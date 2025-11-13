CFOtrends  »  V čerpání z fondů patří Česko na špičku EU. Získalo už pět miliard eur a cílí na deep tech inovace

V čerpání z fondů patří Česko na špičku EU. Získalo už pět miliard eur a cílí na deep tech inovace

redakce
Včera

Euro, eurozóna, peníze
Autor: Shutterstock
V aktuálním programovém období vyčerpala Česká republika z EU fondů pět miliard eur, tedy již téměř čtvrtinu z vyplácených dotačních programů. Při čerpání z evropských fondů tak patří mezi nejaktivnější v Evropě. Aktuální dotační výzvy míří především na podporu deep tech technologií napříč obory.

Česká republika dosud vyčerpala 23,5 % z dostupných peněz proplácených v současném programovém období z fondů Evropské unie. V absolutním čísle je to pět miliard eur z naplánovaných 21,1 miliardy v programovém období 2021 – 2027. „Občas zaznívá kritika, že Česká republika čerpá nedostatečně a pomalu. Čísla ale hovoří jinak, patříme naopak mezi premianty v EU,“ vysvětluje CEO společnosti enovation David Kotris

Outstream Placeholder

V programovém období do roku 2027 má ČR přiděleno celkem 21,1 miliardy eur, které jsou určeny na pět investičních priorit. „Ukazuje se, že nejen české firmy, ale i municipality či neziskovky, umí vymyslet, připravit a realizovat zajímavé projekty. A umějí pro jejich spuštění využít určené evropské prostředky,“ dodal David Kotris.

Deep tech a inovace jako motor růstu

Česko tak v rámci aktuálního období patří mezi špičku v čerpání dotací – více z přiděleného rámce mají v tuto chvíli načerpáno jen Finsko a Lucembursko. Naopak čtvrtina evropských zemí dosud nenačerpala ani desetinu z peněz určených k čerpání do roku 2027, průměr v rámci celé EU je necelých 14 %.

Čerpání EU fondů v aktuálním období ve vybraných zemích, v % z celkové přidělené částky

Zdroj: Evropská komise

Aktuální výzvy míří především do velmi vyspělých technologií a inovačních procesů. Aktuálně mohou české firmy žádat o dotaci až 100 milionů korun na rozvoj deep tech inovací. Celkem má ministerstvo průmyslu připraveny dvě miliardy korun. Prostředky lze využít například na vývoj kvantových technologií, umělou inteligenci i v obranném průmyslu, humanoidní roboty s AI, biotechnologie či vývoj pokročilých inteligentních textilií. Tématem určitě jsou i udržitelné energie či vývoj polovodičů. 

V České republice vzniká spousta zajímavých start-upů, technologický vývoj tady rozhodně nespí. Nelze ale spoléhat jen na stát, větší roli musejí převzít soukromí investoři,“ doplnil. Kromě přímé finanční podpory je podle něj rolí státu i to, aby vzbudil větší zájem o financování výzkumu ze strany soukromých investorů. Právě role soukromých investičních fondů a připravenost českých firem čerpat z programů přímo řízených Evropskou komisí, by měla být budoucím motorem inovačního růstu. 

Výzvy pro budoucí konkurenceschopnost

Podle posledních dat Evropské komise přitom Česká republika v rámci EU v inovativnosti zaostává a v žebříčku evropských zemí jí patří až 19. místo. Inovace v Česku brzdí nejen nedostatek investic ze strany státu i soukromých investorů, ale i nedostatečná spolupráce akademické sféry s podnikateli či malý podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva.  

Celá Evropa navíc výrazně zaostává za USA, například ve vývoji polovodičů i rozvoji AI jí ujel vlak. Neměla by se proto stejně zachovat v nadcházejícím boomu kvantových technologií. Ty budou brzy hrát významnou roli napříč odvětvími. A Česká republika má potenciál patřit v tomto směru mezi evropské lídry,“ dodal David Kotris. 

