CFOtrends  »  Zapomeňte na euro. Nejdříve v roce 2034

Zapomeňte na euro. Nejdříve v roce 2034

redakce
Včera

Sdílet

Euro, eurozóna, peníze
Autor: Shutterstock
Aktualizováno včera 16:19
Do otevření volebních místností v Česku zbývá přesně týden. K vítězství zdá se směřuje hnutí ANO a klíčovou otázkou se tak stává výběr jeho koaličních partnerů, který ovlivní konkrétní podobu jednotlivých politik. V jednom je však jasno ještě před samotnými volbami – ani další čtyřletý volební cyklus nepřinese žádný posun v otázce vstupu do eurozóny.

Přijetí eura je evergreenem tuzemských debat již od našeho vstupu do EU v roce 2004. Za více než dvacet jsme se zásadněji neposunuli, na rozdíl od eurozóny, jejíž institucionální podoba se po dluhové krizi výrazně proměnila. Koneckonců, v dubnu letošního roku Ministerstvo financí a ČNB doporučily vládě, aby prozatím nestanovovala cílové datum vstupu do eurozóny.

Outstream Placeholder

Česká ekonomika je na vstup do eurozóny připravena, ať již jde o sladěnost ekonomik nebo plnění Maastrichtských podmínek. Ty bychom měli letos (kromě účasti v systému ERM II a legislativní sladěnosti) splnit poprvé po osmi letech, pozitivní jsou i vyhlídky směrem k nejbližší budoucnosti. Problém není ani na straně evropských institucí a členských zemí – aniž bychom se chtěli dotknout Bulharska, o které se prvního ledna na dlouhou dobu naposledy rozšíří eurozóna, vstup Česka by byl jistě žádanější z pohledu naší politické a makroekonomické stability.

Cyber25

To vše je ale druhořadé. Přijetí eura není tématem těchto voleb a ani jedna ze dvou hlavních politických sil v této zemi, ANO a ODS, není společné měně nakloněna. Odkazují přitom na nízkou podporu mezi obyvatelstvem – okolo 30 %, což je nejméně v EU hned po Dánsku, které si vyjednalo trvalou výjimku. Pro přijetí eura co nejdříve po volbách jsou Starostové a Piráti, politická realita a jejich role přinejlepším juniorního koaličního partnera však dává tušit, že jejich plány na vstup do eurozóny v roce 2029/2030 nejsou realistické. Naopak SPD, Stačilo a Motoristé vystupují ve prospěch zachování koruny.

Růst o 2,1 % potvrzuje odolnost české ekonomiky a mírně vyšší inflace vede k opatrnější ČNB Přečtěte si také:

Růst o 2,1 % potvrzuje odolnost české ekonomiky a mírně vyšší inflace vede k opatrnější ČNB

Zavedení eura v Česku tak zůstane čekáním na Godota. Pokud příští volební cyklus „odpískáme“, pak se jako realisticky nejbližší možné datum vstupu do eurozóny jeví rok 2034. Po technické stránce totiž zabere vstupní proces zhruba tři roky, včetně minimálně dvouletého pobytu v předsíni eurozóny ERM II. To vše ale jen za předpokladu dostatečné politické podpory společné evropské měny, která je v tento moment ve hvězdách.

Autorem komentáře je hlavní ekonom ČSOB Private Banking Dominik Rusinko.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 26. 9.  David Kureš je novým výkonným ředitelem Traficonu. Zaměří se na transformaci a posílení značky

    Společnost Traficon z investiční skupiny DT-holding má nového výkonného ředitele. Stal se jím David Kureš, který působil řadu let v čele významných firem v potravinovém průmyslu a retailu, jako jsou Novák maso – uzeniny, Park Food nebo Ahold Czech Republic. Jeho hlavním úkolem bude dokončit transformaci a modernizaci celé sítě a dále posílit pozici značky na trhu.

