Zaměstnavatelé chtějí dál nabírat, výrazně víc jich plánuje růst mezd

redakce
Včera

Autor: Depositphotos
Ačkoli ubylo zaměstnavatelů, kteří očekávají v nejbližším období zlepšení své ekonomické situace, šest z deseti firem hledá nové zaměstnance a čtyři z deseti chtějí lidem vylepšit výplatu. Vyplývá to z pravidelného čtvrtletního online průzkumu personální agentury Předvýběr.CZ mezi stovkou stálých respondentů z řad majitelů, šéfů a personalistů firem.

Loni zaměstnavatelé krotili volání zaměstnanců po přidání, na začátku roku ale bývá obvyklé přehodnocování mezd,“ vysvětluje šéf Předvýběru.CZ František Boudný s tím, že firmy přidávají nikoli proto, že by se jim extrémně dařilo, ale protože musí. Bojují totiž s rostoucí fluktuací a vyschlým trhem práce, kde je o vhodné kandidáty čím dál větší nouze.

Zatímco v předchozím čtvrtletí uvádělo 31 % firem, že pozorují více vhodných uchazečů o práci, v aktuálním období tento podíl klesl téměř na polovinu (17 %). Zároveň podíl firem, které hlásí zvýšenou fluktuaci, stoupl ze šesti na 19 %. To naznačuje, že zaměstnanci jsou ochotnější odcházet za lepšími nabídkami, a firmy tak musí vylepšovat výplaty, aby si své klíčové lidi udržely.

Výhledy zaměstnavatelů na 1. čtvrtletí

Autor: Předvýběr.CZ (publikováno se svolením)

Podíl firem, pro které je obsazování volných míst těžší než dříve, vzrostl ze sedmi na téměř 12 %. „To je nejvyšší hodnota za poslední rok,“ upozorňuje Boudný a dodává, že i přes mírný pokles optimismu v ekonomice chce stále 61 % firem nabírat nové zaměstnance. Kombinace vysokého zájmu o nové lidi a klesajícího počtu vhodných kandidátů na trhu přirozeně tlačí mzdy nahoru.

Krátce

  • 15. 1.  Maloobchod v režii e-shopů

    Český maloobchod se po krátké přestávce vrátil opět k velmi svižnému růstu. Listopadové tržby se meziročně zvýšily meziměsíčně o 0,8 %, meziročně pak 4,6 %, a to především zásluhou zvýšeného zájmu o nakupování na internetu. Nová data jasně ukazují, že před koncem roku se ve velké míře spotřebitelé přesunuli k internetovým obchodům. Meziroční nárůst jejich tržeb o téměř 16 % znamená další posílení pozice na úkor tradičních kamenných prodejen.

    Listopadové číslo bylo velmi silné, nicméně za celý rok 2025 tržby v obchodech reálně nejspíš nevzrostly ani o celá 4 %. Takže o nějakém přehnaném nákupním boomu či horečce se ještě nedá mluvit. „Letošní rok bude z tohoto pohledu obdobný. Spotřebitelům bude nahrávat podstatně menší inflace, která by mohla ještě více nabudit jejich optimismus a třeba je přimět i více nakupovat zboží dlouhodobější povahy, jako je nábytek nebo automobily,“ dodává hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

  • 13. 1.  Inflace potvrzena mírně nad cílem ČNB

    Prosincovou spotřebitelskou inflaci potvrdil ČSÚ na meziměsíčním poklesu o 0,3 % a meziročním růstu o 2,1 %. Nacházela se tak podruhé po listopadu pod prognózou ČNB. V souhrnu za celý rok 2025 se tak dostala na úroveň 2,5 %, což je mírně nad 2 % inflačním cílem ČNB.

    „Pro rok 2026 lze očekávat, že spotřebitelská inflace výrazně zvolní a zamíří hlouběji pod 2 %. Důležitý bude hned lednový údaj, který do určité míry nastaví laťku pro celý rok. Předpokládám, že se v souhrnu za celý letošní rok bude inflace nacházet v rozmezí 1,5 až 1,8 %. Vyšší cenová dynamika se však i nadále udrží ve službách, což bude bránit tomu, aby bankovní rada ČNB výrazněji snižovala úrokové sazby,“ uvádí hlavní analytik Citfinu Miroslav Novák s tím, že minimálně k jednomu snížení sazeb o 25 bazických bodů však podle něj letos ze strany ČNB dojde.

  • 12. 1.  V roce 2025 zbankrotovalo 6 213 podnikatelů, o 16 % více než v roce 2024

    Soudy v České republice v minulém roce vyhlásily bankrot 6 213 fyzických osob podnikatelů. Meziročně to bylo o 16 % více. Zároveň přijaly 6 568 návrhů na bankrot, což bylo o 12 % více než v roce 2024. Počet bankrotů byl nejvyšší od roku 2021, kdy jich bylo o 149 více. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

    Stejně jako předloni, tak i v roce 2025 soudy nejvíce bankrotů podnikatelů vyhlásily v Moravskoslezském kraji (829), následoval Středočeský kraj (737) a Praha (724). Počet bankrotů meziročně vzrostl ve všech krajích. Nejvýrazněji, a to o 37 %, se jejich počet zvýšil v Karlovarském kraji. V Jihočeském kraji zbankrotovalo o 27 % podnikatelů více a v Libereckém kraji soudy meziročně vyhlásily o čtvrtinu bankrotů více. Nejnižší dynamiku vykázal Plzeňský (8 %) a Moravskoslezský kraj (9 %). V průměru za celou ČR připadlo na 10 tisíc aktivních subjektů 61 bankrotů podnikatelů, o rok dříve to bylo 53 bankrotů.

Další krátké zprávy

