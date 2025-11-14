Zaměstnavatelé plánují mírné zvýšení mez, CFO čeká tlak na personální náklady

„Růst mezd, který podniky uvádějí v aktuálním šetření, odpovídá předpokladům, jež Hospodářská komora odhadovala ve své makroekonomické prognóze v polovině roku. Vyšší růst mezd by již mohl narážet na finanční možnosti firem a zároveň působit jako významnější proinflační faktor. S ohledem na snížení inflace, jejíž výši jsme odhadli na 2,3 %, by toto zvyšování mělo vést stejně jako letos k růstu reálných mezd a tím postupnému návratu kupní síly domácností k úrovni před inflační vlnou,“ uvádí prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.
Zvýšení nejčastěji do pěti procent
Podle šetření největší část respondentů (42,4 %) plánuje zvýšit mzdy do 5 %. Přidávat více, avšak maximálně o desetinu platu, chce necelá čtvrtina zaměstnavatelů. O více než 10 % plánuje mzdy navýšit jen necelé procento zaměstnavatelů. O snížení mezd v tvrdé konkurenci na trhu práce uvažuje pouze 2,4 % firem.
Meziroční růst mezd v roce 2026
Největší podíl firem, které plánují mzdy zvýšit, je ve zpracovatelském průmyslu – 77,3 %, přičemž většina (55,2 %) uvažuje o navýšení do 5 %. Ve stavebnictví hodlá přidávat 72,7 % firem, z toho 29,1 % půjde nad pětiprocentní hranici. Méně často se přidání dočkají zaměstnanci ve službách. I zde ale plánuje zvyšovat nadpoloviční část firem (v podnikových službách 60,8 % firem, u osobních služeb 56,8 %).
„Ve službách je podíl mzdových nákladů typicky vyšší než například v průmyslu. Prostor pro navyšování mezd je zde proto omezenější,“ upozorňuje ředitelka úseku legislativy, práv a analýz Hospodářské komory Lenka Janáková.
Nejčastěji plánují zvyšovat mzdy střední a velké podniky, v obou kategoriích jde o bezmála 85 % dotazovaných firem. Střední firmy jsou více nakloněny vyššímu růstu mezd, téměř třetina plánuje přidávat mezi 5 a 10 %, zatímco mezi velkými je to jen 19 %.
Dilema zaměstnavatelů
„Zaměstnavatelé stojí před těžkým úkolem. Chtějí si při napjaté situaci na trhu práce udržet své zaměstnance, zároveň však musí být systém odměňování nastaven realisticky v souladu s ekonomickými možnostmi podniků, aby nebyla ohrožena jejich konkurenceschopnost,“ zmiňuje Zajíček.
Složitou situaci na pracovním trhu potvrzuje i další část šetření věnovaná vývoji počtu zaměstnanců v letošním roce. Naprostá většina firem hlásila stabilní počet pracovníků (64,7 %), jen 19,8 % oznámilo pokles a naopak 15,5 % navyšovalo stavy. O tom, že se na stavech zaměstnanců do konce tohoto roku nic nezmění, bylo přesvědčeno dokonce 70,2 % zástupců firem, 16,7 % očekávalo nárůst a jen 13,1 % predikovalo pokles. Letošní vývoj ve firmách by tak neměl nijak výrazně změnit napjatou situaci na pracovním trhu.
Vývoj počtu zaměstnanců v roce 2025