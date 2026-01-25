CFOtrends  »  Vstup CSG na burzu v Amsterodamu jako klíčová událost týdne

Vstup CSG na burzu v Amsterodamu jako klíčová událost týdne

Jana Chuchvalcová
Dnes

Majitel CSG Michal Strnad
Autor: CSG (publikováno se svolením)
Zbrojařská skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada v pátek ráno úspěšně vstoupila na burzu v Amsterdamu. Už zhruba po první hodině obchodování se její tržní kapitalizace vyšplhala k 754 miliardám korun, čímž překonala dosavadní českou burzovní jedničku, energetickou společnost ČEZ. Tržní hodnota ČEZu se ve stejnou dobu pohybovala okolo 655 miliard korun.

Současně CSG zahájila obchodování také na Burze cenných papírů Praha, kde byly její akcie nabídnuty na neregulovaném trhu Free Market. První obchodní den na pražské burze se nesl ve znamení výrazného růstu – cena akcie posílila oproti IPO (Initial Public Offering) ceně o 30,1 %, což potvrdilo silný zájem investorů.

Objem obchodů s akciemi CSG během prvního dne přesáhl miliardu korun a vyšplhal se na 1 007 213 085 korun. Titul se tak stal jednoznačně nejlikvidnější emisí dne. Celkový objem akciových obchodů na pražské burze činil 1 826 816 648 korun, přičemž právě emise CSG na něm měla zásadní podíl, a zařadila se tak mezi největší firmy nejen na pražské burze, ale i v rámci celé České republiky.

Likviditu akcií CSG budou od pondělí 26. ledna 2026 podporovat v roli tvůrců trhu společnosti J&T BANKA, Patria Finance a Wood & Company Financial Services. CSG zatím není součástí hlavního indexu pražské burzy PX, nicméně analytici Komerční banky očekávají, že akcie společnosti budou do indexu zařazeny při březnové rebalanci.

Úspěšný vstup na burzu se výrazně promítl také do osobního majetku majitele skupiny. Jak uvádí uvádí Patria.cz s odkazem na agenturu Bloomberg, Strnadovo jmění se v den IPO zvýšilo o 19,5 miliardy dolarů, tedy zhruba o 403 miliard korun, a dosáhlo přibližně 763 miliard korun, čímž se stal nejbohatším Čechem. Předstihl tak s výrazným náskokem nejen Renátu Kellnerovou, jejíž majetek nyní podle Bloombergu dosahuje v přepočtu 374 miliard korun, ale i Daniela Křetínského a Karla Komárka. Hodnota jejich bohatství je odhadována na méně než 300 miliard.

Krátce

  • 23. 1.  ČR s desátým nejnižším dluhem v EU

    Ačkoliv výsledky státního rozpočtu ČR už delší dobu nelze považovat za příznivé, v mezinárodních statistikách si ČR rozhodně nevede úplně zle. Podle aktuálního řebříčku Eurostatu byl její veřejný dluh na konci třetího čtvrtletí loňského roku desátým nejnižší v Unii, když dosahoval 43,1 %. „Dlužno dodat, že naši pozici hodně vylepšují soustavné přebytky municipalit, které snižují nejenom deficit veřejných rozpočtů, ale fakticky tím přispívají i k příznivějším dluhovým poměrům. Zatímco obce hromadí přebytky, stát si půjčuje,“ vysvětluje hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

    I když se v řebříčku v čase propadáme, není naše zadluženost ve srovnání s eurozónou ještě ani poloviční. Poměr dluhů zemí eurozóny k HDP přesahuje 88 % a podobně – i když v menší míře než u nás – byl ovlivněn pozitivním inflačním efektem. Za průměrem EZ ovšem stojí extrémní rozdíly v hospodaření jednotlivých zemí.

    ČR je v pozici zemí s umírněným dluhem, který se navíc daří hladce financovat. Přesto signály, které přicházejí už několik měsíců z dluhopisového trhu nejsou až tak pozitivní. „Desetiletý papír nese aktuálně výnos téměř 4,4-4,5 %, což o 90 bodů více než u předlužené Francie a o 160 bodů nad Německem. Jistě, část se dá vysvětlit vyšší hladinou úrokových sazeb, avšak ty nevysvětlí asi vše,“ uzavírá Dufek.

  • 21. 1.  V užívání AI dohání firmy v Česku průměr EU

    Stále více podniků s deseti a více zaměstnanci v Česku využívá podle dat ČSÚ moderní informační a komunikační technologie. V některých oblastech, například v elektronickém prodeji, webových stránkách či v používání placených cloudových služeb, dokonce překonávají průměr Evropské unie.

    V roce 2025 bylo v Česku 18 % podniků, které využívají alespoň jednu z osmi zjišťovaných technologií AI, přičemž průměr za EU činil 20 %. Tuzemské firmy nejvíce používají technologie generativní AI, a to dokonce častěji než evropské společnosti. Umělou inteligenci ke generování textů nebo kódů používalo loni 13 % podniků, v unii to bylo 9 %.

  • 20. 1.  Německý ZEW index je nejvýše za poslední čtyři roky

    Německý ZEW index stoupl v lednu ve složce očekávání na nejvyšší hodnotu od poloviny roku 2021. Výrazně se zlepšila i složka hodnotící současnou situaci. 

    „Prezident ZEW institutu prohlásil, že by rok 2026 mohl představovat bod zvratu. Náladu investorů zlepšuje fiskální balíček, který pomáhá tamnímu průmyslovému sektoru,“ uvádí k aktuálním číslům analytička Komerční banky Jana Steckerová.

Další krátké zprávy

