Valná hromada v transakci. Kdy korporátní formalita rozhoduje o obchodu?

V předchozích dílech jsme se věnovali svolání valné hromady, jejímu průběhu, rozhodování mimo zasedání, vyhrazeným záležitostem (reserved matters), zápisu i soudnímu přezkumu usnesení. V tomto závěrečném díle se podíváme na valnou hromadu z jiného úhlu – jako na součást transakce.

Systém řízení společnosti (corporate governance) se obvykle neobjevuje v investiční prezentaci. Přesto často rozhoduje o tom, zda se transakce uzavře včas, za očekávanou valuaci a s akceptovatelnou záruční expozicí.

Většina corporate governance vad transakci nezastaví. Téměř každá však ovlivní cenu, rozsah záruk, požadavky na indemnity nebo ochotu banky financovat closing.

Corporate governance a transakční hodnota

Investoři dnes rozlišují mezi společnostmi, které corporate governance pouze formálně splňují, a těmi, které ji aktivně používají k řízení rizik. Rozdíl se projeví v rychlosti due diligence, rozsahu záruk, dostupnosti financování i v samotné valuaci. Governance nevytváří EBITDA. Ovlivňuje však, kolik je investor ochoten za tuto EBITDA zaplatit.

Valná hromada jako condition precedent

Většina akvizičních smluv obsahuje seznam podmínek předcházejících uzavření obchodu (conditions precedent, zkráceně CP). Korporátní schválení – typicky usnesení valné hromady o souhlasu s transakcí, změně stanov, navýšení základního kapitálu nebo změně orgánů – patří mezi nejčastější z nich. Smlouva přitom nestanoví pouze to, jaká usnesení musí být přijata. Stanoví i formu a termín.

Problém může nastat tehdy, pokud harmonogram transakce dostatečně nezohledňuje zákonné a korporátní požadavky na přijetí potřebných schválení. Současně může být nutné zajistit notářský zápis, pokud zákon pro rozhodnutí valné hromady vyžaduje formu veřejné listiny, typicky při změně společenské smlouvy nebo stanov, zvýšení či snížení základního kapitálu nebo dalších významných korporátních změnách. Výsledkem je buď porušení lhůty, nebo valná hromada svolaná ve spěchu bez dostatečné přípravy dokumentace.

Nesplnění CP v dohodnutém termínu typicky zakládá právo druhé strany od smlouvy odstoupit nebo renegociovat podmínky. To klade na management zcela konkrétní požadavek: znát procesní limity valné hromady ještě před podpisem smlouvy – tedy zákonné lhůty, požadovanou formu usnesení, kvorum a případnou nutnost notářského zápisu. Nikoliv až po něm.

V praxi však nebývá problémem samotné schválení, ale jeho načasování. Korporátní schválení přitom neřeší pouze kupující. U financovaných transakcí je posuzují i banky. Zejména u akvizičního, projektového nebo jinak strukturovaného financování bývá standardem, že financující instituce prověřují, zda byla transakce řádně korporátně schválena a zda přijatá rozhodnutí odpovídají zákonu i interním korporátním pravidlům společnosti.

CFO insight: Valnou hromadu nelze improvizovat. Lhůty, kvorum, forma usnesení a notářský zápis musí být zmapovány ještě před podpisem transakční dokumentace. Podepsat CP s nerealistickým termínem není procesní detail. Je to transakční riziko, které může stát čas, peníze i vyjednávací pozici.

Due diligence: governance jako zrcadlo skutečného řízení

Právní due diligence odhaluje korporátní dokumentaci v tom stavu, v jakém skutečně je – ne v tom, v jakém by být měla. Při právní prověrce se přitom neposuzuje pouze formální existence korporátní dokumentace, ale také její vzájemná konzistence, návaznost na zápisy ve veřejných rejstřících a soulad s faktickým fungováním společnosti.

Kupující nebo investor nehledá při prověrce pouze kompletní zápisy. Zajímá ho, zda historická usnesení byla přijata s potřebným kvorem, zda nejsou sporná nebo napadená, a především zda management v minulosti neuzavíral významné závazky bez vyžadovaných korporátních schválení nebo v rozporu s reserved matters.

