Zahraniční členové statutárních orgánů budou firmy stát víc. Stát ruší jednoduchou srážkovou daň

25. 11. 2025

Autor: Depositphotos
Tisíce českých firem čeká od ledna zrušení srážkové daně pro zahraniční jednatele a členy představenstev. Pokud pobírají za rok více než 36násobek průměrné mzdy, bude muset navíc podat i daňové přiznání.

Se zavedením jednotného měsíčního hlášení připravilo Ministerstvo financí také dvoustupňové zrušení srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti. První změny vstoupí v platnost už za dva měsíce od počátku roku 2026 a budou se týkat tisíců firem, které mají ve statutárních orgánech českých společností cizince.

Přechod na systém zálohové daně

Jednatele, členy představenstev nebo další funkcionáře, kteří jsou daňovými nerezidenty, čeká přechod na systém zálohové daně. Doteď se příjmy těchto osob zdaňují 15% srážkovou daní, a to bez ohledu na výši pobírané odměny.

Místo současné konečné srážkové daně ve výši 15 procent nastupuje nově zálohová daň ve dvou sazbách – 15 a 23 % v závislosti na výši příjmů. Zásadní novinkou je povinnost podat daňové přiznání pro ty, jejichž roční příjmy překročí 36násobek průměrné mzdy,“ vysvětluje šéf daňového oddělení poradenské firmy Crowe Jiří Šindelář.

Pro rok 2026 tato hranice představuje částku 1 762 812 korun. Daňoví nerezidenti, jejichž příjmy překročí tuto sumu tedy budou muset podat daňové přiznání. Podle Šindeláře lze očekávat, že náklady na zpracování těchto přiznání ponesou firmy.

Zrušení srážkové daně se nedotkne členů orgánů, kteří jsou právnickými osobami. Pro ně bude platit i nadále stejný režim jako doposud. Typickým příkladem společnosti, které se změna dotkne, je česká dceřiná společnost zahraniční korporace, kde je statutárem zvolen člověk z mateřské firmy.

Setkáváme se také se společnostmi, jejichž společníky a současně jednateli jsou fyzické osoby, které kdysi byli českými daňovými rezidenty, ale následně se odstěhovaly do zahraničí. Obdobným případem jsou také startupy, které prošly investičními koly a v jejichž představenstvech často sedí zástupce kapitálového fondu,“ uvádí Šindelář.

Firmy řeší dopady změn

Data z firmy Crowe ukazují, že se firmy začaly intenzivně zajímat o dopady změny právě v těchto měsících. Podle Šindeláře se zahraniční členové vedení ptají v souvislosti s novinkou na tři hlavní otázky – jak se změní jejich čistý příjem, co konkrétně budou muset udělat pro český finanční úřad a zda nebudou muset řešit zdanění v obou zemích současně.

Dopad na čistý příjem závisí na výši odměny. U příjmů do hranice 1 762 812 korun za rok zůstává sazba 15 %, nad ní se uplatní zvýšená progresivní sazba 23 %. Současně však vzniká možnost uplatnit slevy a odpočty, které srážková daň neumožňovala.

Přečtěte si také:

Mzdy vývojářů a techniků rostou, investice do inovací zvyšují poptávku po specialistech

Mzdy vývojářů a techniků rostou, investice do inovací zvyšují poptávku po specialistech

Česko má smlouvy s většinou evropských zemí, takže daň zaplacená tady se obvykle uznává k zápočtu v domovské zemi. Klíčové je správně určit daňovou rezidenci a vše koordinovat s poradcem v domovské zemi,“ dodává Šindelář.

Od ledna 2027 bude navíc srážková daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti zcela zrušena. To znamená, že příjmy z dohod o provedení práce do měsíčního příjmu ve výši 12 tisíc korun a z tzv. zaměstnání malého rozsahu budou podléhat měsíčním zálohám na daň. Tyto příjmy však nebudou podléhat povinnosti podat daňové přiznání.

Krátce

  • 25. 11.  Šéfkou Via Salis se stala Senka Jelenkovic, finance bude spravovat Peter Trnka

    Tým společnosti Via Salis, která je zodpovědná za první PPP projekt dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem, posiluje o dva členy s rozsáhlými znalostmi z obdobných partnerství soukromého a veřejného sektoru v zahraničí. Novou generální ředitelkou se stala Senka Jelenkovic, na pozici finančního ředitele pak nastoupil Peter Trnka.