    Tato změna začala v předloňském roce a zahrnovala rebranding, nový koncept prodejen, rozšiřování sítě či technologické inovace. Dnes je Traficon Tobacco Retail druhou největší maloobchodní sítí v Česku, která se specializuje na prodej tisku a nikotinových výrobků, a to podle počtu prodejen, kterých je aktuálně 220. Její obrat přitom dosahuje tří miliard korun a počet zákazníků se pohybuje okolo 13 milionů.

    Traficon letos také uzavřel strategické partnerství s Philip Morris ČR, které je zaměřeno nejen na technologické inovace, ale i na společenskou odpovědnost. Obě společnosti se chtějí zaměřit mimo jiné na bezdýmné nikotinové produkty s nižším nebo potenciálně nižším zdravotním rizikem, ale také na edukační projekty, které kladou důraz na prevenci užívání nikotinových výrobků mezi mladistvými.

  • 24. 9.  Michal Čábela se stal obchodním ředitelem společnosti Anect

    Česká technologická společnost Anect posiluje svůj management. Na pozici obchodního ředitele nastupuje zkušený odborník s dlouholetou praxí v oblasti řízení kybernetických rizik Michal Čábela. Přichází z pozice ředitele v oblasti kybernetických rizik ve společnosti Deloitte, kde se zaměřoval na propojení požadavků kyberbezpečnosti s obchodní strategií firem a na zajištění komplexní ochrany IT prostředí. 

    V Anectu bude zodpovědný za rozvoj obchodních aktivit a podporu růstu společnosti v souladu s její dlouhodobou strategií. Firma přitom se nyní ve spolupráci s partnery ještě více zaměří na poskytování řešení vycházejících z konkrétních potřeb zákazníků, která přinášejí měřitelné výsledky v oblasti technologického rozvoje a kybernetické bezpečnosti.

  • 23. 9.  Roman Bohumínský povýšil v Prochazka & Partners na pozici Director, Office Agency

    Česká poradenská společnost v oblasti komerčních nemovitostí Prochazka & Partners oznámila další personální novinku – Roman Bohumínský povýšil do pozice Director, Office Agency. K týmu Prochazka & Partners se připojil v roce 2017 na pozici analytika a přinesl zkušenosti z auditorské společnosti patřící do „velké čtyřky“. Postupem času prošel několika rolemi, podílel se na řadě významných projektů a poslední rok a půl se úspěšně věnoval vedení týmu konzultantů specializujících se na kancelářský trh.

    Ve své roli Director, Office Agency se nadále zaměří na poskytování poradenství v oblasti kancelářských nemovitostí, vyjednávání nájemních podmínek a rozvoj obchodních vztahů s klienty. Zároveň se soustředí na další růst a posilování oddělení Office společnosti Prochazka & Partners.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Aspirin byl původně nesnesitelně kyselý a hučelo po něm v uších

Qualcomm představil novou generaci procesorů Snapdragon

Aplikace řekne, kdy jít na prohlídku. Časem ukáže i čekací doby

Před operací neušel ani pár kroků bez zadýchání

Jak funguje obnovitelná nafta?

David Chmelař (Heureka.cz): Nebyli jsme v dobré kondici

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Příčinou nepříjemné vyrážky mohou být sametky

Poskytujete SaaS? Tak pozor, nový EU data Act vás limituje

Google vyvíjí nový AI model chránící vaše osobní údaje

Pražským Karlínem mají jezdit autonomní roboti

ANO: Zastavíme zvýšení odvodů OSVČ a vrátíme slevy na dani

Meta ukázala chytré brýle ovládané signály ze svalů

Češi spustili komerční síť, kterou nejde odposlouchávat

OpenAI buduje gigantická datová centra za stovky miliard

Jak bude otevřeno v neděli 28. září?

ShipEx expanduje z Brna do světa, chce zjednodušit zasílání balíků

V datových schránkách je nepříliš bezpečná novinka

Šest nemocí za rok je u dětí normální, u dospělých je to varovné

Vyplatí se víc jít do důchodu ještě letos nebo až příští rok?