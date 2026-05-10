Stavebnictví táhne růst mezd, firmy připlácejí i za finance a controlling

Růst mezd je výrazně vidět také ve stavebnictví, které má v první desítce hned dvě profese – stavební dozor a stavební inženýry. Zaměstnavatelé tak reagují na období jarních uzávěrek, rozjezd stavební sezóny i start hlavní sezóny v gastronomii.
Firmy posilují finanční a controllingové týmy
Manažeři a manažerky kvality dosáhli v dubnu v rámci monitorovaných pozic nejvyššího nárůstu – jejich průměrná nástupní odměna stoupla z březnových 58 064 Kč na 69 143 Kč, tedy o 19,1 %. Vysoký růst právě na přelomu března a dubna souvisí s tlakem na plnění interních i externích auditů, certifikací a zákaznických požadavků v první polovině roku.
„Řada firem na jaře dokončuje roční zprávy, prochází audity a připravuje nové zakázky. V této době se naplno ukazuje, jak velký dopad má kvalitní řízení procesů na výsledky. I proto jsou společnosti ochotné za zkušené manažery kvality výrazně připlatit,“ říká CEO pracovního portálu JenPráce.cz Anna Kevorkyan.
Silný růst mezd se projevil také u finančních pozic. Finanční specialisté a specialistky si polepšili z 41 400 Kč na 49 042 Kč, tedy o 18,5 %, u finančního controllingu vzrostla průměrná nástupní odměna z 54 738 Kč na 64 309 Kč (+17,5 %). To opět souvisí s tím, že první měsíce roku jsou pro finanční týmy klíčové – dokončují se uzávěrky, plánuje se cash flow a nastavují se rozpočty na další období. Firmy proto právě v březnu a dubnu často posilují své finanční a controllingové týmy, aby zvládly jak roční uzávěrky, tak přípravu na zbytek roku.
Se začínající stavební sezónou rostou i mzdy
Významný nárůst odměn je patrný i ve stavebnictví, kde se naplno rozbíhá sezóna. Stavební dozor si polepšil z 51 975 Kč na 60 551 Kč, tedy o 16,5 %, stavební inženýři a inženýrky zaznamenali růst z 54 812 Kč na 60 071 Kč (+9,6 %). Po zimním období se rozjíždějí nové projekty a zrychluje realizace již nasmlouvaných staveb, což zvyšuje poptávku po odbornících, kteří hlídají kvalitu, bezpečnost, dodržování norem i termínů. Bez těchto profesí hrozí prodlevy a zdražení zakázek, a firmy proto zvyšují nástupní odměny, aby klíčové lidi získaly včas před vrcholem sezóny.
Jaro se projevilo také v gastronomii a řízení týmů. Šéfkuchaři a šéfkuchařky si mezi březnem a dubnem polepšili z 37 890 Kč na 44 017 Kč (+16,2 %). S blížící se letní sezónou, růstem turismu i nárůstem akcí a cateringů se zvyšuje tlak na kvalitní vedení kuchyní a stabilitu personálu.
Jarní růst nástupních mezd se promítl i do dalších odborných a manažerských pozic. Vedoucí týmů si polepšili z 46 287 Kč na 53 335 Kč, (+15,2 %), hlavní účetní z 52 350 Kč na 60 167 Kč (+14,9 %), office manažeři z 37 833 Kč na 42 400 Kč (+12,1 %) a specialisté a specialistky kvality z 45 539 Kč na 50 182 Kč (+10,2 %).
