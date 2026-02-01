Vodafone chce urychlit transformační agendu, posiluje proto vedení

Tyto změny přinášejí do vedení společnosti další zkušenosti a kapacity a posilují schopnost Vodafonu rychleji realizovat strategické priority, být lépe připraven na budoucnost a být ještě blíže zákazníkům a zákaznicím.
Změny na pozicích HRD a CIO
Od ledna nastoupila na pozici viceprezidentky pro oblast People & Property (HRD) Dana Fajmonová, která přichází po dlouholeté kariéře v bankovnictví a technologickém sektoru. Od února se pak na pozici viceprezidentky pro IT (CIO) připojí Hilda László, která do Česka přichází po úspěšném působení v technologickém vedení Vodafonu v Albánii.
Hilda László je zkušená technologická lídryně v oblasti telekomunikací. Ve Vodafonu Albánie řídila rozsáhlé modernizace klíčových IT systémů, zlepšila způsob práce s daty a procesy a vedla spuštění aplikace OneApp (Můj Vodafone+) jako jednotné digitální platformy pro zákazníky. Pod jejím vedením se zvýšila spolehlivost systémů, výrazně se zkrátila doba řešení kritických incidentů a společnost posílila svou celkovou úroveň kybernetické bezpečnosti.
Dana Fajmonová je lídryně v oblasti People & Culture s výrazným zázemím a rozsáhlými zkušenostmi ve finančních službách a technologiích. V Raiffeisenbank měla na starosti kompletní HR agendu, rozvoj leadershipu a dovedností, zavedení hybridního způsobu práce ve velkém měřítku a urychlení digitalizace HR s cílem podpořit výkonnost a růst firmy.
„Abychom dokázali zákaznicím a zákazníkům doručovat služby, které očekávají, musíme vynikat ve dvou oblastech: v kultuře, která dokáže proměnit strategii v každodenní realizaci, a v technologiích, které stojí za každou interakcí. Hilda a Dana posilují naše vedení přesně tam, kde je to dnes nejdůležitější, a to je v modernizaci technologického prostředí a v budování schopností a pracovního prostředí, které našim lidem umožní podávat ty nejlepší výkony,“ uvedla generální ředitelka Vodafonu Česká republika Violeta Luca.
Jeden tým, jedna vize
S příchodem nových viceprezidentek CIO a HRD Vodafone v Česku posiluje oblasti, které budou zásadní pro jeho budoucí směřování. Společnost se zaměřuje na systémy, dovednosti a způsoby práce, které jí umožní urychlit transformaci a nabídnout zákazníkům a zákaznicím ještě lepší služby.
V oblasti technologií bude Vodafone modernizovat klíčové systémy, na nichž stojí každodenní fungování služeb. To zahrnuje rozvoj platforem stojících za digitálními kanály, lepší práci s daty napříč společností a využití umělé inteligence pro rychlejší, plynulejší a spolehlivější služby. Součástí této změny je také omezení složitých zastaralých technologií, přesun řešení do cloudu tam, kde to zlepší zákaznickou zkušenost, a další posilování kybernetické bezpečnosti.
Zároveň bude Vodafone pokračovat v investicích do rozvoje svých lidí. Cílem je budovat týmy s dovednostmi potřebnými pro budoucnost, zejména v oblastech digitálních technologií, dat, produktů a IT. Rozvoj leadershipu, cílené vzdělávací programy, chytřejší plánování práce a odpovídající systém hodnocení výkonu pomohou týmům pracovat s větší jistotou, rychlostí a odpovědností.