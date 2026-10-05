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Udržitelné IT není jen o úsporných datacentrech. Rozhodují i licence a životnost hardwaru

Jana Chuchvalcová
Dnes

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ESG, udržitelnost
Autor: Shutterstock
Firmy dnes hledají stále více způsobů, jak snižovat náklady i dopady svého fungování na životní prostředí. V oblasti IT se přitom pozornost často soustředí hlavně na spotřebu elektřiny v datových centrech, zatímco přehlížejí vliv samotného softwaru. Stále náročnější aplikace totiž mohou zkracovat životnost jinak funkčního hardwaru a zvyšovat materiálovou i ekologickou zátěž firemního IT.
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Uhlíková stopa firemního IT tak nezačíná v zásuvce ani v cloudu, ale u nákupu licencí. Rostoucí hardwarové nároky nového softwaru vedou k předčasnému vyřazování techniky, což zvyšuje materiálovou stopu firem. Rozhodování o pořízení starších druhotných softwarových licencí tak může mít nejen ekonomický, ale i ekologický rozměr.

Digitální technologie totiž nejsou nehmotné. Každý program, cloudová služba či databáze běží na fyzických zařízeních – od notebooků přes servery až po disková pole. Podstatná část jejich ekologické zátěže přitom nevzniká až při provozu, ale už ve fázi těžby surovin, výroby komponent a dopravy. Jde o takzvané vtělené emise.

Uhlíková stopa IT nevzniká jen v okamžiku, kdy zařízení odebírá elektřinu. Významná část dopadu souvisí také s výrobou hardwaru a rychlostí jeho obměny. Software proto není jen nehmotná vrstva – rozhoduje o tom, jaký hardware firma potřebuje a jak dlouho jej dokáže efektivně používat,“ říká šéf komunikace Forscope Luděk Barták.

Software může rozhodnout o životnosti techniky

Na tento princip navazuje i mezinárodní metodika Software Carbon Intensity (standard ISO/IEC 21031:2024), která hodnotí uhlíkovou stopu digitálních služeb nejen podle spotřebované energie, ale právě i podle emisí vázaných v použitém hardwaru. Pokud software klade neúměrně vysoké nároky na výkon nebo výrobce ukončí jeho podporu, nastává takzvaná „softwarově vyvolaná obsolescence“ – tedy situace, kdy je zcela funkční technika vyřazena jen proto, že již nepodporuje nové systémové požadavky.

ESG software

Autor: Forscope

Mnoho organizací tak podléhá zažitému stereotypu, že jakmile dodavatel softwaru změní licenční politiku nebo uvede novou verzi, musí upgradovat. Spolu s tím ale často vyřadí i jinak funkční počítače a servery, které novou zátěž výkonově nezvládají. Tím však skokově zvyšují svou uhlíkovou stopu i kapitálové výdaje. Udržitelné IT proto nespočívá v mechanickém odmítání inovací, ale v řízeném rozhodování podle reálných potřeb, bezpečnosti a skutečné životnosti infrastruktury.

Cyber26

Tlak regulace i dodavatelských řetězců

Zájem o přesná environmentální data roste i v důsledku evropské směrnice CSRD a standardu ESRS E1, který se zaměřuje na změnu klimatu a rozděluje emise do kategorií Scope 1 až Scope 3. Právě do Scope 3 spadají nepřímé emise hodnotového řetězce, včetně výroby nově pořizovaného IT hardwaru a nakupovaných cloudových či datacentrových služeb. Druhotné trvalé licence přitom představují plně legální a auditovatelný způsob, jak prodloužit životní cyklus stávajících systémů i kompatibilního hardwaru.

Druhotný software není automatickou odpovědí na uhlíkovou stopu IT. Je to však klíčový nástroj cirkulární ekonomiky v digitálním světě. Umožňuje organizacím modernizovat vlastním tempem a vyhnout se zbytečným hardwarovým investicím tam, kde starší verze pro dané procesy plně postačují,“ dodává Barták.

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Autor článku

Jana Chuchvalcová

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