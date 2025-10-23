CFOtrends  »  Umělá inteligence mění IT infrastrukturu. Konference ukáže reálné scénáře z praxe

Umělá inteligence mění IT infrastrukturu. Konference ukáže reálné scénáře z praxe

Jana Chuchvalcová
Dnes

Sdílet

umělá inteligence
Autor: Exponet (publikováno se svolením)
Umělá inteligence přestává být experimentem a stává se součástí běžné IT infrastruktury. Jak ji efektivně nasadit, řídit a zabezpečit v reálném provozu, ukáže odborná konference Umělá inteligence v IT infrastruktuře 2025, která se uskuteční 11. listopadu 2025 v pražském hotelu Grandior. Program se zaměří na praktické nasazení a dopady AI v podnikovém prostředí, nabídne ucelený pohled na to, jak AI transformuje firemní procesy, a vysvětlí, jak tuto technologii implementovat bezpečně a s maximálním přínosem.

Adopce AI ve firmách není primárně otázkou technologií, ale kultury, procesů a leadershipu – bez jasné vize, plánu rozvoje a práce s lidmi se inovace neprosadí. Přínosy AI nespočívají jen ve vlastní produkci, ale i v oblasti obchodu, logistiky, HR a administrativního zázemí, kde mohou rychle a relativně snadno přinést velkou hodnotu. 

Úspěch budou mít lídři, kteří propojí AI s lidmi, podnikovými procesy a infrastrukturou, a dokážou vystoupit z komfortní zóny, protože změna je nový normál. Jak vyhrát boj při nasazení AI ukáže v úvodu konference Jaromír Barták, poradce pro strategie v oblasti Tech & Innovation ve společnosti FLO.

Od strojového učení až po velké jazykové modely

Klíčovými disciplínami umělé inteligence, od jejích základů až po nejnovější a nejdiskutovanější trendy, provede účastníky konference Hynek Cihlář, solution architekt a konzultant společnosti Aricoma. Zaměří se na principy strojového učení a jeho praktického nasazení, přes fascinující možnosti počítačového vidění v průmyslu i každodenním životě, až po revoluční potenciál velkých jazykových modelů (LLMs), které mění způsob, jakým pracujeme a komunikujeme.

Maximalizace výkonu a efektivity v datových centrech a AI

Klíčovou roli v oblasti AI, kam přinášejí inovativní a škálovatelná řešení pro AI a HPC, hrají i racková řešení postavená na technologiích Supermicro a AMD. Obě společnosti budují nejvýkonnější a nejefektivnější servery a datová centra a díky jejich strategickému partnerství společně posouvají hranice výkonu, efektivity a energetické úspornosti. 

Jak jejich nejnovější generace serverů umožňuje organizacím naplno využít potenciál AI v produkčním prostředí odhalí Jan Vojtěch, produktový manažer divize VAD a značky Supermicro ve společnosti ASBIS, a Michal Sztemon, marketingový konzultant společnosti AMD.

AI on-premise, u hyperscalerů nebo v lokálním cloudu?

Umělá inteligence mění pravidla hry a infrastruktura hraje klíčovou roli. Tři přístupy k AI nasazení – od on-premise přes hyperscalery až po lokální cloud – objasní ve své prezentaci Robert Mitka, produktový manažer pro AI v Českých Radiokomunikacích. Představí i lokální GPU cloud ČRA, který kombinuje výkon, bezpečnost a českou podporu bez kompromisů.

Lokální nasazení AI jako klíč k suverenitě

Umělá inteligence s sebou nese rizika pro suverenitu dat, pokud je nasazena v cloudu. Lokální nasazení AI je proto kritické pro organizace, které upřednostňují bezpečnost dat a plnou kontrolu. Lukáš Lauryn ze společnosti SUSE představí platformu SUSE AI, která nabízí ověřené, univerzální řešení umožňující efektivně a bezpečně provozovat modely AI přímo v infrastruktuře, s plnou kontrolou a v souladu s regulacemi.

Optimalizace s AI Gateway

Jak nejen optimalizovat a chránit provoz AI aplikací, ale jak je zabezpečit, a ještě ušetřit za jejich provoz, odhalí Filip Mikulík, infrastrukturní systémový inženýr společnosti Arrow. Ve svém vystoupení představí platformu F5 AI Gateway.

