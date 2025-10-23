Umělá inteligence mění IT infrastrukturu. Konference ukáže reálné scénáře z praxe

Adopce AI ve firmách není primárně otázkou technologií, ale kultury, procesů a leadershipu – bez jasné vize, plánu rozvoje a práce s lidmi se inovace neprosadí. Přínosy AI nespočívají jen ve vlastní produkci, ale i v oblasti obchodu, logistiky, HR a administrativního zázemí, kde mohou rychle a relativně snadno přinést velkou hodnotu.
Úspěch budou mít lídři, kteří propojí AI s lidmi, podnikovými procesy a infrastrukturou, a dokážou vystoupit z komfortní zóny, protože změna je nový normál. Jak vyhrát boj při nasazení AI ukáže v úvodu konference Jaromír Barták, poradce pro strategie v oblasti Tech & Innovation ve společnosti FLO.
Od strojového učení až po velké jazykové modely
Klíčovými disciplínami umělé inteligence, od jejích základů až po nejnovější a nejdiskutovanější trendy, provede účastníky konference Hynek Cihlář, solution architekt a konzultant společnosti Aricoma. Zaměří se na principy strojového učení a jeho praktického nasazení, přes fascinující možnosti počítačového vidění v průmyslu i každodenním životě, až po revoluční potenciál velkých jazykových modelů (LLMs), které mění způsob, jakým pracujeme a komunikujeme.
Maximalizace výkonu a efektivity v datových centrech a AI
Klíčovou roli v oblasti AI, kam přinášejí inovativní a škálovatelná řešení pro AI a HPC, hrají i racková řešení postavená na technologiích Supermicro a AMD. Obě společnosti budují nejvýkonnější a nejefektivnější servery a datová centra a díky jejich strategickému partnerství společně posouvají hranice výkonu, efektivity a energetické úspornosti.
Jak jejich nejnovější generace serverů umožňuje organizacím naplno využít potenciál AI v produkčním prostředí odhalí Jan Vojtěch, produktový manažer divize VAD a značky Supermicro ve společnosti ASBIS, a Michal Sztemon, marketingový konzultant společnosti AMD.
AI on-premise, u hyperscalerů nebo v lokálním cloudu?
Umělá inteligence mění pravidla hry a infrastruktura hraje klíčovou roli. Tři přístupy k AI nasazení – od on-premise přes hyperscalery až po lokální cloud – objasní ve své prezentaci Robert Mitka, produktový manažer pro AI v Českých Radiokomunikacích. Představí i lokální GPU cloud ČRA, který kombinuje výkon, bezpečnost a českou podporu bez kompromisů.
Lokální nasazení AI jako klíč k suverenitě
Umělá inteligence s sebou nese rizika pro suverenitu dat, pokud je nasazena v cloudu. Lokální nasazení AI je proto kritické pro organizace, které upřednostňují bezpečnost dat a plnou kontrolu. Lukáš Lauryn ze společnosti SUSE představí platformu SUSE AI, která nabízí ověřené, univerzální řešení umožňující efektivně a bezpečně provozovat modely AI přímo v infrastruktuře, s plnou kontrolou a v souladu s regulacemi.
Optimalizace s AI Gateway
Jak nejen optimalizovat a chránit provoz AI aplikací, ale jak je zabezpečit, a ještě ušetřit za jejich provoz, odhalí Filip Mikulík, infrastrukturní systémový inženýr společnosti Arrow. Ve svém vystoupení představí platformu F5 AI Gateway.
Otevřený design pro důvěryhodnou AI infrastrukturu
Systémy AI se stávají kritickou infrastrukturou, ale důvěra v to, jak jsou budovány, nasazovány a spravovány, se postupně vytrácí. Že nejsou otevřenost a transparentnost idealistickými cíli, ale praktickými základy pro škálovatelnou, bezpečnou a suverénní AI ve svém vystoupení prokáže Andro Andreev, obchodní ředitel společnosti Canonical.
Účastníkům konference předvede, jak otevřená infrastruktura – od Ubuntu po Kubernetes a Kubeflow – umožňuje organizacím budovat prostředí AI, která jsou auditovatelná, přenositelná a odolná. Na základě reálných zkušeností z ekosystému Canonical také ukáže, proč budoucnost důvěryhodné AI závisí na otevřenosti od samého počátku, nikoli na dodatečných úpravách.
Konverzační GenAI v reálném světě
Generativní umělá inteligence (GenAI) dnes není jen o chatu s jazykovým modelem, ale o integraci umělé inteligence do reálné infrastruktury – od cloudových LLM služeb po telekomunikační API. Martin Čermák, spoluzakladatel Vocalls a vice prezident pro inženýring a automatizaci ve společnosti CallMiner, účastníkům konference odhalí, jak funguje architektura dialogových systémů, jak se řeší latence a orchestrace promptů, fallbacky, cache a monitoring. Poradí také jak nasadit GenAI ve firemním prostředí a jak udržet produkční AI systémy dostupné, škálovatelné a bezpečné.
Jak pomocí AI snížit TCO účetních procesů bez zásahů do ERP
AI vytěžování dokumentů, transakce z platebních karet, schvalování, reporting a bezpečný archiv v cloudu – to vše s nasazením včetně integrace na ERP lze zvládnout v řádu dnů či týdnů. Robert Soudný, spoluzakladatel a CEO společnosti wflow.com, v závěru konference představí architekturu a funkčnost AI řešení pro digitalizaci účetnictví a firemních výdajů, které výrazně snižuje náklady na zpracování účetnictví a šetří čas manažerů.
Odborná konference Umělá inteligence v IT infrastruktuře se koná prezenčně 11. listopadu 2025 od 9:00 do 15:00 hodin v pražském hotelu Grandior a je určena jak IT profesionálům a IT manažerům, tak zástupcům organizací ze soukromého i veřejného sektoru, kteří využívají nebo plánují využívat AI ve své firemní infrastruktuře. Více informací a registrace na https://ai.konference.cz/.