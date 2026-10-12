Tichý kolaps českého trhu práce. Každý rok z něj zmizí 100 tisíc lidí

Podle aktuálních dat ČSÚ činila nezaměstnanost za první čtvrtletí zhruba 160 tisíc lidí (3,1 %), což je téměř polovina evropského průměru (5,9 %). Firmy zatím nepociťují nedostatek kvalifikovaných sil. Se stárnutím populace a vlivem zakořeněných předsudků o nedostatečné učenlivosti a flexibilitě vůči věkové kategorii 50+ však dojde za několik let k enormnímu nedostatku pracovních sil napříč profesemi.
Na nedostatek pracovníků v určitých oborech už dnes narážejí firmy specializující se na nábor. „Největší nedostatek lidí je na pozice ve výrobě nebo na specializované role jako řidič kamionu, elektrikář či mechanik. Bez lidí 60+ by tyto firmy reálně nemohly fungovat. Stojí to na nich – a všichni se už dnes bojí, co bude za 5 let. Zahraniční pracovníci tuhle díru nevyřeší: adaptace je dlouhá, nerozumí našim podmínkám a ekonomicky to firmám nevychází. Proto se podniky spoléhají na stárnoucí pracovníky a hledají způsoby, jak si je udržet – nebo je přetáhnout,“ dodává Michal Mikulášek, ředitel společnosti Prodator.
Tři čtvrtiny Čechů by ve firmě zůstaly, i kdyby vyhrály v loterii. Ke změně zaměstnání je čím dál víc lákají lepší podmínky na pracovišti
Takový propad bude mít za následek závažné ekonomické problémy, což potvrzuje analytik pracovního trhu Tomáš Ervín Dombrovský ze společnosti Alma Career. „Na jednoho absolventa budeme mít dva lidi nově s nárokem na důchod. Firmy přitom na tento fakt zatím nereagují a lidi nad 50 let z trhu spíše vytlačují,” upřesňuje.
Past plných úvazků a předsudky
Zásadním problémem je (ne)pružnost firem v nabídce úvazků. Kolem šedesátky přicházejí první zdravotní potíže, jenže přechod zaměstnanců na zkrácený úvazek je v Česku utopií. „Když se díváme na padesátníky, kteří nečerpají důchod, tak tam jsou částečné úvazky jen asi ve dvou nebo třech procentech případů,“ upozorňuje Dombrovský s tím, že lidé tak jedou nadoraz, dokud nepadnou. Podle odborníků tento státní nezájem stojí daňové poplatníky ročně zhruba 61 miliard korun kvůli dlouhodobé nezaměstnanosti lidí 50+.
Kromě chybějících úvazků totiž čelí starší lidé skryté diskriminaci a mýtům o tom, že se již nedokážou učit. Učenlivost se přitom dle Dombrovského ztrácí, když se lidi neposouvají v učení průběžně a uvíznou v rutině, což se ale úplně stejně děje i třicátníkům. Z lékařského hlediska dochází k výraznému snížení kognitivních schopností až ve věku nad 70 let.
Až demografický zlom plnou silou udeří, zaměstnavatelé v Česku bleskově procitnou. Začnou zoufale řešit, jak si udržet zkušené pracovníky, za které neexistuje náhrada. Jenže pokud se podmínky a myšlení firem nezmění teď, narazí v budoucnu na vyčerpanou a demotivovanou generaci, která z trhu práce při první příležitosti uteče.
Senior jako mentor
Zatímco v Česku se lidé nad 50 let často stávají přehlíženou skupinou, některé západní země v nich vidí strategickou výhodu. Inspiraci nabízí například Švýcarsko, kde jsou zkušenosti starších pracovníků považovány za významný zdroj know-how. Srovnání obou přístupů dlouhodobě sleduje podnikatelka Petra Savino, zakladatelka společnosti S1 Solutions, která řadu let působí právě ve zmíněné zemi.
„Ve Švýcarsku je běžné, že lidé pokračují v práci i po dosažení důchodového věku. Ne proto, že musí, ale protože jsou stále považováni za cenný zdroj zkušeností a znalostí,“ říká Savino s tím, že sama na začátku svého podnikání stavěla právě na spolupráci se zkušenými profesionály. „Přišel pan Jürg Bauman, bylo mu 73 let, mluvil šesti jazyky a čtyřicet let vedl firmu podobnou té mojí. Tři roky mě mentoroval a byla to obrovská pomoc,“ vzpomíná.
Právě role mentora je podle ní jednou z největších hodnot, které starší generace firmám přináší: „Pro mě lidé 50+, a často i 70+, nejsou zaměstnanci na konci kariéry. Jsou to mentoři. Když nejsem v kanceláři, vím, že tam je někdo, kdo dokáže ostatní podržet a předat zkušenosti.“ Podle Savino navíc ve Švýcarsku fungují státem podporované programy celoživotního vzdělávání, díky nimž není výjimkou, že člověk v padesáti letech nastoupí do školy a připraví se na úplně novou profesi. A nikomu to nepřijde divné. Vzdělávání není spojeno s věkem, ale s potřebou rozvíjet se.
Právě kombinace flexibilních pracovních úvazků, celoživotního vzdělávání a respektu ke zkušenostem starších pracovníků by podle odborníků mohla být jednou z cest, jak zmírnit dopady demografické krize, která český pracovní trh v příštích letech čeká.