Deset profesí, kterým se za duben zvýšila průměrná nástupní odměna
|
Profese
|
Průměrná nástupní odměna v březnu 2026
|
Průměrná nástupní odměna v dubnu 2026
|
Změna
%
|
Změna absolutně
|
Manažer / manažerka kvality
|
58 064 Kč
|
69 143 Kč
|
19,1 %
|
11 079 Kč
|
Finanční specialista / specialistka
|
41 400 Kč
|
49 042 Kč
|
18,5 %
|
7 642 Kč
|
Finanční kontroling
|
54 738 Kč
|
64 309 Kč
|
17,5 %
|
9 571 Kč
|
Stavební dozor
|
51 975 Kč
|
60 551 Kč
|
16,5 %
|
8 576 Kč
|
Šéfkuchař / Šéfkuchařka
|
37 890 Kč
|
44 017 Kč
|
16,2 %
|
6 127 Kč
|
Vedoucí týmu / Team leader
|
46 287 Kč
|
53 335 Kč
|
15,2 %
|
7 048 Kč
|
Hlavní účetní
|
52 350 Kč
|
60 167 Kč
|
14,9 %
|
7 817 Kč
|
Office manager
|
37 833 Kč
|
42 400 Kč
|
12,1 %
|
4 567 Kč
|
Specialista / specialistka kvality
|
45 539 Kč
|
50 182 Kč
|
10,2 %
|
4 643 Kč
|
Stavební inženýr / inženýrka
|
54 812 Kč
|
60 071 Kč
|
9,6 %
|
5 259 Kč
Zdroj: Data JenPráce.cz k 30. 4. 2026
Stravenky dál vedou, prémie drží druhé místo
Také v dubnu patřil mezi nejčastěji nabízené benefity příspěvek na stravování, který se objevil u 9,7 % pracovních nabídek. Na druhém místě zůstaly finanční bonusy a prémie s podílem 9,4 %. Dovolenou navíc nabízelo 8,9 % inzerátů. Čtvrtým nejčastějším benefitem bylo přátelské prostředí se 7,1 % a pátým firemní akce, které se objevily u 6,4 % nabídek.
Největší část inzerce připadla v dubnu na dělnické profese, které představovaly 7,4 % všech zveřejněných pozic. Na druhém místě se umístili pracovníci obsluhy strojů s podílem 3,7 %, třetí nejpočetnější skupinou byli operátoři a operátorky výroby s 3,5 % nabídek. Zhruba 3,0 % inzerovaných míst připadalo na prodavače a prodavačky a v 2,3 % případů šlo o skladníky a skladnice.
Deset profesí, kterým za duben nejvíce vzrostla průměrná nástupní nabízená odměna (absolutně)
|
Profese
|
Změna nabízené odměny
|
Manažer / manažerka kvality
|
11 079 Kč
|
Finanční kontroling
|
9 571 Kč
|
Stavební dozor
|
8 576 Kč
|
Hlavní účetní
|
7 817 Kč
|
Finanční specialista / specialistka
|
7 642 Kč
|
Vedoucí týmu / Team leader
|
7 048 Kč
|
Šéfkuchař / Šéfkuchařka
|
6 127 Kč
|
Stavební inženýr / inženýrka
|
5 259 Kč
|
Obchodní manažer / manažerka
|
5 174 Kč
|
Specialista / specialistka kvality
|
4 643 Kč
Zdroj: Data JenPráce.cz k 30. 4. 2026
Nejvíce pracovních nabídek míří na středoškoláky
V dubnu platilo, že nabídky cílily především na uchazeče se středoškolským nebo odborným vzděláním zakončeným maturitou, na které mířilo 35,2 % všech pozic. Zhruba třetina míst (33,9 %) byla určena pro vyučené bez maturity a 25,9 % nabídek stačilo pouze základní vzdělání. Menší část inzerátů cílila na uchazeče s vyšším odborným či vysokoškolským vzděláním – 2,2 % pozic vyžadovalo vysokoškolské nebo univerzitní vzdělání, 1,5 % bakalářský titul a 1,3 % vyšší odborné vzdělání.
Tradičně nejvyšší počet pracovních nabídek zaznamenala Praha s podílem 16,9 %. Na druhém místě byl Jihomoravský kraj s 13,3 % a na třetím Moravskoslezský kraj s 12,8 %. U brigád vedla opět Praha s 24,5 % nabídek, následovaná Jihomoravským krajem s podílem 15,4 % a Středočeským krajem s 11,7 % brigádových pozic.
Roste i poptávka po brigádnících, na které připadá 5,7 % nabídek. „Dle našeho očekávání se od konce dubna zvyšuje poptávka po brigádnících. Firmy začaly s náborem posil na začínající sezónu, na různé jednorázové akce a také plánují zástupy za dovolené,“ uzavírá Anna Kevorkyan.