Česko chystá startupový zákon. Má usnadnit zakládání firem a přilákat investice

Česko chystá startupový zákon. Má usnadnit zakládání firem a přilákat investice

Digitalizace a automatizace budou v následujících letech tím, co promění většinu průmyslových odvětví. A ty firmy, které možnosti digitalizace využijí včas, budou mít náskok. Podpora státu tak pomůže zvýšit konkurenceschopnost českých firem nejen na domácím trhu, ale i při případné expanzi do zahraničí,“ uzavřel David Kotris. 

Aktuální výzva DEEP TECH je součástí Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto stěžejního dotačního programu je pro české firmy připraveno celkem 81,5 miliardy korun. 

Krátce

  • 14. 11.  Do Garbe přichází Zuzana Štěpánková, posílí tým developmentu v Česku

    Do společnosti Garbe, která se specializuje na logistické a průmyslové nemovitosti ve střední a východní Evropě, nastupuje na pozici Business Development Manager zkušená realitní profesionálka Zuzana Štěpánková.

    Ta působila v letech 2020 až 2025 ve společnosti IO Partners (dříve JLL) jako Senior Consultant. Zodpovídala za poradenství a zastupování klientů při pronájmu výrobních a logistických prostor v ČR, včetně kompletního procesu od prvotního kontaktu přes prezentaci nemovitostí až po uzavření transakce. V GARBE se soustředí na rozvoj nových obchodních příležitostí, pronájem nemovitostních projektů, marketing a komunikaci s nájemci, včetně udržování dlouhodobých vztahů s obchodními partnery.

  • 13. 11.  Daňový expert Rostyslav Senchuk přechází z PwC do Dentons

    Daňový tým právní firmy Dentons se rozšiřuje o nového člena. Na pozici Associate nastupuje Rostyslav Senchuk, který doplní stávající tým zkušených daňových expertů pražské kanceláře Dentons, pod vedením Petra Kotába a Lukáše Poulíka. Přináší více než osmileté zkušenosti z oblasti daňového poradenství, především v oblasti daně z příjmů právnických osob a mezinárodního zdanění. Do Dentons přichází ze společnosti PwC Česká republika, předtím působil několik let v TPA Czech Republic, kde se věnoval hlavně transakčnímu daňovému poradenství.

    Je absolventem Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, kde získal titul inženýr v oboru Podnikání a administrativa. Je zapsán v seznamu daňových poradců vedeném Komorou daňových poradců České republiky. Kromě češtiny ovládá také angličtinu, ukrajinštinu a ruštinu.

  • 12. 11.  Do Savills přichází Marek Koyš, posiluje poradenství v oblasti udržitelnosti a předpisů ESG

    Do týmu Stavebního a projektového poradenství společnosti Savills nastupuje na pozici Lead Sustainability Consultant Marek Koyš, profesionál na strategické poradenství v oblasti udržitelnosti s klíčovými znalostmi evropských regulací a tržních trendů. Přichází do Savills s bohatými mezinárodními zkušenostmi z Evropy i Asie, kde pomáhal korporacím i startupům zavádět legislativní a tržní požadavky spojené s udržitelností a inovacemi.

    Před nástupem do Savills působil jako konzultant pro přední české i zahraniční hráče. Více než sedm let strávil v Asii (v Šen-čenu a Hongkongu), kde podnikal a následně začal poskytovat konzultace technologickým a inovačním firmám v oblasti udržitelnosti. Tato zkušenost mu přinesla mezinárodní rozhled a schopnost propojit strategické, technické i obchodní myšlení. 

    Mimo jiné pracoval v Impact Hub a v mezinárodní konzultační firmě The Natural Step, která patří mezi průkopníky poradenství v oblasti udržitelnosti. Příležitostně přispívá do mezinárodní diskuze o zodpovědném podnikání konceptu „Doughnut Economics“ pro české prostředí.

Další krátké zprávy

