CFOtrends  »  Vendor lock-in, který bolí i rozpočet. Proč firmy opouštějí VMware?

Vendor lock-in, který bolí i rozpočet. Proč firmy opouštějí VMware?

partnerský příspěvek
Dnes

Sdílet

Michal Kříž, Unicorn Cloud Systems
Autor: Unicorn Cloud Systems (publikováno se svolením)
Cloud & DevOps unit manager společnosti Unicorn Cloud Systems Michal Kříž
Dramatický růst licenčních poplatků po akvizici společnosti VMware firmou Broadcom způsobil v mnoha firmách rozruch – nejen v IT odděleních, ale i v ekonomickém a strategickém řízení. Vyplatí se setrvat, nebo je čas hledat alternativu? Jaký to má dopad na rozpočty a dlouhodobou strategii firem? A jak může vypadat cesta ven? Na tyto otázky reaguje VMware exit strategie společnosti Unicorn Cloud Systems. Co přináší a proč by měla zajímat i finanční vedení organizací, vysvětluje cloud & DevOps unit manager společnosti Michal Kříž.

Co je podle vás hlavní impulz, proč se firmy dnes začínají intenzivněji zajímat o opuštění VMware?

Jednoznačně změna licenční politiky po akvizici VMware firmou Broadcom. Ta s sebou přinesla dramatický nárůst nákladů na licence a zároveň ztížila plánování. Některé firmy hlásí skokový nárůst nákladů v desítkách procent, někdy i víc. Pro řadu podniků to není jen otázka IT, ale zásadní rozpočtové rozhodnutí – zůstat a platit stále více, nebo najít cestu k technologické i finanční nezávislosti.

Společnost Unicorn Cloud Systems nabízí firmám pomoc v podobě VMware Exit strategie. V čem přesně spočívá a proč je důležitá i pro finanční vedení organizací, a nejen pro IT?

Naše strategie pomáhá firmám systematicky vyhodnotit, do jaké míry jsou na VMwaru závislé, jaké existují alternativy a co obnáší případný přechod – z hlediska financí, rizik i provozu. Na základě detailního assessmentu klient získá jasný obraz o stavu své infrastruktury, potenciálu k úsporám i o možných migračních scénářích. Cílem je snížit závislost na jednom vendorovi a zároveň zajistit hladký provoz – bez výpadků a bez neplánovaných investic.

Jaká je návratnost této investice? Dá se vyčíslit?

U velkých firem, které provozují stovky až tisíce virtuálních serverů, se mohou náklady na migraci pohybovat v řádu desítek milionů korun. Zní to jako velké číslo – ale při správné implementaci je návratnost obvykle mezi třemi až pěti lety. Získáte nižší provozní náklady, lepší predikovatelnost výdajů a větší agilitu v rozvoji IT. A hlavně už nejste v rukou jednoho dodavatele, který vám může kdykoliv změnit podmínky.

Jak se firmám daří přechod z VMwaru zvládnout v praxi? Není to příliš riskantní?

Právě naopak. Díky metodice, kterou máme ověřenou z rozsáhlých projektů ve finančním sektoru, vědě i průmyslu, víme, jak předejít výpadkům a rizikům. Klíčová je fáze tzv. proof of concept, kde si firma bezpečně ověří, že navržené řešení opravdu funguje v jejím prostředí. Vytvoříme jasný plán migrace, definujeme potřebné služby a celý proces řídíme tak, aby byl co nejhladší. Po přechodu zajišťujeme i provoz nové infrastruktury a její další optimalizaci.

Lze tedy říct, že to není jen technologická změna, ale i strategické rozhodnutí?

Přesně tak. Nejde jen o změnu platformy – ale o transformaci přístupu ke správě IT a k řízení nákladů. Podobně jako migrace do cloudu i VMware Exit Strategie je dnes jedním z hlavních transformačních témat. Pomáhá firmám získat větší nezávislost, flexibilitu a kontrolu nad tím, jak investují do své infrastruktury. A to je rozhodnutí, které se neřeší jen na úrovni IT, ale velmi často právě ve spolupráci s finančním oddělením.

Jaké typy firem o toto řešení aktuálně nejvíce projevují zájem?

Jsou to zejména větší podniky z bankovnictví, pojišťovnictví, vědy a průmyslu – tedy organizace, kde má IT strategický význam a kde se zároveň sleduje každá koruna. Ale stále častěji se přidávají i středně velké firmy, které nechtějí čekat, až se jim náklady na VMware utrhnou ze řetězu. Všechny je spojuje jedno – chtějí mít kontrolu nad náklady, vývojem i svým technologickým směrem.

Co byste poradil firmám, které zatím jen zvažují, že se VMwaru zbaví?

Neodkládat analýzu. Čím dřív zjistíte, jak na tom skutečně jste, tím lepší pozici máte k rozhodování. Exit z VMwaru nemusí být otázkou radikálního řezu – někdy stačí snížit závislost nebo diverzifikovat řešení. Ale ta rozhodnutí musejí stát na datech. A právě to jim naše strategie poskytne – podklad pro odpovědné rozhodnutí, které zohledňuje finance, rizika i dlouhodobé cíle firmy.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

partnerský příspěvek

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 10. 11.  Nezaměstnanost dál narůstá, je nejvyšší za posledních devět let

    Ještě loni v říjnu dosahovala míra nezaměstnanosti 3,8 %, letos je už o osm desetin procentního bodu vyšší. Podle dat MPSV dosáhla na konci října 4,6 %, přičemž jde o nejhorší říjnový výsledek za posledních devět let. Základní trendy se přitom nemění. I když ekonomika slušně roste, nezaměstnaných přibývá s tím, jak už delší dobu propouští pod tlakem průmysl. Vedle toho služby už nejsou schopny příliv nezaměstnaných pojmout, protože ani ty nejsou zrovna podle posledních dat v kondici. A do stavebnictví, kterému chybí zaměstnanci permanentně, se nikdo moc nehrne.

    „Volná místa nepřibývají a není to ani moc překvapivé. Nakonec stále většina z těch stávajících představuje pomocné či dělnické práce v místech, kde je obvykle počet uchazečů nízký. Kde je práce, chybí lidé a naopak. Asi nejlépe je to vidět v Praze, kam se už snad ani moc nevyplatí za prací stěhovat,“ uvádí k dnešní statistice hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

    Na trhu práce se podle něj ale neodehrává žádné drama, jaké jsme třeba viděli po americké finanční krizi. Vidíme pouze to, jak funguje cyklus v průmyslu a současně, jak se strukturálně postupně mění i naše ekonomika. HDP spoléhá na růst produktivity práce a méně už na najímání dalších pracovníků.

    Co čekat dál? „Na přelomu roku zřejmě nezaměstnanost prolomí pětiprocentní hranici. Můžeme tipovat, zda se tak stane už v prosinci, nebo největší nápor zažijí úřady práce až v lednu, nicméně se tak s největší pravděpodobností stane. V mezinárodních statistikách, které jsou při posuzování nezaměstnanosti přísnější, sice na tom budeme stále lépe než většina zemí EU,“ uzavírá Dufek s tím, že základní trend nárůstu nezaměstnanosti by se mohl zlomit nejdříve až v průběhu příštího roku.

  • 10. 11.  Penta Hospitals posiluje vedení, novou CCO se stává Lenka Slezáková

    Společnost Penta Hospitals CZ rozšiřuje vrcholové řízení společnosti o novou pozici Chief Commercial Officer (CCO), která zastřeší marketing, komunikaci a obchod v rámci celé skupiny. Této role se ujímá zkušená manažerka Lenka Slezáková, která přichází po téměř jedenácti letech v Makro Cash & Carry ČR, kde vedla oddělení marketingu a komunikace.

    Lenka Slezáková působí v obchodu, marketingu a komunikaci více než dvacet let. Před svým působením ve společnosti Makro prošla mimo jiné i výzkumem trhu nebo brand managamentem. V Makro Cash & Carry ČR se podílela také na rozvoji privátních značekMetro ChefaFine Life a na projektechČeské Pole,MakroGen,Naděje české gastroscényči festivalu Makro Czech Gastro Fest. Byla též součástí projektového týmu zaměřeného na zvyšování kvality stravy ve zdravotnictví a školství, jehož cílem byla podpora zdravějšího a udržitelnějšího stravování v těchto sektorech.

    Jejím klíčovým úkolem bude v Penta Hospitals CZ vybudovat centrální obchodní tým, který sjednotí a rozvine obchodní, marketingové a komunikační aktivity napříč skupinou s cílem posílit pozici značky jako lídra českého zdravotnictví.

  • 7. 11.  Logio má nové vedení, CEO se stal Oto Hausmann, na pozici CFO nastoupil Petr Marzin

    Konzultačně-technologická firma Logio mění po intenzivním růstu v posledních letech své nejvyšší vedení. Od října přebírá pozici CEO Oto Hausmann, který dosud působil jako COO. Od září se zároveň novým finančním ředitelem stal Petr Marzin, který do společnosti přišel z finančního startupu Symfio. Dosavadní generální ředitel Marek Šucha se přesouvá do představenstva a jako jeden z pěti spolumajitelů Logio nadále zůstává aktivní ve vlastnické struktuře.

    Firma chce dlouhodobě rozvíjet kvalitu a pozici svých služeb nejen ve střední Evropě, ale zároveň pracuje na rozběhu prodeje ve Španělsku a postupně i na dalších trzích. Pětice spolumajitelů Logio, sdružených ve skupině Patero, bude i nadále s vedením firmy udávat směr, podporovat inovace a strategické směřování rozvoje firmy.

    Marek Šucha, který doposud Logio jako CEO vedl, k tomu dodává: „V Patero se nyní více zaměřujeme na řízení a rozvoj všech svých dalších investic a současně na budování nových projektů. Logio dospělo a nyní je na dlouhodobě, systematicky budovaném týmu, aby hýbal firmou dopředu. Ale jsme tady jako aktivní majitelé, kteří se těší na další podporování firmy, zákazníků i zaměstnanců.“

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Tipnete si, kdo má nejvíc výdejních míst a boxů v Česku?

Akademie věd spouští program Strategie AV21 AI

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Jaký je Ice Warp﻿, český konkurent MS Office﻿ a Google Workspace﻿?

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Další prsten, co má vládnout všem, pomocí AI

Jaký obsah v reklamě nejlépe funguje? Horst Fuchs by se divil

Kalkulačka superdávky. Spočítejte si výši dávky

Zúží se povinnosti zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění

Přelepení znaku EU na registrační značce není přestupek

Nanoroboti z Ostravy mají letět do vesmíru

Zkontrolovali jsme, jak řetězce uvádějí složení pečiva

Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?

Zavádí se nová sleva na pojistném pro sezónní práce na DPP

Jedno kýchnutí znamená na dálnici třicet metrů jízdy poslepu

Reality test kurzů: 20 platebních karet, 14 zemí, 19 měn

Tvrdili mi, že nebudu chodit, říká kadeřník Tomáš Arsov

Okamura prosil podnikatele o hlasy ke zrušení EET. Teď jej zavede