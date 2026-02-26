CFOtrends  »  Zájem o odkup pohledávek láme rekordy. Factoring roste dvouciferným tempem

Zájem o odkup pohledávek láme rekordy. Factoring roste dvouciferným tempem

redakce
Včera

factoring
Autor: Shutterstock
Odkup pohledávek z podnikatelské činnosti zažil v Česku další rekordní rok. Factoringové společnosti sdružené v České leasingové a finanční asociaci a Asociaci factoringových společností (AFS) loni odkoupily pohledávky v hodnotě téměř 330 miliard korun, což představuje meziroční růst o více než 11 %. Factoring tak potvrzuje svou pozici jednoho z nejrychleji rostoucích nástrojů financování firem.

Rekordní výsledky ukazují, že factoring se stal pevnou součástí finančního řízení českých podniků. Firmy jej využívají nejen jako zdroj provozního financování, ale také jako nástroj pro řízení rizik a zlepšení likvidity. Rok 2025 potvrdil, že factoringové společnosti jsou pro české podniky klíčovým partnerem v době, kdy je potřeba rychle reagovat na změny v ekonomice, chránit cash flow a minimalizovat rizika spojená s obchodními vztahy.

Cenové přibližování ke standardnímu úvěru

„Dvouciferný meziroční růst svědčí o tom, že zájem o factoring mezi českými firmami roste. To je dáno zejména tím, že se v průběhu posledních let factoring významně digitalizoval a tím se zjednodušila komunikace mezi klienty a factoringovými společnostmi. Druhým důvodem pro rostoucí oblibu factoringu mezi firmami je jeho cenové přibližování ke standardnímu úvěru, přestože firmám stále nese vyšší přidanou hodnotu,“ uvádí předseda AFS a CEO ČSOB Factoring Jindřich Horák.

Ta podle něj spočívá především v rychlém dodání peněz do firmy, prevenci proti nezaplaceným pohledávkám, správě pohledávek a v neposlední řadě i přebírání rizika neplacení vůči odběratelům a s tím související optimalizaci bilance. „Jsem přesvědčen, že popularita factoringu v ČR i nadále poroste a že se postupně budeme blížit k jeho rozšířenosti ve vyspělých ekonomikách EU,“ dodává Horák.

České banky jsou v úvěrech na komerční nemovitosti premiantem regionu Přečtěte si také:

České banky jsou v úvěrech na komerční nemovitosti premiantem regionu

Struktura factoringu také ukazuje výrazný posun směrem k bezpečnějším formám financování. V roce 2025 připadlo 69 % celkového objemu na bezregresní factoring, zatímco v roce 2024 to bylo 64 %. Bezregresní factoring je pro firmy atraktivní zejména proto, že riziko nezaplacení faktury přechází na factoringovou společnost. Regresní factoring, kde riziko zůstává na straně klienta, tvořil zbývajících 31 %.

Autor článku

redakce

Témata:

Krátce

  • 26. 2.  Důvěra v ekonomiku se mírně zvýšila

    Souhrnný indikátor důvěry se v únoru meziměsíčně zvýšil o 0,9 bodu na hodnotu 101,1, a to při rozdílném vývoji obou jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů vzrostl o 1,2 bodu na hodnotu 99,8, zatímco indikátor důvěry spotřebitelů mírně klesl o 0,6 bodu na úroveň 107,6.

    Za mírným únorovým zvýšením celkové důvěry podnikatelů v ekonomiku stojí podle ČSÚ zejména meziměsíčně výrazně vyšší očekávané tempo růstu výrobní činnosti průmyslových podniků v příštích měsících. To důvěra spotřebitelů v ekonomiku se v únoru snížila již potřetí za sebou, přičemž za poklesem sentimentu stálo především výrazné meziměsíční zvýšení obav domácností z vývoje vlastní finanční situace v následujících dvanácti měsících.

  • 25. 2.  Další zklidnění výrobních cen

    V zemědělství, které vytváří vstupy pro potravinářský průmysl, ceny v lednu meziměsíčně klesly o 1,6 %, meziročně byly ceny nižší o 5,8 %. Rovněž ceny průmyslových výrobců padaly, a to meziměsíčně o 0,7 % a meziročně o 3,0 %. Naopak ceny stavebních prací se meziměsíčně zvýšily o 0,3 % a meziročně vzrostly o 2,7 %, také ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 3,6 %, meziměsíčně klesly o 1,0 %.

    „Ceny výrobců, které jsou zajímavé především tím, že do jisté míry nastavují laťku výrobní inflace pro zbytek roku. A dopadly z pohledu spotřebitelů velmi dobře,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že vývoj výrobní inflace ukazuje další výrazné zmírnění inflačních tlaků v průmyslu a zemědělství, které by se časem mohlo odrazit i v příznivějším vývoji spotřebitelských cen. Výrobní ceny nyní podle něj působí jasně protiinflačně, čehož si nepochybně všimne i centrální banka.

  • 24. 2.  Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU, naopak podíl vysokoškoláků je pod průměrem

    Česko se v roce 2024 v porovnání s ostatními zeměmi EU vyznačovalo vysokým podílem obyvatel se středním vzděláním, velmi nízkou nezaměstnaností a nadprůměrnou investiční aktivitou. Naopak pod průměrem evropské sedmadvacítky zůstával podíl vysokoškolsky vzdělaných osob a ekonomická aktivita mladých lidí.

Další krátké zprávy

