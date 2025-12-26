CFOtrends  »  Ženy v Česku vlastní pouze necelou pětinu firem, jejich počet přitom roste jen pomalu

Ženy v Česku vlastní pouze necelou pětinu firem, jejich počet přitom roste jen pomalu

Jana Chuchvalcová
Včera

Ženy v byznysu
Autor: VISA
Ženy v byznysu
Muži mají v podnikatelské sféře stále výrazně větší vliv než ženy. Přestože počet žen – majitelek firem – v Česku dlouhodobě, avšak jen velmi pomalu roste, jejich podíl mezi všemi vlastníky společností koncem roku 2025 přesáhl 16 %. Firmy s mužským majoritním vlastníkem obvykle dosahují vyšších tržeb než podniky ovládané ženami. Ženy častěji působí v oborech, jako je zdravotnictví či vzdělávání, zatímco muži dominují ve stavebnictví, dopravě a IT.

V ČR je aktuálně podle dat společnosti Dun & Bradstreet registrováno 593 137 společností s ručením omezeným a akciových společností. U 16 % z nich je majoritním vlastníkem žena, necelých 57 % ovládá muž a ve 27 % právnická osoba většinového majitele nemá nebo je v rukou jiné právnické osoby.

Podíl firem, které vlastní žena je v ČR stále velmi nízký, nicméně se kontinuálně pomalým tempem zvyšuje. Tento trend je dlouhodobý. Zatímco v roce 2022 jsme ženu jako majoritního vlastníka evidovali u 15,65 %, o rok později u 15,79 %, loni u 15,84 % a aktuálně to je 16,01 %. Současně klesá podíl společností, u kterých je přímým majoritním vlastníkem muž, mezi lety 2024 a 2025 o 0,2 procentního budu,“ říká šéfka tuzemské pobočky Dun & Bradstreet Kateřina Klosová.

Majoritní vlastníci českých firem – genderové rozdělení

s.r.o.

a.s.

Celkem

Podíl na celku

Ženy

92 827

2 133

94 960

16,01 %

Muži

324 481

13 050

337 531

56,91 %

Ostatní*

148 534

12 112

160 646

27,08 %

Celkem

565 842

27 295

593 137

100,00 %

*subjekt je zpravidla majoritně vlastněn právnickou osobou nebo nemá majoritního vlastníka (např. 50 % muž a 50 % žena)

Zdroj: Dun & Bradstreet

Ženy ovládají hlavně mikrofirmy

Největší zastoupení žen v roli majoritních majitelek českých firem – přibližně pětina – připadá na společnosti s ročními tržbami do pěti milionů korun. Jakmile však firmy překročí tuto hranici, podíl ženských vlastníků výrazně klesá. V případě společností s mužským většinovým vlastnictvím je situace odlišná – více než polovinu tuzemských společností ovládají muži až do úrovně ročních tržeb 200 milionů korun. Od této hranice převládají subjekty, které jsou kontrolovány jinou právnickou osobou.

Přepracovanost a stres jsou rizikem hormonálních či metabolických poruch organismu

Přepracovanost a stres jsou rizikem hormonálních či metabolických poruch organismu

Obecně platí, že čím vyšší tržby firma vykazuje, tím větší je v rámci podnikatelské základny podíl společností kontrolovaných jinou právnickou osobou,“ dodává Klosová s tím, že u firem s tržbami mezi 1,0 až 1,5 miliardy korun je 1,04 % subjektů ovládaných ženami a 25 % muži a u společností s tržbami nad 1,5 miliardy korun je 0,87 % ženských a 13,10 % mužských společností.

Ženy nejčastěji podnikají v oblastech zdravotní péče, vzdělávání a různých služeb, zatímco muži jasně dominují ve stavebnictví, informačních a komunikačních činnostech či v dopravě a skladování. „Přestože je zastoupení žen v několika segmentech podnikání výrazné, v žádné kategorii nepřevládají natolik, aby vlastnily více než polovinu společností. Na druhou stranu muži kontrolují nadpoloviční podíl tuzemských firem v 17 z 20 sledovaných segmentů,“ uzavírá Klosová.

TOP 3 nejčastějších oborů činnosti podle pohlaví majoritního vlastníka

Obor činnosti – ženy

Podíl

Pořadí

Obor činnosti – muži

Podíl

Zdravotní a sociální péče

44,26 %

1.

Stavebnictví

71,83 %

Vzdělávání

33,15 %

2.

Doprava a skladování

64,13 %

Služby

32,08 %

3.

Informační a komunikační činnosti

63,73 %

Zdroj: Dun & Bradstreet

  Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Jana Chuchvalcová

Témata:

