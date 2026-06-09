CFOtrends

Zamrzlý kancelářský trh v Praze. Jen tři relokace mezi TOP 20 transakcemi

redakce
Včera

Sdílet

Kancelář
Autor: Depositphotos
Kancelář
Pražský kancelářský trh vstupuje do nové fáze strukturální nerovnováhy. Podle analýzy Savills dochází k postupnému zamrzání trhu s prémiovými kancelářemi v důsledku rekordně nízké výstavby a dlouhodobému nedostatku kvalitních kanceláří na trhu.

Za poslední dva roky, tedy v letech 2024 a 2025, byly jen tři z dvaceti největších kancelářských transakcí v Praze skutečnými relokacemi a novými pronájmy. Firmy dnes místo stěhování stále častěji pouze prodlužují stávající nájmy, protože dostupnost kvalitních kanceláří je dnes velmi omezená,“ říká Pavel Novák, Head of Office Agency v Savills.

V roce 2025 bylo v Praze dokončeno pouhých 26 600 m² nových kancelářských ploch, což je nejméně v historii trhu. Rok 2026 přinese jen mírné zvýšení na 36 700 m². Pro srovnání, v letech silného růstu Praha standardně dodávala 150 až 200 000 m² nových kanceláří ročně. Trh se tak dostává do situace, kdy nová nabídka dlouhodobě nestačí pokrývat poptávku po moderních kancelářích.

Zásadní témata

Samotná výše nájemného již není hlavním indikátorem ani největší překážkou při relokaci společností. Mnohem zásadnějším tématem jsou dnes pro firmy náklady na stěhování a interiér. S ohledem na tyto investice dává ekonomika pronájmu smysl spíše při uzavření dlouhodobé smlouvy, například na osm až deset let. To je však pro firmy velmi náročné z hlediska strategického plánování. V důsledku toho vidíme, že se rozhodovací procesy i samotné uzavírání transakcí výrazně prodlužují,“ doplňuje Pavel Novák.

Čistá poptávka na kancelářském trhu v Praze

Čistá poptávka na kancelářském trhu v Praze

Autor: Savills

V klíčových lokalitách Prahy dnes neobsazenost prémiových budov klesá pod 5 %. Celkem je aktuálně ve výstavbě 16 budov o ploše 312 900 m², avšak šest z nich, z hlediska plochy 54 % rozestavěných kanceláří, tvoří tzv. owner-occupied projekty, tedy budovy stavěné pro vlastní potřeby firem, které tyto objekty budou zároveň vlastnit.

Mezi nejvýznamnější příklady patří nové centrály společností ČEZ, Erste či skupiny Creditas. Ve zbývajících administrativních budovách, které jsou již ve výstavbě a nabízejí prostory k pronájmu, zůstává stále 108 800 m2 kanceláří volných, většina těchto prostor však bude dokončena až v roce 2028.

Nájemné v prémiových budovách překračuje historická maxima

Připravované prémiové kancelářské projekty v centru Prahy dnes cílí na nájemné přesahující 33 eur za m² měsíčně. Ve vybraných případech již probíhají jednání na úrovni 35 eur a více za m². Za růstem stojí kombinace vysokých nákladů developerů spojených s přípravou a realizací projektů i omezené nabídky.

Dokončená a plánovaná kancelářská výstavba v Praze

Dokončená a plánovaná kancelářská výstavba v Praze

Autor: Savills

Vyšší nájemné však nemusí automaticky znamenat vyšší celkové náklady na provoz kanceláří. Moderní kanceláře umožňují efektivnější využití prostoru díky lepším dispozicím, vyšší hustotě obsazenosti a moderním technologiím.

Cyber26

Stárnoucí kancelářský fond představuje další riziko

Více než 30 % kancelářského trhu v Praze tvoří budovy starší než 20 let. Současně se trh obnovuje jen minimálně. V přípravě se nachází pouze sedm rekonstrukcí oproti 43 novostavbám. Podle Savills tak vzniká tzv. „problematický sekundární trh“, tedy budovy se zastaralými technologiemi, vysokou energetickou náročností a nevyhnutelnými budoucími investicemi do renovací.

