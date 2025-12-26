Ženy v Česku vlastní pouze necelou pětinu firem, jejich počet přitom roste jen pomalu

V ČR je aktuálně podle dat společnosti Dun & Bradstreet registrováno 593 137 společností s ručením omezeným a akciových společností. U 16 % z nich je majoritním vlastníkem žena, necelých 57 % ovládá muž a ve 27 % právnická osoba většinového majitele nemá nebo je v rukou jiné právnické osoby.
„Podíl firem, které vlastní žena je v ČR stále velmi nízký, nicméně se kontinuálně pomalým tempem zvyšuje. Tento trend je dlouhodobý. Zatímco v roce 2022 jsme ženu jako majoritního vlastníka evidovali u 15,65 %, o rok později u 15,79 %, loni u 15,84 % a aktuálně to je 16,01 %. Současně klesá podíl společností, u kterých je přímým majoritním vlastníkem muž, mezi lety 2024 a 2025 o 0,2 procentního budu,“ říká šéfka tuzemské pobočky Dun & Bradstreet Kateřina Klosová.
Majoritní vlastníci českých firem – genderové rozdělení
|
s.r.o.
|
a.s.
|
Celkem
|
Podíl na celku
|
Ženy
|
92 827
|
2 133
|
94 960
|
16,01 %
|
Muži
|
324 481
|
13 050
|
337 531
|
56,91 %
|
Ostatní*
|
148 534
|
12 112
|
160 646
|
27,08 %
|
Celkem
|
565 842
|
27 295
|
593 137
|
100,00 %
*subjekt je zpravidla majoritně vlastněn právnickou osobou nebo nemá majoritního vlastníka (např. 50 % muž a 50 % žena)
Zdroj: Dun & Bradstreet
Ženy ovládají hlavně mikrofirmy
Největší zastoupení žen v roli majoritních majitelek českých firem – přibližně pětina – připadá na společnosti s ročními tržbami do pěti milionů korun. Jakmile však firmy překročí tuto hranici, podíl ženských vlastníků výrazně klesá. V případě společností s mužským většinovým vlastnictvím je situace odlišná – více než polovinu tuzemských společností ovládají muži až do úrovně ročních tržeb 200 milionů korun. Od této hranice převládají subjekty, které jsou kontrolovány jinou právnickou osobou.
„Obecně platí, že čím vyšší tržby firma vykazuje, tím větší je v rámci podnikatelské základny podíl společností kontrolovaných jinou právnickou osobou,“ dodává Klosová s tím, že u firem s tržbami mezi 1,0 až 1,5 miliardy korun je 1,04 % subjektů ovládaných ženami a 25 % muži a u společností s tržbami nad 1,5 miliardy korun je 0,87 % ženských a 13,10 % mužských společností.
Ženy nejčastěji podnikají v oblastech zdravotní péče, vzdělávání a různých služeb, zatímco muži jasně dominují ve stavebnictví, informačních a komunikačních činnostech či v dopravě a skladování. „Přestože je zastoupení žen v několika segmentech podnikání výrazné, v žádné kategorii nepřevládají natolik, aby vlastnily více než polovinu společností. Na druhou stranu muži kontrolují nadpoloviční podíl tuzemských firem v 17 z 20 sledovaných segmentů,“ uzavírá Klosová.
TOP 3 nejčastějších oborů činnosti podle pohlaví majoritního vlastníka
|
Obor činnosti – ženy
|
Podíl
|
Pořadí
|
Obor činnosti – muži
|
Podíl
|
Zdravotní a sociální péče
|
44,26 %
|
1.
|
Stavebnictví
|
71,83 %
|
Vzdělávání
|
33,15 %
|
2.
|
Doprava a skladování
|
64,13 %
|
Služby
|
32,08 %
|
3.
|
Informační a komunikační činnosti
|
63,73 %
Zdroj: Dun & Bradstreet