Otevřený design pro důvěryhodnou AI infrastrukturu

Systémy AI se stávají kritickou infrastrukturou, ale důvěra v to, jak jsou budovány, nasazovány a spravovány, se postupně vytrácí. Že nejsou otevřenost a transparentnost idealistickými cíli, ale praktickými základy pro škálovatelnou, bezpečnou a suverénní AI ve svém vystoupení prokáže Andro Andreev, obchodní ředitel společnosti Canonical. 

Účastníkům konference předvede, jak otevřená infrastruktura – od Ubuntu po Kubernetes a Kubeflow – umožňuje organizacím budovat prostředí AI, která jsou auditovatelná, přenositelná a odolná. Na základě reálných zkušeností z ekosystému Canonical také ukáže, proč budoucnost důvěryhodné AI závisí na otevřenosti od samého počátku, nikoli na dodatečných úpravách.

Konverzační GenAI v reálném světě

Generativní umělá inteligence (GenAI) dnes není jen o chatu s jazykovým modelem, ale o integraci umělé inteligence do reálné infrastruktury – od cloudových LLM služeb po telekomunikační API. Martin Čermák, spoluzakladatel Vocalls a vice prezident pro inženýring a automatizaci ve společnosti CallMiner, účastníkům konference odhalí, jak funguje architektura dialogových systémů, jak se řeší latence a orchestrace promptů, fallbacky, cache a monitoring. Poradí také jak nasadit GenAI ve firemním prostředí a jak udržet produkční AI systémy dostupné, škálovatelné a bezpečné.

Jak pomocí AI snížit TCO účetních procesů bez zásahů do ERP

AI vytěžování dokumentů, transakce z platebních karet, schvalování, reporting a bezpečný archiv v cloudu – to vše s nasazením včetně integrace na ERP lze zvládnout v řádu dnů či týdnů. Robert Soudný, spoluzakladatel a CEO společnosti wflow.com, v závěru konference představí architekturu a funkčnost AI řešení pro digitalizaci účetnictví a firemních výdajů, které výrazně snižuje náklady na zpracování účetnictví a šetří čas manažerů.

Odborná konference Umělá inteligence v IT infrastruktuře se koná prezenčně 11. listopadu 2025 od 9:00 do 15:00 hodin v pražském hotelu Grandior a je určena jak IT profesionálům a IT manažerům, tak zástupcům organizací ze soukromého i veřejného sektoru, kteří využívají nebo plánují využívat AI ve své firemní infrastruktuře. Více informací a registrace na https://ai.konference.cz/.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Jana Chuchvalcová

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 21. 10.  Novým místopředsedou představenstva ČLFA je Jakub Stárek, Pavel Nejman se stal jeho členem

    Představenstvo České leasingové a finanční asociace (ČLFA) zvolilo nového místopředsedu. Stává se jím předseda představenstva UniCredit Leasing CZ Jakub Stárek. Zároveň se novým členem představenstva stal předseda představenstva Factoringu České spořitelny Pavel Nejman, který od října nahradil Karla Nováčka.

    Jakub Stárek se stal členem představenstva ČLFA v prosinci 2021. Zároveň řídí od ledna 2022 společnost UniCredit Leasing CZ na českém a slovenském trhu. Má více než 25 let zkušeností v bankovnictví a finančních službách, především v oblasti korporátního bankovnictví a řízení segmentu SME. V rámci řízení se zaměřuje zejména na profitabilitu, digitalizaci služeb a efektivnější řízení vztahů se zákazníky. Mezi jeho priority patří i rozvoj elektromobility a financování ekologických projektů.

    Pavel Nejman přichází do ČLFA s bohatými zkušenostmi z oblasti korporátního bankovnictví. Posledních téměř deset let působil v České spořitelně, kde vedl obsluhu firemních klientů v segmentu SME a řídil síť 15 Regionálních korporátních center s více než 260 zaměstnanci. Věnoval se strategickému plánování, rozvoji organizační struktury i spolupráci s produktovými útvary banky a jejími dceřinými společnostmi.

  • 20. 10.  Státní banky NRB a ČEB se spojí do silné finanční skupiny

    Česká exportní banka se do konce roku 2025 stane dceřinou společností Národní rozvojové banky. Společně tak vytvoří kapitálově silného hráče pro podporu malých a středních podniků.

