Umělá inteligence podle průzkumů rozevírá nůžky mezi pracovníky

Podle aktuálního průzkumu Financial Times (FT) na vzorku čtyř tisíc pracovníků z USA a Velké Británie používá umělou inteligenci na denní bázi zhruba 60 % zaměstnanců z nejvyšších příjmových skupin, zatímco u nejnižších je to přibližně 15 %. Technologie, která měla podle optimistických předpokladů hrát na trzích práce „demokratizační" roli, tak zatím spíše prohlubuje stávající rozdíly.

Příčin je více. Pro smysluplné pracovní využití AI nestačí přístup k modelu – potřebujete vzdělání, znalost kontextu i schopnost kriticky rozlišovat, kdy „hluboce přemýšlet sami“ a kdy úkol delegovat na AI model. To jde přirozeně lépe vzdělaným profesím: průzkum FT zmiňuje zejména IT experty, právníky a konzultanty. Neznamená to ovšem, že právě tito pracovníci budou automaticky „vítězi" AI revoluce.

Kdo AI využívá, bude žádanější

Byznys modely celých odvětví se mohou pod tlakem AI technologie výrazně přetvořit, jak ostatně ukázala digitalizace a nástup e-commerce, které výrazně zasáhly kamenné obchody nebo tradiční média, a to nehledě na kvalifikaci jejich zaměstnanců. Jedno je však zřejmé: kdo AI aktivně využívá, bude s postupem času výrazně produktivnější a žádanější – a v důsledku i schopnější pracovní místa měnit.

Optimistické studie předpokládaly, že AI může výrazně zvýšit produktivitu právě středně a níže kvalifikovaných pracovníků, a tím příjmové rozdíly zmenšovat. Data FT tento scénář prozatím nepotvrzují. Jsou to i nadále lidé s vyššími příjmy, hlubšími znalostmi a silnějším sociálním kapitálem, kdo své postavení s pomocí AI ještě upevňuje. Demokratizace přístupu k technologii a demokratizace jejích přínosů jsou zkrátka dvě různé věci.

Dánský příklad

To je špatná zpráva. Předchozí velké inovační vlny – digitalizace, automatizace – příjmové a majetkové nůžky zpravidla také rozevíraly. AI tento trend zatím sama o sobě neobrací. Co s tím? Studie OECD ukazují, že v minulosti částečně zafungovaly „nerovnosti brzdící“ mechanismy některých evropských zemí.

Příkladem je dánský systém flexicurity – kombinace štědré aktivní politiky zaměstnanosti s důrazem na soustavné investice do kvalifikace samotných zaměstnanců. Výsledkem je o poznání soudržnější pracovní trh: poměr mezi nejlépe a průměrně odměňovanými pracovníky zůstal v posledních dekádách v Dánsku v zásadě stabilní, a to přes dramatický nárůst produktivity. Staré recepty samozřejmě nemusejí ve zcela nové době fungovat beze zbytku – může ale být dobré se od nich alespoň odrazit.

Autorem komentáře je hlavní ekonom skupiny ČSOB Jan Bureš

Krátce

  • 27. 4.  V Česku přibylo 5 799 firem, o 44 % více než v minulém roce

    Za první tři měsíce letošního roku v Česku vzniklo 10 312 obchodních společností, meziročně o 19 % více. Naopak 4 513 jich zaniklo, to je o 3 % méně než v prvním čtvrtletí loňského roku. Na trhu tak přibylo 5 799 firem. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

    „Letos v prvních třech měsících byla na trhu opačná situace než loni, kdy se meziročně počet vzniklých firem zvýšil pouze mírně, a počet zaniklých společností naopak výrazně vzrostl. V období od ledna do konce března letošního roku na trh vstoupilo o téměř pětinu více firem než loni a počet zaniklých firem klesl. Ve výsledku tak na trhu přibylo nejvíce firem za první čtvrtletí od roku 2017, kdy byl za první tři měsíce čistý přírůstek o zhruba tisíc firem vyšší,“ říká analytička CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

  • 27. 4.  Důvěra v ekonomiku odráží nejistotu podnikatelů a obavy domácností

    Souhrnný indikátor důvěry se v dubnu meziměsíčně mírně snížil o 0,8 bodu na 101,3 při rozdílném vývoji obou jeho složek. Zatímco indikátor důvěry podnikatelů zůstal na své březnové úrovni (100,4), indikátor důvěry spotřebitelů poklesl o 4,4 bodu na hodnotu 106,0.

    „Důvěra podnikatelů v ekonomiku se v dubnu meziměsíčně nezměnila. Mnohé podnikatele dlouhodobě limituje nedostatečná poptávka a v některých odvětvích také nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Ještě výraznější bariérou růstu produkce než doposud se stává i zhoršující se geopolitická situace, která má mimo jiné výrazný vliv na rostoucí ceny vstupů,“ uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst s tím, že důvěra spotřebitelů se snížila. 

    Domácnosti se totiž obávají zhoršení hospodářské situace v Česku i své vlastní finanční situace. Negativně lze přitom hodnotit i výrazně vyšší obavy z dalšího růstu cen, jejichž příčinou je hlavně současná geopolitická situace. Více podrobností najdete na webu ČSÚ.

  • 22. 4.  Moody’s zvyšuje rating J&T Banky

    Agentura Moody’s ve zprávě z 21. dubna 2026 zvýšila rating dlouhodobých vkladů J&T Banky z Baa2 na A3 a rating seniorních nezajištěných závazků z Baa3 na Baa2. Výhled ratingu dlouhodobých vkladů banky zůstává pozitivní, výhled seniorních nezajištěných závazků je stabilní. Zvýšení ratingu odráží stabilně se zlepšující finanční výkonnost banky, rozšiřování obchodních aktivit a s tím související diverzifikaci provozních výnosů, podpořenou setrvalým a udržitelným nárůstem významu neúrokových výnosů banky, především z dynamicky rostoucí správy majetku.

    J&T Banka v uplynulém roce navázala na úspěšné výsledky hospodaření posledních let a uzavřela rok 2025 s historicky nejvyšším konsolidovaným čistým ziskem ve výši 6,5 miliardy korun (+3,2 % meziročně). Dařilo se jí ve všech hlavních oblastech podnikání, v korporátním a investičním bankovnictví i privátním bankovnictví a správě majetku.