Pro stabilizaci trhu bude klíčové zrychlení povolovacích procesů, obnovení nové výstavby moderních kanceláří zejména v žádaných lokalitách a větší podpora rekonstrukcí starších budov. Bez nové nabídky a modernizace stávajícího fondu hrozí další růst nájmů a postupná ztráta konkurenceschopnosti Prahy vůči okolním metropolím,“ uzavírá Novák.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 9. 6.  ECB nejspíš zvýší úrokové sazby

    Evropská centrální banka ve čtvrtek pravděpodobně zvýší úrokové sazby o 25 bazických bodů, a to i přes rostoucí obavy o nejbližší růstovou dynamiku ekonomiky eurozóny. „Utažení měnových podmínek zároveň vnímáme spíše jako preventivní, kdy v tuto chvíli k rozhodování chybí klíčová data o mzdovém vývoji. Centrální banka však podle všeho nechce opakovat chybu pomalé reakce z let 2021 2022, kdy energetický šok vedl k výrazně vyšší inflaci, než se původně očekávalo. Zároveň se tím ale vystavuje riziku, že bude muset kormidlo měnové politiky otočit na druhou stranu, pokud současná krize výrazněji negativně dopadne na výkon ekonomiky a utlumí mzdový růst,“ předpovídá analytička Komerční banky Jana Steckerová s tím, že další zvýšení sazeb očekává až v září, kdy bude mít ECB k dispozici novou prognózu, data o mzdovém vývoji a jasnější představu o vývoji konfliktu na Blízkém východě.

  • 8. 6.  Průmysl táhne automotive, stavebnictví zůstává v dobré kondici

    I v dubnu se tuzemskému průmyslu dařilo, ve srovnání s březnem se celková produkce zvýšila o 1,4 %, meziročně pak o 1,5 %. „Téměř polovina růstu průmyslové výroby jde na vrub automotive, které si jen v tomto měsíci připsal 3,7 % a od začátku roku dokonce více než 4 %. Ve světle skomírajícího evropského automobilového průmyslu jde o velmi dobré výsledky. Ne náhodou je pak Škoda druhou nejprodávanější značkou na unijním trhu,“ uvádí hlavní ekonom Banky Crediats Petr Dufek s tím, že většina dalších průmyslových oborů zůstala v černých číslech.

    Dubnový přírůstek je podle něj nejvyšší za poslední tři měsíce a dává naději, že průmysl navzdory všem komplikacím v zahraničí nesměřuje do recese. I nad ále se však bude muset vypořádávat se slabou evropskou poptávkou, stejně jako s vyššími cenami energií, ať už jde o PHM, elektřinu nebo plyn.

    Také ve stavebnictví pokračoval v dubnu pozitivní trend, kdy se výroba meziročně zvýšila o 7,7 % a od začátku roku pak o rovných 5 %. Dařilo se především pozemnímu stavitelství, a to i zásluhou bytové výstavby. „Na dubnových číslech stavebnictví překvapují především výsledky bytové výstavby, kde došlo k masivnímu nárůstu počtu nově zahájených bytů. Samotné číslo 5 100 bytů výrazně vybočuje z běžných hodnot, takže je zřejmé, že bylo ovlivněno rozjezdem velkých projektů. Tento souběh v čase se pravděpodobně nebude opakovat, takže v dalších měsících budou výsledky spíše opět průměrné,“ uzavírá Dufek.

  • 8. 6.  Nezaměstnanost klesá, ale poněkud neochotně

    Tuzemská registrovaná míra nezaměstnanosti v květnu klesla meziměsíčně o 0,1 procentního bodu a dosáhla 4,8 %. Na úřadech práce bylo evidováno 359 tisíc uchazečů o zaměstnání, tedy o zhruba pět tisíc méně než před měsícem a o 43 tisíc více než před rokem. Vybírat si mohli z 94 tisíc volných pracovních míst, kterých tak bylo zhruba stejně jako před měsícem a o dva tisíce méně než před rokem. Na jedno volné místo připadalo 3,8 uchazeče. Květnový pokles nezaměstnanosti je standardním projevem sezónnosti, nicméně podobně jako v uplynulých měsících, tentokrát byl ale pokles spíše slabší než obvykle.

    „To jasně ukazuje, že ačkoliv nezaměstnanost klesá, trh práce není ve zcela perfektní kondici. Vyšší nezaměstnanost v květnu vykazoval naposledy v roce 2016. Od té doby byla vždy nižší, než je nyní. Na vině je téměř jistě dlouhodobá slabost tuzemského průmyslového sektoru, který již několik let víceméně jen přešlapuje na místě. V náborech zaměstnanců je tak velmi opatrný a v některých případech stavy rovnou snižuje. Podobný průběh očekáváme i ve zbytku letošního roku, přičemž situaci může dále zhoršit narušení dodavatelských řetězců v důsledku války v Íránu,“ uvádí hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil s tím, že po loňských 4,4 % letos očekává průměrnou nezaměstnanost na úrovni 4,7 %.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů