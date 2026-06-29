Více než polovina firem bude nabírat, přidávat bude 14 % zaměstnavatelů

„O lepší kondici podniků svědčí třeba to, že víc než každý druhý v příštím čtvrtletí až pololetí neočekává změnu ekonomické situace a devětadvacet procent dokonce počítá se zlepšením,“ říká šéf personálky František Boudný s tím, že devět z deseti zaměstnavatelů také hlásí stabilní produktivitu práce.
Zvyšovat mzdy i ve třetím čtvrtletí plánuje 14 % podniků plánuje. V letních měsících to přitom není obvyklé, takže půjde nejspíš o firmy, které reagují na lokální tlak trhu nebo „hasí požár“ tam, kde jim chybí zaměstnanci.
„Ačkoli mají firmy velkou chuť nabírat, personalisté narazí na tvrdou realitu. Průzkum ukazuje, že sehnat lidi bude v létě stále složité. Téměř 93 % zaměstnavatelů potvrzuje, že obsadit volná místa je stejně těžké nebo těžší než dřív, a vhodných kandidátů na trhu spíše ubývá. Lidé navíc v této době méně mění práci, pokles fluktuace hlásí dvakrát více firem než její nárůst,“ uzavírá Boudný.