    Senka Jelenković přináší více než 20 let odborných zkušeností, přičemž posledních 11 let působila na srbském Letišti Nikoly Tesly v Bělehradě. Předtím pracovala na Úřadu primátora města Bělehradu, u národního leteckého dopravce Srbska a ve společnosti Ball Packaging Europe. Je absolventkou magisterského studia organizačních věd a bakalářského studia italského jazyka a literatury na státní univerzitě v Bělehradě a prošla programem Leading with Finance na Harvard Business School Online.

    V říjnu 2025 se k týmu Via Salis připojil jako CFO Peter Trnka, který přináší více než 25 let odborných zkušeností v oblasti projektového a korporátního financování, z toho více než 12 let působil ve vrcholovém managementu. Zastával osm let pozici finančního ředitele ve společnosti Zero Bypass Limited, kde zodpovídal za projekt dálnice D4R7 na Slovensku, realizovaný formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP).

    Působil rovněž na vedoucích pozicích ve furmě MOL Group v Rakousku a Německu, v KPMG, kde se specializoval na projektové financování a v korporátním bankovnictví Volksbank a ČSOB. Je držitelem magisterského titulu z Ekonomické univerzity v Bratislavě a z FGDA v Miláně.

  • 24. 11.  Důvěra podnikatelů se zhoršila v Česku i Německu

    Důvěra v ekonomiku podle dat ČSÚ v listopadu meziměsíčně mírně poklesla o 2,1 bodu na hodnotu 101,9, nicméně vývoj obou jeho složek byl rozdílný. Zatímco se důvěra podnikatelů snížila o 3,5 bodu těsně pod stobodovou hranici na 99,9, důvěra spotřebitelů výrazně posílila o 4,3 bodu na 111,7.

    Důvěra tuzemských firem slábne, u spotřebitelů naopak láme rekordy. Nálada firem v listopadu poklesla zhruba na dlouhodobý průměr, když se výrazně snížil index v průmyslu a stavebnictví. Optimismem naopak nadále hýří spotřebitelé, kde sentiment vystřelil na nejvyšší úroveň od roku 2018. Zlepšení navíc u domácností nastalo napříč všemi ukazateli, které vstupují do souhrnného indikátoru spotřebitelské důvěry. Vzhledem ke zpomalujícímu růstu mezd, rostoucí nezaměstnanosti a menšímu optimismu firemního sektoru však prozatím podle nás nelze reálný dopad na domácí poptávku přeceňovat,“ uvádí analytik Komerční banky Jaromír Gec.

    Zhoršení sentimentu v listopadu ukázal také německý Ifo index. Za jeho snížením z říjnových 88,4 na 88,1 bodů stála mírná korekce složky očekávání, která ale i tak zůstává celkově vyšší než hodnocení současné situace. „To by mohlo souviset s avizovaným uvolněním německé fiskální politiky, které se ale patrně začne viditelněji projevovat až v příštím roce. Podobně jako ostatní předstihové indikátory z německé ekonomiky tedy ani Ifo index stále nenaznačuje brzké a výrazné oživení ekonomické aktivity v zemi našeho hlavního obchodního partnera,“ uzavírá Gec.

  • 24. 11.  Novým finančním ředitelem Provident Financial ČR se stává Martin Navrátil

    Martin Navrátil bude ve své nové roli napomáhat k nastavenému strategickému směřování Providentu na trhu nebankovních úvěrů. Bude přispívat k upevnění značky jako lídra na tomto trhu a jejímu dalšímu rozvoji. Bude zodpovědný za zefektivnění finančních toků a zajištění stabilní finanční výkonnosti. Na své pozici využije zkušenosti z bankovního i nebankovního sektoru v kontextu českého i mezinárodního prostředí.

    Do Providentu přichází s více než 25 lety profesních zkušeností. Svou kariéru začal v PwC, poté působil zejména v bankovním sektoru, například v KBC Group, Telenor Banka nebo Home Creditu. Ve svých minulých pozicích byl Martin zodpovědný mimo jiné za vybudování první plně digitální banky na Balkáně, rozvoj nebankovních finančních služeb v Asii nebo se podílel se na budování a rozvoji startapových společností, jako jsou Pilulka nebo Resistant.ai. Vystudoval VŠE v Praze a má také MBA titul z INSEAD ve Francii.

Další krátké zprávy

