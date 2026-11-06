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Zákazníci Minervy získali dvě ocenění na konferenci Champions of Manufacturing v Mnichově

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Ocenění QAD 2026: JTEKT
Autor: Minerva Česká republika
Ocenění QAD 2026: JTEKT
Říjnová konference Champions of Manufacturing, kterou v Mnichově pořádala společnost QAD Inc. pro své zákazníky, přinesla jasné poselství: umělá inteligence již není pouze příslibem budoucnosti, ale stává se praktickým nástrojem pro zvyšování efektivity a konkurenceschopnosti výrobních podniků.
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Téměř 300 účastníků konference získalo inspiraci a praktické poznatky především v následujících oblastech.

  • Od konceptu k praktickému využití AI: Představení platformy ChampionAI (Agentic AI), která překračuje hranice tradiční analýzy dat a otevírá nové možnosti autonomní optimalizace výrobních procesů.
  • Zvyšování provozní efektivity: Digitalizace výrobních procesů, odstranění papírové dokumentace a možnosti rychlého zvýšení celkové efektivity zařízení (OEE).
  • Propojení výroby a řízení podniku: Využití integrovaných řešení, včetně QAD Adaptive ERP a Redzone Connected Workforce, pro efektivní sdílení informací a koordinované řízení procesů od výrobních provozů až po vrcholový management.

Evropská konference Champions of Manufacturing je významnou platformou pro sdílení zkušeností, inovací a osvědčených postupů v oblasti digitální transformace výrobních podniků. Vedle zástupců společnosti Minerva se jí zúčastnili také zákazníci z České republiky.

Součástí programu bylo slavnostní předání ocenění výrobním společnostem z regionu střední a východní Evropy (CEE). Mezi oceněnými byly také dvě české společnosti, které dlouhodobě spolupracují s Minervou. Společnost JTEKT COLUMN SYSTEMS CZECH s.r.o. získala ocenění ERP Excellence Award a společnost The Candy Plus Sweet Factory s.r.o. obdržela ocenění 90 Day Productivity za implementaci řešení Redzone Connected Workforce.

Společnost JTEKT COLUMN SYSTEMS CZECH, výrobce sloupků řízení pro osobní a nákladní automobily i autobusy, dlouhodobě využívá ERP systém QAD. Ocenění ERP Excellence Award získala za rozšíření tohoto systému do dalších dvou výrobních závodů v rámci mezinárodní skupiny JTEKT, a sice JTEKT Czech Republic a JTEKT Column Systems Sweden AB. Tyto projekty představují další významný krok v dlouhodobé spolupráci a rozšiřuje působení Minervy také mimo Českou republiku.

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Ocenění Redzone 2026 Valeo: Candy Plus

Ocenění Redzone 2026 Valeo: Candy Plus

Autor: Minerva Česká republika

Společnost The Candy Plus Sweet Factory (Candy Plus), která je součástí skupiny Valeo Foods, využívá v České republice ERP systém QAD již od roku 2007. Interně se dlouhodobě zaměřuje na efektivitu výroby, kvalitu produktů a spolupráci výrobních týmů.

V rámci rozšiřování digitalizace se společnost rozhodla zavést Redzone Connected Workforce, moderní řešení pro digitální propojení a podporu pracovníků ve výrobě, které je součástí portfolia QAD a Minervy. Implementace probíhala v roce 2025 a byla úspěšně dokončena ve čtvrtém čtvrtletí ve výrobním závodě v Petřvaldě u Karviné. Za tento projekt získala společnost ocenění 90 Day Productivity.

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