatím výrazněji nezlepšuje. Současně se však prohlubují rozdíly mezi jednotlivými odvětvími. Zatímco některé sektory svou stabilitu dále posilují, jiné zůstávají pod tlakem ekonomických a geopolitických rizik,“ uvádí předseda dozorčí rady ICC Czech Republic Jan Čarný.

Cyber26

Podle odborného garanta projektu Petra Bartoně představuje právě schopnost zachytit změny uvnitř ekonomiky jednu z největších předností Indexu: „Index stability zachycuje změny ekonomiky dříve než HDP. Vývoj v dopravě a logistice ukazuje, že dopady globálních událostí se mohou do finanční stability firem promítat s předstihem a následně se postupně šířit do dalších odvětví ekonomiky.“

Mezi dlouhodobě nejstabilnější odvětví patří energetika, těžba, informatika, věda a technika. Na opačném konci žebříčku zůstávají doprava a skladování, hotely a restaurace nebo obchod. Regionální výsledky zároveň potvrzují, že citlivější na vývoj ekonomiky zůstávají především průmyslově a exportně orientované kraje, zatímco ekonomicky diverzifikované regiony vykazují stabilnější vývoj.

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Autor článku

Jana Chuchvalcová

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    Její ekonomika ve druhém čtvrtletí mezičtvrtletně vzrostla o 0,4 % oproti očekávaným 0,2 %, zatímco meziroční růst dosáhl 1 %. Pozitivní výsledek byl plošný napříč ekonomikami velké čtyřky v čele se Španělskem (+0,7 %), Německo, Francie a Itálie vzrostly shodně o 0,2 %. Relativně solidní růst tak zatím potvrzuje odolnost evropských ekonomik v prostředí zvýšených geopolitických rizik a cen energií.

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