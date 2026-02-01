CFOtrends  »  Vodafone chce urychlit transformační agendu, posiluje proto vedení

Vodafone chce urychlit transformační agendu, posiluje proto vedení

Generální ředitelka Vodafonu Česká republika Violeta Luca
Vodafone Česká republika oznamuje dvě personální změny ve svém top managementu, jejichž cílem je dále urychlit transformaci společnosti, posílit schopnost realizace strategie a zlepšit zákaznickou zkušenost. Společnost tak doplňuje svůj devítičlenný tým top managementu.

Tyto změny přinášejí do vedení společnosti další zkušenosti a kapacity a posilují schopnost Vodafonu rychleji realizovat strategické priority, být lépe připraven na budoucnost a být ještě blíže zákazníkům a zákaznicím.

Změny na pozicích HRD a CIO

Od ledna nastoupila na pozici viceprezidentky pro oblast People & Property (HRD) Dana Fajmonová, která přichází po dlouholeté kariéře v bankovnictví a technologickém sektoru. Od února se pak na pozici viceprezidentky pro IT (CIO) připojí Hilda László, která do Česka přichází po úspěšném působení v technologickém vedení Vodafonu v Albánii.

Viceprezidentka Vodafonu pro IT Hilda László

Hilda László je zkušená technologická lídryně v oblasti telekomunikací. Ve Vodafonu Albánie řídila rozsáhlé modernizace klíčových IT systémů, zlepšila způsob práce s daty a procesy a vedla spuštění aplikace OneApp (Můj Vodafone+) jako jednotné digitální platformy pro zákazníky. Pod jejím vedením se zvýšila spolehlivost systémů, výrazně se zkrátila doba řešení kritických incidentů a společnost posílila svou celkovou úroveň kybernetické bezpečnosti.

Viceprezidentka Vodafonu pro oblast People & Property Dana Fajmonová

Dana Fajmonová je lídryně v oblasti People & Culture s výrazným zázemím a rozsáhlými zkušenostmi ve finančních službách a technologiích. V Raiffeisenbank měla na starosti kompletní HR agendu, rozvoj leadershipu a dovedností, zavedení hybridního způsobu práce ve velkém měřítku a urychlení digitalizace HR s cílem podpořit výkonnost a růst firmy.

„Abychom dokázali zákaznicím a zákazníkům doručovat služby, které očekávají, musíme vynikat ve dvou oblastech: v kultuře, která dokáže proměnit strategii v každodenní realizaci, a v technologiích, které stojí za každou interakcí. Hilda a Dana posilují naše vedení přesně tam, kde je to dnes nejdůležitější, a to je v modernizaci technologického prostředí a v budování schopností a pracovního prostředí, které našim lidem umožní podávat ty nejlepší výkony,“ uvedla generální ředitelka Vodafonu Česká republika Violeta Luca.

Jeden tým, jedna vize

příchodem nových viceprezidentek CIO a HRD Vodafone v Česku posiluje oblasti, které budou zásadní pro jeho budoucí směřování. Společnost se zaměřuje na systémy, dovednosti a způsoby práce, které jí umožní urychlit transformaci a nabídnout zákazníkům a zákaznicím ještě lepší služby.

V oblasti technologií bude Vodafone modernizovat klíčové systémy, na nichž stojí každodenní fungování služeb. To zahrnuje rozvoj platforem stojících za digitálními kanály, lepší práci s daty napříč společností a využití umělé inteligence pro rychlejší, plynulejší a spolehlivější služby. Součástí této změny je také omezení složitých zastaralých technologií, přesun řešení do cloudu tam, kde to zlepší zákaznickou zkušenost, a další posilování kybernetické bezpečnosti.

Zároveň bude Vodafone pokračovat v investicích do rozvoje svých lidí. Cílem je budovat týmy s dovednostmi potřebnými pro budoucnost, zejména v oblastech digitálních technologií, dat, produktů a IT. Rozvoj leadershipu, cílené vzdělávací programy, chytřejší plánování práce a odpovídající systém hodnocení výkonu pomohou týmům pracovat s větší jistotou, rychlostí a odpovědností.

