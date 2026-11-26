Rozdílné mzdy na stejné pracovní pozici nemusí automaticky znamenat nerovné odměňování. Mohou odrážet například rozsah odpovědnosti, odborné znalosti nebo pracovní výkon. Zaměstnavatelé ale budou muset být schopni tato kritéria jasně pojmenovat a doložit, že rozdíly v odměňování mají objektivní a nediskriminační důvody. Právě na tom stojí nová evropská pravidla transparentního odměňování.
Firmy zatím nemají k dispozici přesný manuál
Česko mělo evropskou směrnici o transparentnosti odměňování převést do národního práva do 7. června 2026, termín však nestihlo. Vládní návrh novely zákoníku práce nyní projednává Poslanecká sněmovna a s prvními povinnostmi počítá od 1. ledna 2027. Konečná podoba zákona však zatím není schválená.
Příprava pro zaměstnavatele nebude úplně jednoduchá a naznačují to i evropská data. Květnový evropský průzkum společnosti SD Worx, do kterého se zapojilo téměř šest tisíc HR manažerů a 16 500 zaměstnanců v 16 zemích, ukázal, že pouze 34 % zaměstnanců ví, co nová směrnice znamená a jaká práva jim přinese. Čtyři z deseti firem zároveň uvedly, že na nová pravidla ještě nejsou plně připraveny.
Brusel chce, aby firmy zveřejňovaly v inzerátech výši mzdy. V případě nerovnosti v odměnách hrozí i spory o doplacení příjmů
Podobný obrázek nabízí i nedávná anketa Grafton Recruitment a Gi Group mezi 112 personalisty působícími v Česku. Aktivně se na zavedení směrnice v tuto chvíli připravuje pouze každý čtvrtý z nich. „Z našich diskusí s firmami vnímáme, že pro řadu z nich bylo téma zpočátku nepřehledné. Na Slovensku, kde už pravidla platí, mají zaměstnavatelé k dispozici 106stránkovou metodiku ministerstva práce s praktickými postupy, příklady i analytickým nástrojem pro hodnocení pracovních pozic. V Česku zatím podobně podrobné vodítko chybí,“ říká Jana Vávrová z Graftonu.
Zaměstnavatelé budou muset popsat, podle čeho mzdy určují
V praxi budou muset zaměstnavatelé prověřit nejen mzdové tabulky, ale také popisy pracovních míst, systém hodnocení a pravidla pro přiznávání bonusů a dalších složek odměny. Transparentnost se totiž nebude týkat jen základní mzdy, ale celkového odměňování včetně benefitů.
Personalisté by měli zmapovat pracovní pozice podle jejich skutečné náplně, náročnosti a odpovědnosti a prověřit, zda firma stanovuje mzdy podle jasných a jednotných kritérií. Pozornost by měli věnovat také rozdílům, které vznikly například individuálním vyjednáváním při nástupu. Do přípravy je důležité zapojit i manažery, kteří budou muset pravidla umět vysvětlit svým týmům.
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Změny se dotknou také náboru. Zaměstnavatelé nebudou smět zjišťovat předchozí výši mzdy uchazeče a informaci o minimální odměně mu budou muset sdělit nejpozději před uzavřením pracovní smlouvy. Český návrh přitom nepředpokládá povinnost zaměstnavatelů uvádět mzdu přímo v pracovním inzerátu. „Zveřejnění mzdy v inzerátu ale firmám doporučujeme. Podle našich dat může zvýšit počet uchazečů až o 60 %. Kandidáti navíc od začátku vědí, jaké podmínky mohou očekávat, a hlásí se tak častěji ti, jejichž mzdová očekávání odpovídají nabídce,“ vysvětluje Vávrová.
Zaměstnanci získají právo na informace o odměňování
Další práva získají zaměstnanci od ledna 2028. Budou moci požádat o informaci o své vlastní odměně a o průměrných odměnách žen a mužů v příslušné skupině prací. Nepůjde tedy o přístup k individuálním mzdám konkrétních kolegů, ale o možnost ověřit, zda se jejich odměňování výrazně neliší od odměňování druhého pohlaví u srovnatelné práce.
Zaměstnavatelé se 100 a více zaměstnanci budou navíc postupně podléhat povinnému reportingu rozdílů v odměňování žen a mužů. V tom Česko patří k nejhorším zemím celé EU – ženy si vydělávají v průměru o 18,5 % méně než muži. „Dobře nastavený systém přitom nemusí být jen administrativní zátěží. Může firmám pomoci sjednotit rozhodování o mzdách, omezit nahodilé rozdíly a dát zaměstnancům jasnější představu o možnostech dalšího růstu,“ uzavírá Vávrová.