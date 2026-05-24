CFOtrends

Strategickou oblast AI ve skupině Adastra nově povede Petr Zelenka

Jana Chuchvalcová
Včera

Sdílet

Petr Zelenka, nový Chief AI Officer Adastra Group a Managing Director Blindspot AI
Autor: Adastra Group (publikováno se svolením)
Petr Zelenka, nový Chief AI Officer Adastra Group a Managing Director Blindspot AI
Skupina Adastra oznamuje personální změnu ve svém vedení. Petr Zelenka přebírá roli Chief AI Officer Adastra Group a současně se stává Managing Directorem společnosti Blindspot AI. Bude zodpovědný za další rozvoj globální AI specializace Adastry a propojení AI týmů napříč regiony i projekty. Ve funkci střídá Ondřeje Vaňka, který společnost vedl více než deset let.

Změna ve vedení navazuje na dlouhodobě připravovaný proces. Petr Zelenka v Blindspot AI působí od roku 2016 a v posledních letech úzce spolupracoval s vedením na propojení AI delivery týmů napříč skupinou Adastra. Postupně prošel rolemi od softwarového architekta přes vedení projektů až po pozici CTO.

Zelenka má dlouholeté zkušenosti s řešením byznysových problémů pomocí umělé inteligence, a to napříč odvětvími, včetně výroby, automotive, finančního sektoru, telekomunikací a kybernetické bezpečnosti. Do Blindspot AI nastoupil v roce 2016 a významně se podílel na jejím růstu. Dnes v rámci skupiny Adastra vede rozvoj AI řešení založených na strojovém učení, optimalizaci a agentní umělé inteligenci.

Je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze, kde získal magisterský titul v oboru informatika se zaměřením na metody zpracování dat pro neuronové sítě.

Tisíce AI projektů pro desítky klientů

Blindspot AI je česká technologická společnost specializující se na vývoj a implementaci řešení založených na umělé inteligenci, strojovém učení a optimalizaci. Firmám pomáhá využívat AI v praxi prostřednictvím AI consultingu, vývoje řešení na míru i vlastních produktů pro digitalizaci a optimalizaci byznysu a provozu.

TOP100

Společnost byla založena Ondřejem Vaňkem, Michalem Pěchoučkem a Štěpánem Kopřivou, současným CEO Adastra Czech Republic. Od roku 2017 je součástí skupiny Adastra Group. Blindspot AI dnes působí globálně a realizovala více než 300 AI projektů pro více než 60 klientů po celém světě. Tým tvoří přibližně 70 specialistů na AI, data science a software engineering.

Společnost se opakovaně umístila v žebříčku Deloitte Technology Fast 50 mezi nejrychleji rostoucími technologickými firmami ve střední Evropě a v roce 2021 získala ocenění Microsoft Digital Transformation Award.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Jana Chuchvalcová

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 25. 5.  Do konce dubna 2026 zbankrotovalo 2 105 podnikatelů, stejně jako loni

    Letos v dubnu bylo v Česki vyhlášeno 535 bankrotů fyzických osob podnikatelů, o 4 % méně než v dubnu 2025. Zároveň bylo podáno 570 insolvenčních návrhů, meziročně o 3 % více. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

    Zatímco od ledna do března počet bankrotů podnikatelů stále rostl, v dubnu se meziměsíčně snížil o 74. Obdobný vývoj vykázaly i insolvenční návrhy. Ve výsledku byl počet bankrotů i návrhů na ně za první čtyři měsíce roku zhruba stejný jako v minulém roce. Od ledna do konce dubna soudy vyhlásily 2 105 bankrotů podnikatelů a přijaly 2 181 insolvenčních návrhů.

    Již delší dobu roste úvěrová aktivita podnikatelů, doprovázená podstatně nižším růstem jejich úspor. Podíl nevýkonných úvěrů se však i nadále mírně snižuje. U bankrotů podnikatelů z více než 90 % nejde o klasický bankrot jako u firem, ale o oddlužení, které podnikatelům nebrání v dalším provozování živnosti," vysvětluje Věra Kameníčková, analytička CRIF – Czech Credit Bureau.

