Jan Romportl má doktorát z umělé inteligence a vystudoval také filozofii. Vedl oddělení interakce člověka se strojem na Západočeské univerzitě a působil na Future of Humanity Institute v Oxfordu. V O2 strávil sedm let a centrum Dataclair.ai vybudoval do čtyřicetičlenného týmu, se startupem Elin.ai se pak zaměřil na ochranu dospívajících na sociálních sítích.
Radil vedení řady velkých českých i mezinárodních firem jako CETIN, Livesport, Allwyn nebo Deloitte, předsedá poradnímu sboru České asociace pro umělou inteligenci a v roce 2025 zvítězil v anketě AI osobnost v kategorii Bezpečnost. Mimo práci létá jako soukromý pilot, potápí se a sbírá počítače Atari.
„Trask jsem si vybral, protože v AI patří k úplné špičce. Dělá velké projekty pro banky, automobilky nebo energetiku, a přitom mu jeho velikost umožňuje na trendy v oblasti AI pružně reagovat. Nejlíp to ukazuje Trask Vela, naše vlastní AI software factory, ve které AI agenti odvádějí práci a lidé dělají klíčová rozhodnutí. Trask s ní proměnil celý vývoj softwaru dřív než většina trhu,“ říká nový Data & AI Director Trasku Romportl.
Rozdíl je vidět i v číslech. Trask Vela přináší klientům měřitelné výsledky. Na reálných enterprise projektech je dodávka o 28 až 42 procent méně pracná než při běžném vývoji a nová řešení jsou na trhu dřív, protože analýza, testování i dokumentace drží krok s vývojem. Každý kus práce má jasně definovaný výstup a změřené náklady, každou změnu prověří člověk i automatické testy a znalosti o tom, jak systémy fungují, zůstávají klientovi ve specifikacích, ne v hlavách několika lidí. Klienti přitom neplatí za odpracované hodiny, ale za dodaný software.