Záleží přitom na povaze porušení. Pokud jde o interní schvalovací mechanismy nebo reserved matters vyplývající ze společenské smlouvy či shareholders agreement, jejich porušení zpravidla samo o sobě neovlivňuje účinky právního jednání vůči třetím osobám. Může však zakládat odpovědnost uvnitř korporace nebo mezi smluvními stranami shareholders agreement.

Odlišná situace nastává tam, kde zákon pro určité právní jednání výslovně vyžaduje souhlas valné hromady a tento souhlas nebyl udělen. V takových případech může vzniknout významné právní riziko, jehož důsledky je vždy nutné posuzovat podle konkrétní zákonné úpravy a povahy daného jednání. Mohou vznikat nároky vůči členům orgánů, korporátní spory nebo další právní důsledky, které mohou mít přímý dopad na transakci. Právě tato kategorie pochybení bývá při due diligence zpravidla nejvýznamnější.

Nepřezkoumatelný zápis, chybějící listina přítomných nebo pochybnosti o kvoru při zásadním historickém rozhodnutí mohou výrazně zkomplikovat transakci. Corporate governance vady se přitom v praxi neřeší akademickou debatou o jejich povaze, ale ekonomicky – prostřednictvím zvláštních záruk, indemnity mechanismů, úschovy nebo úpravy kupní ceny.

Význam governance roste i v transakcích s W&I pojištěním. Pojistitelé a jejich poradci obvykle očekávají, že korporátní historie společnosti je průkazná a že klíčová rozhodnutí byla řádně schválena. Nejasnosti v historických usneseních, chybějící listiny přítomných nebo nedoložené kvorum mohou vést k dodatečným otázkám, výlukám z pojistného krytí nebo k požadavku na specifickou indemnitu mimo pojistný režim.

U větších společností nebývá governance riziko spojeno pouze s valnou hromadou. Stejně důležitá jsou interní schvalovací pravidla (approval matrix) a limity rozhodovacích pravomocí managementu. Transakce může být navenek platně uzavřena, a přesto představovat interní governance problém, pokud nebyly dodrženy schvalovací procesy uvnitř skupiny. Pro investora je to důležitý indikátor kvality řízení a interní kontroly.

Praktický tip: Zápisy z valných hromad, listiny přítomných, přílohy a průkaznost kvora tvoří důkazní stopu, podle které kupující hodnotí kvalitu řízení společnosti. Série nepřezkoumatelných zápisů obvykle nevede k jedné otázce. Vede k podezření, že stejný standard platí i jinde.

Menšinový společník jako transakční riziko

U rozhodnutí vyžadujících kvalifikovanou většinu nebo – v zákonem nebo společenskou smlouvou stanovených případech – souhlas všech společníků může menšinový společník fakticky zablokovat transakci. Zákonný požadavek souhlasu všech společníků se u s.r.o. uplatní typicky tehdy, zasahuje-li změna společenské smlouvy do práv a povinností všech společníků (§ 171 odst. 2 ZOK); smluvní základnou jsou pak reserved matters sjednané ve společenské smlouvě nebo v shareholders agreement. Záleží přitom na tom, jak jsou tyto mechanismy nastaveny, jaká práva minoritě přiznávají a zda existují smluvní mechanismy pro řešení deadlocku — typicky call a put opce, buy-sell mechanismy nebo eskalační doložky.

V private equity transakcích má kvalita těchto mechanismů přímý dopad na připravenost společnosti na budoucí exit. Investor, který vstupuje do společnosti bez funkčního drag-along práva, bez jasného deadlock mechanismu nebo s příliš široce nastavenými reserved matters, podstupuje zvýšené riziko komplikovaného budoucího exitu. Současně však musí být ochranné mechanismy nastaveny přiměřeně tak, aby zachovávaly legitimní ochranu minoritních společníků.

Co si z toho odnést

Nejhodnotnější corporate governance není ta, která obstojí až před soudem. Je to governance, která obstojí už před investorem, bankou a pojistitelem W&I.

V okamžiku, kdy společnost vstoupí do transakce, přestávají být valné hromady, zápisy, reserved matters nebo interní schvalovací pravidla interní administrativou. Stávají se součástí hodnoty společnosti, její vyjednávací pozice a důvěryhodnosti managementu.

EBITDA ukazuje, kolik je společnost schopna vydělat. Corporate governance ukazuje, jaké riziko musí investor podstoupit, aby se k této výkonnosti dostal. A právě toto riziko se v transakci promítá do ceny.

Kvalitní corporate governance se v transakční praxi neprojevuje pouze formálním souladem se zákonem. Její skutečný význam spočívá v tom, že umožňuje investorům, financujícím institucím i pojistitelům spolehlivě posoudit právní a provozní rizika společnosti. Čím nižší je nejistota ohledně těchto rizik, tím menší je pravděpodobnost, že se promítnou do struktury transakce, rozsahu záruk nebo výsledné hodnoty společnosti.

Autorkou článku je Jana Polák Dudychová, právní poradce a partnerka skupiny Hills.

  • 31. 5.  Česká ekonomika přibrzdila

    Podle zpřesněného odhadu ČSÚ si česká ekonomika vedla v prvním čtvrtletí o něco málo lépe, než naznačoval předběžný odhad. Změna je to ovšem jen symbolická, a tak na místo 2,1 % si připisuje růst o 2,2 %. Mezikvartální růst o 0,2 % se tentokrát nemění. Meziroční růst byl podpořen zejména vyššími výdaji na konečnou spotřebu domácností a tvorbou hrubého fixního kapitálu. Negativní vliv měla změna stavu zásob a saldo zahraničního obchodu.

    Na konci února sice začal konflikt v Perském zálivu, jeho dopad na českou ekonomiku se ale díky zásobám ve skladech i na cestě omezil pouze na ceny energií, především pak pohonných hmot. Prudké zdražení PHM a vyšší spotové ceny elektřiny a plynu v březnu už firmy pocítily, ale faktický dopad konfliktu na HDP byl ještě velmi limitovaný.

    Výsledky druhého kvartálu už budou válkou v Zálivu ovlivněny podstatně více. Přesto by se ekonomika mohla udržet v černých číslech s růstem okolo 2 %. Za celý rok by ovšem 2% růst bylo možné považovat za velký úspěch, zvlášť s ohledem na mizérii německého hospodářství,“ dodává hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

  • 28. 5.  Klesá podíl firem inovujících své výrobky a služby

    V letech 2022 až 2024 inovovalo v Česku své produkty nebo procesy 43 % podniků s deseti a více zaměstnanci. V roce 2024 tyto firmy na inovační aktivity vynaložily 221 miliard korun, což představovalo 2,5 % z jejich tržeb. Za inovované výrobky a služby ve stejném roce utržily 1,4 bilionu korun, tedy necelou čtvrtinu ze svých celkových tržeb.

    Firmy se v rámci svých inovačních aktivit více soustředily na inovace podnikových procesů, které v letech 2022 2024 zavedlo 38 % podniků. Nový či podstatně zlepšený výrobek či službu na trh uvedlo 24 % podniků, což představuje nejnižší podíl za posledních deset let,“ uvedl Marek Štampach z ČSÚ s tím, že s vysokými školami či veřejnými výzkumnými organizacemi spolupracovalo při vývoji nových produktů 14 % produktově inovujících podniků a pouze 2 % si u těchto institucí vývoj zadala.

  • 25. 5.  Celková důvěra v ekonomiku se snížila

    Souhrnný indikátor důvěry se v květnu meziměsíčně snížil o 1,6 bodu na hodnotu 99,7, a to při stejném vývoji obou jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů poklesl o 1,4 bodu na hodnotu 99,0 a indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 2,6 bodu na úroveň 103,4.

    „K poklesu podnikatelské důvěry v květnu přispěla zejména nižší očekávání tempa růstu výrobní činnosti u podnikatelů v průmyslu a výrazně horší hodnocení celkové ekonomické situace v obchodě,“ uvedl Jiří Obst z ČSÚ s tím, že důvěra spotřebitelů se snížila podruhé v řadě. Naposledy byla nižší loni v srpnu. Mezi spotřebiteli přetrvávají obavy ze zhoršení celkové hospodářské situace doprovázené zhoršujícím se hodnocením jejich stávající finanční situace.

