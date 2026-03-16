Význam obranného průmyslu poroste, vstoupit do něj chce každá sedmá firma

Význam obranného průmyslu podle průzkumu mezi šéfy českých firem PwC CEO Survey dále poroste. Stále více podniků věří v investice do tohoto segmentu a v přesun části výroby tímto směrem. Souvisí to hlavně s tím, že některá tradiční odvětví mají už několik let vážné strukturální problémy. Evropská ekonomika roste jen velmi mírně, velké průmyslové země ztrácí dominantní pozici v průmyslových sektorech, proto mnoho podniků hledá nový směr.
„Právě obranný průmysl z této transformace může vyjít jako vítěz. Stále více průmyslových výrobců se tomu chce přizpůsobit a naskočit na tuto vlnu včas,“ vysvětluje partner PwC David Borkovec s tím, že už nyní se na obranném průmyslu podílí zhruba 12 % firem a dalších 14 % chystá přesun části výroby tímto směrem, nejlépe už v letošním roce.
Vstoupit do obranného průmyslu chtějí především společnosti působící v automotive. Přetrvávající problémy v celé Evropě jsou pro ně jasným signálem k tomu, aby svou výrobu upravily. „Česko má v obranném průmyslu obrovskou tradici a tuzemské firmy mohou tohoto potenciálu využít a podílet se na přezbrojování armád napříč Evropou. Stále více společností si to uvědomuje a chce této příležitosti využít,“ dodává Borkovec.
Robotizace, AI, drony a boj s hybridními hrozbami
Šéfové českých firem, které v obranném průmyslu působí nebo do něj chtějí vstoupit, jasně definují několik oblastí, které tento segment budou utvářet. Velký vliv na jejich práci bude mít robotizace a rozvoj AI, sázejí také na rozvoj dronových technologií a boj s hybridními hrozbami. „Pro třetinu firem je trendem převedení části výrobních kapacit z civilní výroby právě na obranný průmysl,“ podotýká expert PwC Ivo Kramoliš.
Hlavní bariérou pro vstup firem do zmíněného segmentu je přitom neznalost regulace a také jeho fungování a související regulace. Pro firmy přechod z čistě tržního do takového prostředí znamená velkou nejistotu. Neumějí na počátku vyčíslit náklady na změnu výroby, nemají kontakty ani podporu v legislativní oblasti. Navíc hledají trh, kde svou produkci uplatnit. Přesto stále více podniků vnímá, že částečný přesun výroby tímto směrem je správnou cestou.
Startupy i zavedené firmy
Do obranného průmyslu přitom vstupují jak nové startupy, tak zavedené firmy. „Obrovskou příležitost pro Česko vidím v dronech, satelitních technologiích a letectví. Máme zde skvělou technologickou základnu. Jsme mezi třemi největšími výrobci malých letadel na světě, máme firmy na malé turbíny a špičkové absolventy z ČVUT nebo zkušené odborníky z firem, které se v sektoru pohybují již desítky let,“ doplňuje Kramoliš.
Šéfové firem zapojených do obranného průmyslu se přitom neshodují na tom, jak rychle by mohl skončit konflikt na Ukrajině. Více než polovina z nich věří, že válka skončí nejpozději v příštím roce, dvě pětiny z nich sází na konec ještě letos. Druhá polovina však počítá s tím, že válka přesáhne i horizont konce roku 2027 nebo termín ukončení vůbec neumějí odhadnout.
I po ukončení konfliktu ale bude nutné doplnit vyprázdněné sklady, a to ještě v době konání průzkumu nehořel konflikt na Blízkém východě. „Poptávka po obranných technologiích tak neskončí s válkou na Ukrajině. Bude nutné doplnit vyčerpané zásoby, obnovit kapacity spojenců a modernizovat vybavení armád,“ uzavírá Borkovec.