    Za čtyři měsíce letošního roku bylo nejvíce bankrotů podnikatelů v Praze (288), podstatně méně jich bylo ve Středočeském (251) a v Moravskoslezském kraji (240). Nejméně bankrotů vyhlásily soudy v kraji Vysočina (68), v Karlovarském kraji (71) a ve Zlínském kraji (77).

  • 22. 5.  Válka v Perském zálivu vrací výrobní inflaci do hry

    Pokles cen v průmyslu skončil s tím, jak se do nákladů začaly stále více propisovat zdražující suroviny. Ceny poskočily meziročně o 1 % a ve zpracovatelském průmyslu dokonce o více než 3 %. Důvodem jsou především dražší rafinérské výrobky reagující na růst cen vstupních surovin, které se začínají propisovat i do vyšších cen dalších oborů jako je chemický průmysl nebo výroba stavebních materiálů.

    Cenová nákaza je zatím omezená, ale postupně se šíří. Vzhledem k tomu, že se situace v Zálivu neuklidnila ani po dvou měsících, je jen otázkou času, kdy se do výrobní inflace propíšou i vyšší náklady za plyn a elektřinu. Asi těžko čekat, že firmy zůstanou imunní vůči zdražování základních energií,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

    Ze zemědělství zatím žádný výrazný tlak nepřichází. Rostlinné produkty jsou meziročně levnější o téměř 12 %, dražší jsou naproti tomu některé druhy masa a vejce. Potraviny tak mohou fungovat jako inflační brzda ještě několik málo měsíců. Tato brzda však nebude fungovat věčně. „Pokud konflikt brzy neskončí, přijdou na řadu energie v plné síle – a tím se zdražování plošně rozlije napříč ekonomikou,“ uzavírá Dufek s tím, že výrobní inflace není konec příběhu, ale jeho začátek.

  • 15. 5.  MPO a NRB podpoří rodinné podniky

    Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo společně s Národní rozvojovou bankou speciální zvýhodnění určené rodinným podnikům v rámci stávajícího programu Expanze úvěry OPTAK. Z programu Expanze úvěry OPTAK lze malým a středním podnikům do 250 zaměstnanců poskytnout bezúročné investiční úvěry od jednoho do sto milionů korun s odkladem splácení až tři roky od uzavření úvěrové smlouvy.

    Rodinné podniky mohou získat bezúročný investiční úvěr 500 tisíc až 120 milionů korun s odkladem splácení až čtyři roky, doplněný o finanční příspěvek formou odpuštění posledních splátek jistiny úvěru ve výši až 10 % z vyčerpané částky úvěru, maximálně však pět milionů korun.

    Žádosti rodinných podniků o tuto podporu začne Národní rozvojová banka přijímat 15. června 2026. Program Expanze úvěry OPTAK bude otevřený pro přijímání žádostí do 30. června 2029, nebo do vyčerpání celkové alokace, která činí 5,1 miliardy korun.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Zájem o tablety ochabuje, trh vyrostl o nevalných 0,1 %

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Český startup skládá dokonalého avatara

Balíčky z levných čínských tržišť zdraží. Od kdy a o kolik?

Návrh novely zákoníku práce mění pravidla náboru uchazečů

Záludnosti uživatelské práce s ePortálem ČSSZ

Mythos je jen marketingový tah, tvrdí autor nástroje Curl

Kvantové počítače: riziko pro bitcoin i klasické banky

Rodičovská za 400 tisíc: Výkřik do tmy, který porodnost nezachrání

Novela zákoníku práce zavede povinné mzdové systémy

„Langoš vs. langos.“ Slovenská finanční správa čelí výsměchu

Americké firmy ovládají skoro tři čtvrtiny evropského cloudu

Denisa se svou značkou vsadila na Instagram. Přišla o účet i obrat

Streamingoví obři řeší, jak na divácích vydělat víc

Padají vám Windows s novou aktualizací? Nejste sami

Neokrádejte se zbytečně o důchod. Můžete tomu snadno předejít

Obléká ženy, teď pro ně otevřel posilovnu bořící stereotypy

Jak se zdravotníci připravili na pacienta s podezřením na ebolu

Václav Moravec spustil placený web

Proč se AI v Česku nedaří?