    Obě státní banky plní roli v rámci Strategie podpory malých a středních podniků a Exportní strategie a ani po konsolidaci se jejich zacílení nezmění. NRB vykonává činnost ve veřejném zájmu převážně pro malé a střední podnikatele, regiony a municipality. S využitím státního rozpočtu, rozpočtů krajů a evropských fondů poskytuje zvýhodněné záruky, úvěry nebo přímo kapitálově vstupuje do projektů. ČEB financuje vývozy se státní podporou a podporuje exportně orientované sektory.

    Současná výše regulatorního kapitálu NRB jí umožňuje poskytnout nové úvěry v objemu přibližně 12 mld. Kč. Spojením do jedné skupiny s ČEB se kapacita NRB pro financování rozvojových projektů, udělování záruk a poskytování úvěrů zvýší až na 45 mld. Kč (resp. až 2,6 mld. Kč v rámci jednoho úvěru ze současných 1,4 mld. Kč) a kapitálová síla ČEB na poskytování záruk a úvěrů do výše 30 mld. Kč se přitom nezmění.

    „Role NRB ani ČEB se nezmění. Integrace naopak významně zvýší finanční kapacity NRB pro projekty veřejného zájmu, což nám pomůže lépe naplňovat strategický cíl – být jako státní banka partnerem pro malé a střední podniky, podílet se na projektech výstavby infrastruktury a spolufinancovat zelenou tranzici a digitalizaci ekonomiky. Stejně, jako to dělají rozvojové banky ve světě,“ dodal předseda představenstva NRB Tomáš Nidetzký.

  • 17. 10.  Inflace na dvou procentech, šestá nejnižší v EU. ČNB ale dál brzdí snižování sazeb

    Podle dnes zveřejněných dat Eurostatu dosáhla česká inflace v září rovných dvou procent. Česká inflace je tak šestou nejnižší v rámci celé EU. Jak je vidět, většina zemí eurozóny má aktuálně inflaci výrazně vyšší. Sousední Slovensko dokonce více než dvojnásobnou (4,6 %). Rekord aktuálně drží Rumunsko s 8,6 % a Estonsko s 5,3 %. Harmonizovaná inflace je nižší než národní index, který byl zveřejněný minulý pátek. Důvodem je tzv. imputované nájemné, které odráží ceny bytů na realitním trhu, které ovšem v harmonizovaném indexu zahrnuty nejsou.

    „Českou inflaci drží nízko především klesající ceny energií, konkrétně elektřiny a zemního plynu. Jen tyto dvě položky ji snižují o více než tři desetiny procentního bodu. Ke zpomalení přispěly i potraviny, jejichž růst se výrazně v posledním měsíci zpomalil,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Duefk s tím, že naopak proinflačně působí nájemné a další služby. A právě služby jsou jednou z hlavních důvodů, proč se ČNB nehrne do dalšího snižování sazeb.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Ubuntu 25.10 má nové aplikace a podporuje šifrování s TPM

Péče praktiků se brzy změní. Více testů, EKG a péče na míru

Videoslužby zdražily. Kolik stojí a jak hlídají přístupy?

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Česká armáda se zaměřuje na kvantové technologie a AI

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Motoristé chtěli snížit OSVČ odvody, ale navrhli jejich zvýšení

Bývalý šéf Avastu založil AI platformu, rok pracoval v utajení

Česká Sazka mizí v propadlišti dějin, Allwyn a OPAP se spojují

Roztroušená skleróza začíná často velmi nenápadně

Dohody o provedení práce se od roku 2026 výrazně změní

Digitální stát na půl plynu: Největší průzkum digitalizace odhalil slabiny

O nemocné příbuzné se stará až 800 tisíc lidí. Stát je často přehlíží

Udělala se mi boule na ruce, někdy bolela. Byl to ganglion

Mění se pravidla pro odvod pojistného u pečujících rodičů

Španělsko chce v Evropské unii navrhnout zrušení střídání času

Orange Pi 6 Plus je jednodeskový počítač s výkonem malého PC

Co čekat, když pošťák donese obálku s barevným pruhem?

Plodnost řešte ve třiceti, radí lékaři. Testy ukážou, kolik zbývá vajíček