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Vyšší firemní výdaje neznamenají větší nákupy, firmy čeká tlak na marže

redakce
Včera

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Inflace, peníze růst
Autor: Shutterstock
Firmy utrácejí o 17,7 % více, ale neznamená to, že více nakupují. Direct Fidoo Index firemních nákladů ukazuje, že po přepočtu na aktivní kartu zůstala zářijová nákupní aktivita téměř stejná jako před rokem. Za růstem celkových výdajů však stojí především vyšší počet aktivních karet, nikoli výraznější nákupní aktivita. Data ukazují spíše stagnaci. Podle indexu vzrostl objem transakcí na jednu aktivní kartu meziročně pouze o 0,7 % a jejich počet o 0,4 %. V prostředí rostoucích provozních nákladů to navíc může znamenat větší tlak na marže a méně prostředků na další investice.
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Meziročně firmy v září uskutečnily o 17,3 % více transakcí a jejich celkový objem vzrostl o 17,7 %. Počet aktivních firemních karet se ale rovněž výrazně zvýšil, a právě jejich větší množství vysvětluje podstatnou část celkového růstu. Průměrná hodnota jedné transakce byla oproti loňskému září vyšší pouze přibližně o 0,3 %.

Více než 17% růst výdajů vypadá na první pohled jako výrazné oživení. Když ale data očistíme o rostoucí počet aktivních karet, dostaneme úplně jiný obrázek – jedna karta dnes generuje prakticky stejný počet transakcí i objem útrat jako před rokem. Firmy tedy v našich datech nezačaly dramaticky více nakupovat. Pro další měsíce bude důležité sledovat, jestli se při vyšších cenách začne měnit nejen kolik, ale hlavně za co utrácejí ,“ říká CCO Direct Fidoo Radek Hájek.

Nákupy se rozběhly, ale výrazně méně než před rokem

Zářijová data zároveň potvrzují sezonní vzorec. Po letních měsících se firmy vracejí k vyšší nákupní aktivitě, rozbíhají projekty a dohánějí výdaje odložené během dovolených. Letos však počet transakcí oproti srpnu vzrostl o 14,9 % a jejich objem o 17,6 %, zatímco před rokem šlo o nárůst o 18,8 %, respektive 24,5 %.

Firmy tak po prázdninách opět zvýšily svou nákupní aktivitu, nárůst ale nebyl tak výrazný jako loni. To samo o sobě ještě neznamená, že začínají šetřit. Už během srpna totiž utrácely výrazně více než před rokem a v září své výdaje dále zvýšily. Slabší procentní růst tak částečně souvisí i s tím, že letošní září navazovalo na vyšší srpnové útraty.

Direct Fidoo Index firemních nákladů

Direct Fidoo Index firemních nákladů

Autor: Fidoo

Zářijový návrat firem k vyšším útratám vidíme každý rok. Letos se firmy po prázdninách znovu rozjely, ale skok proti srpnu byl menší než loni. Z jednoho měsíce bych ještě nedělal závěr, že firmy obecně začínají brzdit a omezují výrazně nákupy. Je to ale důležitý trend, který má smysl v dalších měsících sledovat,“ vysvětluje Hájek.

Dražší provoz může měnit, za co firmy utrácejí

Do posledního čtvrtletí vstupují české podniky v prostředí nových cenových tlaků. Zářijová inflace zrychlila na 2,5 % a nafta se přiblížila hranici 50 korun za litr. Současně meziroční růst průmyslové výroby v srpnu zpomalil na 2,6 % a stavebnictví vykázalo pokles o 1,4 %. „Vývoj firemních výdajů bude zajímavé sledovat i v kontextu celé ekonomiky. Investice ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly přibližně o 7 %, ve třetím čtvrtletí však mohou být pod větším tlakem. První odhad HDP zveřejní ČSÚ na konci října a napoví, zda si česká ekonomika dosavadní tempo růstu udržela,“ podotýká Hájek.

Firmy tak už nyní musejí počítat s dražšími provozními vstupy. Pro další vývoj firemních výdajů bude důležité především to, jak dlouho se vyšší ceny udrží. U podniků závislých na dopravě, energiích nebo pravidelných nákupech materiálu totiž zdražování zvyšuje náklady na realizaci zakázek. Pokud se jim nepodaří promítnout vyšší ceny do fakturace zákazníkům, může růst objem jejich výdajů, aniž by se zlepšoval hospodářský výsledek. Samotná zářijová data zatím takový vývoj nepotvrzují. Ukazují ale, proč bude vedle celkového objemu útrat stále důležitější sledovat také to, za co firmy peníze vydávají.

Pro firmu není problém jen to, že zdraží nafta o pár korun. Problém je, když se jí během krátké doby sejde několik podobných věcí. Dražší doprava, materiál, energie. Jenže zakázky má často naceněné dopředu a zákazníkovi těžko ze dne na den vysvětlí, že chce o deset procent víc. Právě v takové situaci firmy obvykle začínají mnohem pečlivěji rozlišovat mezi výdaji, které potřebují hned, a těmi, které mohou odložit. Jestli se to začne výrazněji projevovat i v našich datech, ukážou další měsíce,“ uzavírá Hájek.

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redakce

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